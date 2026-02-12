Projeví se slabina Kanady? Nad jedničkou se opět pochybuje: Zbytečný risk, je hrozný

Autor:
  10:30
Navázat na odkaz fenomenálních předchůdců nebývá snadné. Spíš pekelně složité. Trojice kanadských brankářů o tom ví své. I o pochybnostech veřejnosti, které je před vstupem do olympijského turnaje hokejistů pronásledují. „Pořád posloucháme, že jsme nejslabší článek týmu,“ pousmějí se. Zraky se upírají hlavně na Jordana Binningtona. Očekávanou jedničku s velkými zkušenostmi, ale mizernou formou.
Kanadský brankář Jordan Binnington na tréninku před olympijským turnajem.

Kanadský brankář Jordan Binnington na tréninku před olympijským turnajem. | foto: Mike SegarReuters

Trenér Jon Cooper uděluje pokyny na tréninku kanadských hokejistů.
Nathan MacKinnon na tréninku kanadských hokejistů.
Sidney Crosby na tréninku kanadských hokejistů.
Kanadský brankář Jordan Binnington na tréninku před olympijským turnajem.
77 fotografií

Tedy alespoň v NHL, kde od začátku sezony strádá. Až do takové míry, že z něj některé statistické ukazatele dělají nejhoršího gólmana celé soutěže!

Co předvede v Miláně, toť otázka. Těžká, zatím nezodpovězená. Ale Binnington si dává velký pozor na to, aby se frustrací z bídných výkonů v St. Louis nenechal přemoct a ovlivnit pod pěti kruhy.

Kanaďané opouštějí olympijskou vesnici. Luxusní hotel jim má pomoct ke zlatu

„Beru to jako restart, jsem v úplně odlišném prostředí. Poslední měsíce jsem na olympiádu neustále myslel. A teď je to tady! Já i ostatní se potřebujeme uvolnit a ukázat, co v nás je,“ burcoval po úterním tréninku.

Málokterý z hokejistů na startu turnaje tolik rozděluje fanoušky i experty. Obsazení brankoviště hlavního aspiranta na zlato rozpoutalo živou debatu i ve studiu televizní stanice TSN.

Bývalý gólman Martin Biron, nyní jeden z expertů, si neváhal přisadit: „Nebral bych ho ani jako náhradníka! Riskl bych to s ním jen v případě, že by si žádní jiní Kanaďané nevedli v NHL dobře. A to tak není.“

Kanadský brankář Jordan Binnington na tréninku před olympijským turnajem.

U moderátora Bryana Hayese naopak našel dvaatřicetiletý reprezentant zastání. Tedy alespoň částečné: „Ano, v této sezoně chytá hrozně, ale nezapomínejme, že je to vítěz. Pořád ho beru jako jedničku.“

Vyšňořené renomé hraje v Binningtonův prospěch. A především proto panuje přesvědčení, že utkání s českým výběrem zahájí mezi třemi tyčemi právě on a Logan Thompson s Darcym Kuemperem budou čekat na šanci.

„Kritika mě neunavuje, spíš motivuje, neustále udržuje ve střehu a pohání vpřed,“ nastínil svůj přístup gólman Blues. „Ve sportu je úplně normální, že o vás lidé pochybují. Pak už záleží jen na tom, jak se s tím vypořádáte.“

Kanadské hvězdy zbrojí na Čechy, rabiát v elitní lajně. Chceme rovnováhu, hlásil kouč

A ještě z jednoho důvodu si dál udržuje pozitivní nastavení. Tuhle situaci dobře zná, už se v ní totiž ocitl. Navíc poměrně nedávno. Před rokem na turnaji Four Nations.

Tíhu okamžiku ustál mistrně. Kanadě vychytal první místo, ve finále se Spojenými státy měl navrch v přímém souboji s Connorem Hellebuyckem, výraznou personou gólmanského řemesla.

Olympijská scéna je ale ještě o poznání nasvícenější. Navíc z minulosti protkaná celou řadou mimořádných vystoupení slavných krajanů, k nimž trojice následovníků vzhlíží.

Kanadský gólman Carey Price chytá puk do lapačky v utkání proti Finsku.

Martin Brodeur je překonán hráči USA na ZOH ve Vancouveru.

Patrick Roy v Naganu 1998.

Martin Brodeur v Salt Lake City 2002 a v Turíně 2006.

Roberto Luongo ve Vancouveru 2010.

Carey Price v Soči 2014.

„Velikáni, legendy, pro nás všechny obrovská inspirace. Když ta jména poslouchám, stále víc si uvědomuji, jak velkou ctí je reprezentovat naši zemi,“ popisoval Binnington.

A že to může být i dvousečné, nebo snad i lehce svazující? „Přináší to s sebou tlak, na který ale vůbec nemá cenu myslet. Soustřeďme se jen na sebe, vždyť víme, čeho jsme schopni,“ nabádal Kuemper.

Český homerun, moderní Slováci. Které hokejové dresy na OH se vám líbí nejvíc?

S parťáky se v Miláně potřebují odstřihnout od rušivých vlivů z okolí. Debaty o každičkém detailu kolem jednoho z nejsledovanějších postů na turnaji zcela upozadit, nepustit si je k tělu.

„Chápu, že o něčem se psát musí, ale pro mě to vůbec není téma,“ řekl rázně kouč Jon Cooper. „Možná jsme nepřivezli generační gólmany, ale všichni tři v těžkých momentech ukázali, že je na ně spoleh.“

Thompson prožívá velice solidní sezonu ve Washingtonu, Kuemperovi se slušně daří v Los Angeles. Jen čísla třetího do party, vítěze Stanley Cupu z roku 2019, vzbuzují opodstatněné obavy.

Kanadský brankář Logan Thompson na tréninku v Miláně.

Mizerná úspěšnost zákroků mu spadla až na 86,4 %. V pokročilé statistice gólů chycených nad očekávání je v NHL dokonce úplně poslední (-24,9). Kapitán Crosby i tak vzkázal: „Na olympiádě si zaslouží být, je tu muž velkých momentů.“

Zámořská velmoc už mezi brankáři nedisponuje tak širokou paletou možností jako dříve. V Miláně má před sebou ošemetné rozhodnutí, stejně jako další týmy včetně Spojených států, které přivezli vyrovnanou trojici Hellebuyck, Swayman, Oettinger.

Pierre LeBrun, uznávaný novinář z webu The Athletic, ale mezi dvěma největšími favority vidí jeden zásadní rozdíl: „Američané mají tu výhodu, že u gólmanů vybírají z tří vozů Ferrari.“

Názor připojil i jeho kolega Dom Luszczyszyn, specialista na analytiku: „V roli jedničky vidím Thompsona. Sázka na Binningtona je zbytečný risk, který si Cooper a spol. nemůžou dovolit podstoupit.“

Nejen podle nich je brankoviště největší slabinou neuvěřitelně silného mužstva. Nebo bychom při pohledu do defenzivy a především do hvězdného útoku měli říct jedinou?

Zdánlivě nekonečnou debatu rozsekne až průběh a výsledek turnaje. Zápasy, už ten úvodní proti Čechům, ukážou, komu Kanada mezi třemi tyčemi věří.

A zda učinila správně, nebo se mýlila a šlápla vedle.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Švýcarsko vs. FrancieHokej - Skupina A - 12. 2. 2026:Švýcarsko vs. Francie //www.idnes.cz/sport
12. 2. 12:10
  • 1.10
  • 11.60
  • 25.00
Finsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 12. 2. 2026:Finsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
12. 2. 14:30
  • 30.00
  • 28.20
  • 1.00
Česko vs. KanadaHokej - Skupina A - 12. 2. 2026:Česko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
12. 2. 16:40
  • 6.90
  • 6.11
  • 1.35
Lotyšsko vs. USAHokej - Skupina C - 12. 2. 2026:Lotyšsko vs. USA //www.idnes.cz/sport
12. 2. 21:10
  • 25.80
  • 14.90
  • 1.08
Německo vs. DánskoHokej - Skupina C - 12. 2. 2026:Německo vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
12. 2. 21:10
  • 1.61
  • 4.65
  • 4.78
Itálie vs. SlovenskoHokej - Skupina B - 13. 2. 2026:Itálie vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 12:10
  • 15.00
  • 8.69
  • 1.14
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

6. den ZOH 2026 ONLINE: Kroupa v boulích nedokončil, Ledecká pojede super-G

Sledujeme online
Ester Ledecká během paralelního obřího slalomu snowboardistek.

Dopolední start olympijských soutěží Čechům nevyšel. Matyáš Kroupa nedojel druhé kvalifkační kolo jízdy v boulích a je vyřazen, oba snowboardcrossaři museli po kvalifikaci do druhých rozřazovacích...

12. února 2026  7:30,  aktualizováno  11:27

Boulař Kroupa do finále nepostoupil, šanci bude mít ještě v paralelní jízdě

Matyáš Kroupa během druhé kvalifikace jízdy v boulích.

Akrobatický lyžař Matyáš Kroupa do finále jízdy v boulích na olympijských hrách nepostoupil. Druhou část kvalifikace v Livignu nedokončil, se známkou 68,75 za první jízdu obsadil celkové 28. místo....

12. února 2026  11:06

Super-G na ZOH ONLINE: Ledecká startuje s číslem osm, zlepší si pocit z her?

Sledujeme online
Ester Ledecká během paralelního obřího slalomu snowboardistek.

Sjezd kvůli kolizi programu na olympijských hrách nestihla, po nepovedeném vystoupení na snowboardu se nyní představí v lyžařském super-G. Ester Ledecká tuto disciplínu ovládla na olympiádě v...

12. února 2026

Slováci nás ponížili! Ve Finsku kritizují hráče i kouče: Měl ukázat vůdčí schopnosti

Zklamaní Finové po prohraném zápase se Slováky. (11. února 2026)

Musejí se vypořádat s nečekanou komplikací, start do olympijského turnaje totiž překvapivě nezvládli. Finští hokejisté po porážce se Slováky (1:4) vstřebávají ostrou kritiku z domova. A tamní média...

12. února 2026  10:49

Projeví se slabina Kanady? Nad jedničkou se opět pochybuje: Zbytečný risk, je hrozný

Kanadský brankář Jordan Binnington na tréninku před olympijským turnajem.

Navázat na odkaz fenomenálních předchůdců nebývá snadné. Spíš pekelně složité. Trojice kanadských brankářů o tom ví své. I o pochybnostech veřejnosti, které je před vstupem do olympijského turnaje...

12. února 2026  10:30

Ukrajince diskvalifikovali kvůli helmě se zabitými. Po MOV chce omluvu i generátory

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině...

Chtěl uctít zesnulé vojáky a připomenout, že v Evropě stále zuří válka zapříčiněná ruskou agresí. Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč proto do pondělních tréninků na olympijské dráze v...

12. února 2026  9:31,  aktualizováno  10:16

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

12. února 2026  9:30

Česko - Kanada v TV: kde a kdy sledovat hokej na ZOH 2026?

Na pozadí českých vlajek slaví David Pastrňák srovnání se Spojenými státy.

Čeští hokejisté vstupují do olympijského turnaje a hned je čeká souboj s největším favoritem na zlaté medaile. Kdy a kde sledovat zápas mezi Českem a Kanadou živě - ale i další užitečné informace -...

11. února 2026,  aktualizováno  12. 2. 9:16

Nejtěžší výzva. Sbírá se odvaha na Kanadu. Nenecháme si nic líbit, utvrzují Češi

David Pastrňák na tréninku českých hokejistů, dotírá na něj Matěj Stránský.

Od našich zpravodajů v Itálii Poslední dva tréninky před úvodním zápasem na olympijských hrách proti Kanadě čeští hokejisté zamkli před veřejností. Nechystá snad Radim Rulík nějaké ohromné překvapení? Nesnažil se jen všechny...

12. února 2026

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

12. února 2026  8:43

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se dvakrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

12. února 2026  8:40

Nechte mě už na pokoji, ano? Simonová má po krádežích zlato, její oběť propadla

Francouzská biatlonistka Julia Simonová (11. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Když byla velká středeční biatlonová bitva žen dobojována, v novinářské mixzóně se ozvala i věta: „Karma neexistuje.“ Julia Simonová, usvědčená z krádeže kreditní karty své kolegyně, je olympijskou...

12. února 2026  8:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.