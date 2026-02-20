McDavidův rekord, omluva národu a těsný verdikt. Jak Kanada ustála další nervák

Autor:
  21:07
Zase našli cestu. V úplném závěru, na poslední chvíli, ale přece. Poradili si i bez zraněného Sidneyho Crosbyho, kapitánské „céčko“ měl tentokrát na dresu Connor McDavid. Hokejový fenomén nasměroval Kanadu k vítězství 3:2 nad Finskem a do nedělního finále, zároveň se výrazně zapsal do historie olympijských turnajů.
Hokejisté Kanady se radují z postupu do finále. (20. února 2026)

Hokejisté Kanady se radují z postupu do finále. (20. února 2026) | foto: Reuters

Hokejisté Kanady v dramatickém závěru porazili Finy 3:2 a postupují do finále....
Hokejisté Kanady v dramatickém závěru porazili Finy 3:2 a postupují do finále....
Hokejisté Kanady v dramatickém závěru porazili Finy 3:2 a postupují do finále....
Hokejisté Kanady v dramatickém závěru porazili Finy 3:2 a postupují do finále....
19 fotografií

Pokud půjdeme čistě po bodových ziscích, v Miláně už prožil povedenější utkání.

Ve skupině se při soubojích s Českem, Švýcarskem i Francií zapsal do statistik třikrát. Čtvrtfinále proti národnímu týmu zakončil s bilancí 0+2, semifinále s Finskem jakbysmet.

Kanada - Finsko 3:2. Velké semifinálové drama, obrat favorita dokonal MacKinnon

V součtu třináct bodů (2+11) řadí McDavida na první pozici historických tabulek. Tolik jich na akci pod pěti kruhy ještě žádný hokejista z NHL neposbíral.

Dosud se o prvenství dělili finští velikáni Teemu Selänne a Saku Koivu (11), kterým před dvaceti lety náramně vyšel turnaj v Turíně.

Zřejmě i oni si při sledování strhující bitvy smutně povzdechli. Vždyť jejich krajané byli tak blízko!

„Možná bychom se měli omluvit národu, protože všechny doma u televizních obrazovek vystavujeme stresovým situacím. Ale víte co, byla to zábava,“ hlásil s úlevou v hlase nový olympijský rekordman.

Hokejisté Kanady v dramatickém závěru porazili Finy 3:2 a postupují do finále. (20. února 2026)

Ještě o pár desítek minut dříve mu do smíchu rozhodně nebylo.

Finové zámořský celek zaskočili, po gólech Mikka Rantanena a Erika Hauly vedli 2:0. Favorité museli dotahovat a otáčet. Stejně jako ve středu proti Čechům, s nimiž prohrávali 1:2 a ještě tři a půl minuty před koncem 2:3.

I tentokrát si ale dokázali poradit. Obstáli v další náročné zkoušce, která se jim na cestě za vytouženými zlatými medailemi připletla do cesty.

Vyhráli jsme pro Sidneyho. Češi nám připomněli pokoru, uznali Kanaďané

„Zjednodušili jsme hru, drželi se našeho plánu, cpali se víc před branku. Prověřili nás, mají skvělé mužstvo,“ vysekl poklonu poraženým obránce Shea Theodore.

Právě on srovnal na 2:2. A definitivní ránu zasadil statečně bojujícímu, ale stále unavenějšímu, soupeři Nathan MacKinnon. Přesilovkovou ranou z první. Pouhých šestatřicet vteřin před vypršením základní hrací doby.

A ano, samozřejmě po McDavidově asistenci.

Juuse Saros, jeden z hrdinů zápasu, jenž pokryl hned šestatřicet střeleckých pokusů, se nedokázal včas přesunout a dostatečně utěsnit prostor u bližší tyče.

Rozhodující gól vstřelil Nathan McKinnon. (20. února 2026)

Finové obří tlak neustáli. V tu chvíli proti sobě měli pětici hráčů, kteří v dosavadním průběhu sezony NHL dohromady nastřádali 382 bodů. McDavida (96), MacKinnona (93), Macklina Celebriniho (81), Calea Makara (57) a Sama Reinharta (55).

Kanadská střídačka ještě na chvíli znejistěla, když si realizační tým Anttiho Pennanena v rámci trenérské výzvy vyžádal kontrolu přechodu kanadské přesilovkové letky do útočného pásma.

„Byl jsem nervózní, opravdu hodně nervózní, protože to trvalo celkem dlouho,“ přiznal zpětně MacKinnon.

Čároví sudí se u videa snažili vypozorovat, zda se Celebrini nenacházel v ofsajdovém postavení. Těsná záležitost, milimetrová, ale vítězná branka nakonec platila. Závěrečné okamžiky už si první z finalistů pohlídal.

S hráči z NHL v sestavě boj o zlato pokaždé zvládl. V Salt Lake City 2002 (5:2 s USA), ve Vancouveru 2010 (3:2 v prodloužení s USA) i v Soči 2014 (3:0 se Švédskem).

V neděli dostane zámořská velmoc příležitost skvostnou bilanci ještě vylepšit. Třeba i v sestavě s Crosbym, který spoluhráče během přestávek opět povzbuzoval v kabině.

„Máme necelé dva dny na rozhodnutí. Jeho šance nastoupit budou ale mnohem vyšší,“ neztrácel optimismus trenér Jon Cooper.

Kanada poprvé v hokejovém semifinále proti Finsku střílí gól. Obhájci zlata z Pekingu Finové vedou 2:1. (20. února 2026)

McDavid si výjimečnou poctu spojenou s funkcí kapitána užil, ale pro nejdůležitější utkání turnaje se „céčka“ rád vzdá. „Jen ho zahřívám pro Sida,“ poznamenal kanadský útočník.

Vítěz druhého semifinále mezi Spojenými státy a Slovenskem se před ním zase bude muset mít na pozoru.

Hokejovou ikonu nepožene jen šance ještě vylepšit individuální zápis do olympijské historie, ale především vidina týmového úspěchu. Toho největšího, na který by zatím v kariéře dosáhl.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

ONLINE: USA - Slovensko 2:0. Guentzelova trefa bruslí neplatí

Sledujeme online
Američtí hokejisté se radují z prvního gólu semifinálového utkání proti...

Slovenští hokejisté si mohou zajistit medaili na olympijských hrách v Miláně, potřebují k tomu v semifinále porazit silné Spojené státy. Povede se jim to, nebo si zahrají stejně jako před čtyřmi lety...

20. února 2026  20:35,  aktualizováno  22:29

Ferreira po stříbru a bronzu zkompletoval v U-rampě sbírku. Je olympijským vítězem

Američan Alex Ferreira po fantastickém výkonu v poslední jízdě získává zlato v...

Olympijským vítězem v U-rampě je americký lyžař Alex Ferreira. Po stříbru z Pchjongčchangu a bronzu z Pekingu zkompletoval v Livignu medailovou sbírku z her. Do čela pouze jedenáctičlenného finále se...

20. února 2026  22:02

Pád ve čtvrtfinále a konec. Smolný debut short trackařky Vaňkové na hrách

Česká rychlobruslařka Petra Vaňková čtvrtfinálový závod na krátké trati na 1500...

Jediná česká olympionička v rychlobruslení na krátké dráze Petra Vaňková po pádu nedokončila čtvrtfinálovou jízdu na trati 1500 metrů a závod pro ni skončil v prvním vyřazovacím kole....

20. února 2026  21:37

McDavidův rekord, omluva národu a těsný verdikt. Jak Kanada ustála další nervák

Hokejisté Kanady se radují z postupu do finále. (20. února 2026)

Zase našli cestu. V úplném závěru, na poslední chvíli, ale přece. Poradili si i bez zraněného Sidneyho Crosbyho, kapitánské „céčko“ měl tentokrát na dresu Connor McDavid. Hokejový fenomén nasměroval...

20. února 2026  21:07

14. den ZOH 2026 ONLINE: Zdráhalová čtrnáctá, Vaňková po pádu nedokončila

Sledujeme online
Češka Nikola Zdráhalová skončila v rychlobruslařském závodě na 1500 metrů 14....

Ve čtrnáctý den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’ Ampezzo finišoval pro šesté místo v hromadném závodě biatlonistů Michal Krčmář a nebýt čtyř chyb na poslední střelecké položce, mohl...

20. února 2026,  aktualizováno  20:56

Nervózní, ale spolu. Jak Zdráhalovou vedla Sáblíková. Je to boží! prohodila svěřenkyně

Češka Nikola Zdráhalová skončila v rychlobruslařském závodě na 1500 metrů 14....

Od našeho zpravodaje v Itálii Obě se ocitly v dosud nepoznaných situacích. Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová v pátek vyrazila do olympijského závodu na 1 500 metrů z poslední jízdy, mezi velkými favoritkami. Martina Sáblíková si...

20. února 2026  20:19

Kanada - Finsko 3:2. Velké semifinálové drama, obrat favorita dokonal MacKinnon

Kanadští hokejisté oslavují třetí gól semifinálového utkání proti Finsku, který...

Prvním finalistou olympijského hokejového turnaje v Miláně je Kanada. Největší favorit v semifinále prohrával s Finskem o dvě branky, Nathan MacKinnon však v končící přesilové hře v čase 59:24...

20. února 2026  17:15,  aktualizováno  20:03

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Kanada je ve finále. Vyzve Slovensko, nebo USA?

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů dospěl do semifinále. O zlato si na ZOH 2026 zahraje Kanada, která otočila dramatický duel s Finskem a zvítězila 3:2. Kdo se ve finále postaví...

20. února 2026  19:39

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

18. února 2026  23:55,  aktualizováno  20. 2. 19:29

Zdráhalová čtrnáctá v závodě na 1500 m, první zlato slaví Rijpmaová-de Jongová

Nikola Zdráhalová v závodě na 1500 m.

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová obsadila v olympijském závodě na 1500 metrů 14. místo. V Miláně zvítězila Nizozemka Antoinette Rijpmaová-de Jongová a po pěti předchozích medailích získala první...

20. února 2026  18:37

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

OBRAZEM: Příběh her na jediném snímku. Fotografové zachytili olympijské kouzlo

Snímek z tréninku akrobatického lyžování na osmém dni zimních olympijských her.

Různé sportovní disciplíny, velkolepé výkony a bohaté příběhy, to jsou olympijské hry. Každý sportovec dlouhé roky trénuje, aby se jednou mohl ukázat pod pěti kruhy. Co kdyby se však celé olympijské...

20. února 2026  18:28

Šestý Krčmář: Wow, divoký závod! Bláznivý. Plný emocí, nahoru dolů. Ale krásný

Michal Krčmář v cíli hromadného závodu.

Od našeho zpravodaje v Itálii Na poslední položku přijel čtvrtý. Pak minul čtyři terče. Přesto v bláznivém závodě, který semlel mnohé favority, spurtoval o šesté místo. A má ho. Michal Krčmář si po stříbru ze sprintu v...

20. února 2026  18:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.