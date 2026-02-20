Pokud půjdeme čistě po bodových ziscích, v Miláně už prožil povedenější utkání.
Ve skupině se při soubojích s Českem, Švýcarskem i Francií zapsal do statistik třikrát. Čtvrtfinále proti národnímu týmu zakončil s bilancí 0+2, semifinále s Finskem jakbysmet.
|
Kanada - Finsko 3:2. Velké semifinálové drama, obrat favorita dokonal MacKinnon
V součtu třináct bodů (2+11) řadí McDavida na první pozici historických tabulek. Tolik jich na akci pod pěti kruhy ještě žádný hokejista z NHL neposbíral.
Dosud se o prvenství dělili finští velikáni Teemu Selänne a Saku Koivu (11), kterým před dvaceti lety náramně vyšel turnaj v Turíně.
Zřejmě i oni si při sledování strhující bitvy smutně povzdechli. Vždyť jejich krajané byli tak blízko!
„Možná bychom se měli omluvit národu, protože všechny doma u televizních obrazovek vystavujeme stresovým situacím. Ale víte co, byla to zábava,“ hlásil s úlevou v hlase nový olympijský rekordman.
Ještě o pár desítek minut dříve mu do smíchu rozhodně nebylo.
Finové zámořský celek zaskočili, po gólech Mikka Rantanena a Erika Hauly vedli 2:0. Favorité museli dotahovat a otáčet. Stejně jako ve středu proti Čechům, s nimiž prohrávali 1:2 a ještě tři a půl minuty před koncem 2:3.
I tentokrát si ale dokázali poradit. Obstáli v další náročné zkoušce, která se jim na cestě za vytouženými zlatými medailemi připletla do cesty.
|
Vyhráli jsme pro Sidneyho. Češi nám připomněli pokoru, uznali Kanaďané
„Zjednodušili jsme hru, drželi se našeho plánu, cpali se víc před branku. Prověřili nás, mají skvělé mužstvo,“ vysekl poklonu poraženým obránce Shea Theodore.
Právě on srovnal na 2:2. A definitivní ránu zasadil statečně bojujícímu, ale stále unavenějšímu, soupeři Nathan MacKinnon. Přesilovkovou ranou z první. Pouhých šestatřicet vteřin před vypršením základní hrací doby.
A ano, samozřejmě po McDavidově asistenci.
Juuse Saros, jeden z hrdinů zápasu, jenž pokryl hned šestatřicet střeleckých pokusů, se nedokázal včas přesunout a dostatečně utěsnit prostor u bližší tyče.
Finové obří tlak neustáli. V tu chvíli proti sobě měli pětici hráčů, kteří v dosavadním průběhu sezony NHL dohromady nastřádali 382 bodů. McDavida (96), MacKinnona (93), Macklina Celebriniho (81), Calea Makara (57) a Sama Reinharta (55).
Kanadská střídačka ještě na chvíli znejistěla, když si realizační tým Anttiho Pennanena v rámci trenérské výzvy vyžádal kontrolu přechodu kanadské přesilovkové letky do útočného pásma.
„Byl jsem nervózní, opravdu hodně nervózní, protože to trvalo celkem dlouho,“ přiznal zpětně MacKinnon.
Čároví sudí se u videa snažili vypozorovat, zda se Celebrini nenacházel v ofsajdovém postavení. Těsná záležitost, milimetrová, ale vítězná branka nakonec platila. Závěrečné okamžiky už si první z finalistů pohlídal.
Jon Cooper had Mack, Mack and Mc out there OFTEN in the 2nd and 3rd period 😭🇨🇦 pic.twitter.com/RtAUreE5gv— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) February 20, 2026
S hráči z NHL v sestavě boj o zlato pokaždé zvládl. V Salt Lake City 2002 (5:2 s USA), ve Vancouveru 2010 (3:2 v prodloužení s USA) i v Soči 2014 (3:0 se Švédskem).
V neděli dostane zámořská velmoc příležitost skvostnou bilanci ještě vylepšit. Třeba i v sestavě s Crosbym, který spoluhráče během přestávek opět povzbuzoval v kabině.
„Máme necelé dva dny na rozhodnutí. Jeho šance nastoupit budou ale mnohem vyšší,“ neztrácel optimismus trenér Jon Cooper.
McDavid si výjimečnou poctu spojenou s funkcí kapitána užil, ale pro nejdůležitější utkání turnaje se „céčka“ rád vzdá. „Jen ho zahřívám pro Sida,“ poznamenal kanadský útočník.
Vítěz druhého semifinále mezi Spojenými státy a Slovenskem se před ním zase bude muset mít na pozoru.
Hokejovou ikonu nepožene jen šance ještě vylepšit individuální zápis do olympijské historie, ale především vidina týmového úspěchu. Toho největšího, na který by zatím v kariéře dosáhl.