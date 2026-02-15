Kanada zatím prochází turnajem velmi hladce, první místo a přímý postup do čtvrtfinále už má zajištěný. Ani proti jednomu z dosavadních vyzyvatelů se příliš nenadřela, Čechy přehrála 5:0, Švýcary zdolala 5:1.
ONLINE: Kanada- Francie
Utkání na ZOH 2026 sledujeme od 16.40 podrobně
Individuálně se zatím nejvíc daří Connoru McDavidovi, který v obou zápasech posbíral tři body a drží se na čele tabulky produktivity. Utkání s nejslabším celkem skupiny by mělo být pro zámořské hvězdy formalitou.
Francie nejprve v Miláně nestačila na Švýcary (0:4), proti národnímu týmu už vzdorovala o trochu více, po velmi zdařilém vstupu do prostředního dějství dokonce vedla 3:2.
O těsný náskok ale přišla a nakonec prohrála 3:6. S Kanadou se posledně utkala na loňském světovém šampionátu, byla z toho porážka 0:5. Jaký výsledek se urodí tentokrát?
L. Thompson - C. Makar, D. Toews - C. Parayko, T. Harley - D. Doughty, T. Sanheim - S. Theodore - C. McDavid, T. Wilson, M. Celebrini - B. Hagel, N. MacKinnon, N. Suzuki - M. Marner, S. Crosby, M. Stone - S. Jarvis, S. Reinhart, S. Bennett - B. Horvat
A. Keller - J. Boscq, H. Gallet - Y. Auvitu, E. Guebey - T. Thiry, P. Crinon - F. Chakiachvili - A. Rech, P. Bellemare, S. Da Costa - A. Texier, L. Boudon, C. Bertrand - D. Fabre, J. Perret, N. Ritz - F. Douay, S. Treille, J. Addamo - K. Bozon
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž