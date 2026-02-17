Kdy a kde sledovat hokej Kanada- Česko v TV?
Čtvrtfinálový zápas českých hokejistů proti Kanadě můžete živě sledovat na stanicích ČT sport, Eurosport nebo na platformě HBO Max.
Atraktivní souboj přineseme také v podrobné online reportáži na iDNES.cz.
|Datum:
|středa 18. února 2026 od 16:40
|Dějiště:
|Hokejová aréna Santa Giulia v Miláně
|TV přenos
|ČT sport, Eurosport, HBO Max
Středa: hokejový TV program na ZOH 2026
|Čas
|Zápas
|Stanice
|12:00
|Slovensko – Německo
|ČT sport, HBO Max, Eurosport
|16:40
|Kanada – ČESKO
|ČT sport, HBO Max, Eurosport
|18:10
|Finsko – Švýcarsko
|ČT sport, HBO Max, Eurosport
|21:00
|USA – Švédsko/Lotyšsko
|ČT sport, HBO Max, Eurosport
Jak sledovat ZOH 2026 ze zahraničí
Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport i Eurosport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi
Vzájemná bilance Česka a Kanady na ZOH
- Soupeři se na olympijských hrách střetli sedmkrát. Kanada slavila čtyři výhry, Češi se radovali dvakrát, jeden souboj skončil nerozhodně.
- První vzájemný zápas na ZOH proběhl v roce 1994 ve čtvrtfinále v Lillehammeru, kde Češi podlehli Kanaďanům 2:3.
- Poslední vzájemný zápas se odehrál před pár dny (12. února) v základní skupině ZOH 2026 a skončil pro český tým debaklem 0:5.
Zápasy Česka a Kanady na olympijských hrách:
|Rok (ZOH)
|Zápas
|Výsledek
|Fáze turnaje
|1994 Lillehammer
|Kanada – ČESKO
|3:2
|čtvrtfinále
|1998 Nagano
|Kanada – ČESKO
|1:2 (SN)
|semifinále
|2002 Salt Lake City
|ČESKO – Kanada
|3:3
|základní skupina
|2006 Turín
|Kanada – ČESKO
|3:2
|základní skupina
|2018 Pchjongčchang
|ČESKO – Kanada
|3:2 (SN)
|základní skupina
|2018 Pchjongčchang
|Kanada – ČESKO
|6:4
|zápas o 3. místo
|2026 Milano–Cortina
|ČESKO – Kanada
|0:5
|základní skupina