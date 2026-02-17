Kanada- Česko v TV: kde a kdy sledovat čtvrtfinále hokeje na ZOH 2026?

  22:14
Na turnaji už se oba týmy jednou potkaly a pro české hokejisty skončil duel s Kanadou vysokou porážkou 0:5. Na olympiádě v Miláně nyní dojde na odvetu. Informace o tom, kdy a kde můžete čtvrtfinále mezi Kanadou a Českem sledovat živě, najdete v našem přehledu.

David Pastrňák při souboji s Nathanem Mackinnonem v olympijském zápase mezi Českem a Kanadou. (12. února 2026) | foto: Reuters

Kdy a kde sledovat hokej Kanada- Česko v TV?

Čtvrtfinálový zápas českých hokejistů proti Kanadě můžete živě sledovat na stanicích ČT sport, Eurosport nebo na platformě HBO Max.

Atraktivní souboj přineseme také v podrobné online reportáži na iDNES.cz.

Datum:středa 18. února 2026 od 16:40
Dějiště:Hokejová aréna Santa Giulia v Miláně
TV přenosČT sport, Eurosport, HBO Max

HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok. Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.

Středa: hokejový TV program na ZOH 2026

Čas ZápasStanice
12:00Slovensko – NěmeckoČT sport, HBO Max, Eurosport
16:40Kanada – ČESKOČT sport, HBO Max, Eurosport
18:10Finsko – ŠvýcarskoČT sport, HBO Max, Eurosport
21:00USA – Švédsko/LotyšskoČT sport, HBO Max, Eurosport

Jak sledovat ZOH 2026 ze zahraničí

Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport i Eurosport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Vzájemná bilance Česka a Kanady na ZOH

  • Soupeři se na olympijských hrách střetli sedmkrát. Kanada slavila čtyři výhry, Češi se radovali dvakrát, jeden souboj skončil nerozhodně.
  • První vzájemný zápas na ZOH proběhl v roce 1994 ve čtvrtfinále v Lillehammeru, kde Češi podlehli Kanaďanům 2:3.
  • Poslední vzájemný zápas se odehrál před pár dny (12. února) v základní skupině ZOH 2026 a skončil pro český tým debaklem 0:5.

Zápasy Česka a Kanady na olympijských hrách:

Rok (ZOH)ZápasVýsledekFáze turnaje
1994 LillehammerKanada – ČESKO3:2čtvrtfinále
1998 NaganoKanada – ČESKO1:2 (SN)semifinále
2002 Salt Lake CityČESKO – Kanada3:3základní skupina
2006 TurínKanada – ČESKO3:2základní skupina
2018 PchjongčchangČESKO – Kanada3:2 (SN)základní skupina
2018 PchjongčchangKanada – ČESKO6:4zápas o 3. místo
2026 Milano–CortinaČESKO – Kanada0:5základní skupina
Program a výsledky
