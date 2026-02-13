ONLINE: Další výzva pro aspiranta na zlato. Poradí si Kanada také se Švýcarskem?

Sledujeme online   20:55
Olympijský turnaj zahájili úspěšně, ve druhém utkání skupinové fáze nastupují proti sobě. Kanadští hokejisté chtějí potvrdit roli favorita i proti Švýcarsku. Kdo bude úspěšnější? Utkání můžete sledovat od 21.10 v podrobné online reportáži.

kanadští hráči Bo Horvat, Drew Doughty a Brad Marchand slavící další úspěch v zápase proti Česku. (12. února 2026) | foto: Reuters

Zámořský favorit si na úvod poradil s českým výběrem, výsledek 5:0 hovoří za vše. Kanaďané postupně přidávali na tempu, v závěrečném dějství už národní mužstvo jasně přehrávali.

ONLINE: Kanada - Švýcarsko

Utkání hokejistů na ZOH sledujeme od 21.10 podrobně

Individuálně se utkání nejvíce povedlo Connoru McDavidovi, který posbíral tři asistence. Pozadu nezůstal ani nestárnoucí kapitán Sidney Crosby (0+2).

„Do půlky zápasu to byla vyrovnaná partie, to jsme čekali. Češi hráli tvrdě, ale postupně jsme rozhýbali nohy a překlopili to na svou stranu. I my ale máme co zlepšovat,“ líčil hvězdný útočník.

Dělali si, co chtěli. Favorité kralovali, ze zámoří zní: Tak finalisty bychom měli...

Vstup do turnaje vyšel i Švýcarům, kteří měli proti sobě Francii. Největšího outsidera základní skupiny A přehráli 4:0, o dvě branky se postaral Timo Meier z New Jersey.

Potrápí finalisté posledních dvou světových šampionátu zámořského soupeře?

Zimní olympijské hry 2026
13. 2. 2026 21:10
Zápas probíhá
Kanada : Švýcarsko 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
5:45 C. McDavid (N. MacKinnon, C. Makar)
Góly:
Sestavy:
L. Thompson - C. Makar, D. Toews - C. Parayko, S. Theodore - D. Doughty, T. Harley - T. Sanheim - T. Wilson, C. McDavid, M. Celebrini - N. Suzuki, N. MacKinnon, B. Hagel - M. Stone, S. Crosby, M. Marner - S. Reinhart, B. Horvat, S. Jarvis - S. Bennett
Sestavy:
A. Schmid - A. Glauser, R. Josi - D. Kukan, J. Siegenthaler - J. Moser, C. Marti - M. Fora - T. Meier, N. Hischier, K. Fiala - N. Niederreiter, D. Malgin, S. Andrighetto - C. Thürkauf, P. Suter, P. Kurashev - C. Bertschy, K. Jäger, D. Riat - S. Schmid

Vyloučení: 0:1, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0

