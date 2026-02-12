Tedy alespoň v NHL, kde od začátku sezony strádá. Až do takové míry, že z něj některé statistické ukazatele dělají nejhoršího gólmana celé soutěže!
Co předvede v Miláně, toť otázka. Těžká, zatím nezodpovězená. Ale Binnington si dává velký pozor na to, aby se frustrací z bídných výkonů v St. Louis nenechal přemoct a ovlivnit pod pěti kruhy.
„Beru to jako restart, jsem v úplně odlišném prostředí. Poslední měsíce jsem na olympiádu neustále myslel. A teď je to tady! Já i ostatní se potřebujeme uvolnit a ukázat, co v nás je,“ burcoval po úterním tréninku.
Málokterý z hokejistů na startu turnaje tolik rozděluje fanoušky i experty. Obsazení brankoviště hlavního aspiranta na zlato rozpoutalo živou debatu i ve studiu televizní stanice TSN.
Bývalý gólman Martin Biron, nyní jeden z expertů, si neváhal přisadit: „Nebral bych ho ani jako náhradníka! Riskl bych to s ním jen v případě, že by si žádní jiní Kanaďané nevedli v NHL dobře. A to tak není.“
U moderátora Bryana Hayese naopak našel dvaatřicetiletý reprezentant zastání. Tedy alespoň částečné: „Ano, v této sezoně chytá hrozně, ale nezapomínejme, že je to vítěz. Pořád ho beru jako jedničku.“
Vyšňořené renomé hraje v Binningtonův prospěch. A především proto panuje přesvědčení, že utkání s českým výběrem zahájí mezi třemi tyčemi právě on a Logan Thompson s Darcym Kuemperem budou čekat na šanci.
„Kritika mě neunavuje, spíš motivuje, neustále udržuje ve střehu a pohání vpřed,“ nastínil svůj přístup gólman Blues. „Ve sportu je úplně normální, že o vás lidé pochybují. Pak už záleží jen na tom, jak se s tím vypořádáte.“
A ještě z jednoho důvodu si dál udržuje pozitivní nastavení. Tuhle situaci dobře zná, už se v ní totiž ocitl. Navíc poměrně nedávno. Před rokem na turnaji Four Nations.
Tíhu okamžiku ustál mistrně. Kanadě vychytal první místo, ve finále se Spojenými státy měl navrch v přímém souboji s Connorem Hellebuyckem, výraznou personou gólmanského řemesla.
Olympijská scéna je ale ještě o poznání nasvícenější. Navíc z minulosti protkaná celou řadou mimořádných vystoupení slavných krajanů, k nimž trojice následovníků vzhlíží.
Patrick Roy v Naganu 1998.
Martin Brodeur v Salt Lake City 2002 a v Turíně 2006.
Roberto Luongo ve Vancouveru 2010.
Carey Price v Soči 2014.
„Velikáni, legendy, pro nás všechny obrovská inspirace. Když ta jména poslouchám, stále víc si uvědomuji, jak velkou ctí je reprezentovat naši zemi,“ popisoval Binnington.
A že to může být i dvousečné, nebo snad i lehce svazující? „Přináší to s sebou tlak, na který ale vůbec nemá cenu myslet. Soustřeďme se jen na sebe, vždyť víme, čeho jsme schopni,“ nabádal Kuemper.
S parťáky se v Miláně potřebují odstřihnout od rušivých vlivů z okolí. Debaty o každičkém detailu kolem jednoho z nejsledovanějších postů na turnaji zcela upozadit, nepustit si je k tělu.
„Chápu, že o něčem se psát musí, ale pro mě to vůbec není téma,“ řekl rázně kouč Jon Cooper. „Možná jsme nepřivezli generační gólmany, ale všichni tři v těžkých momentech ukázali, že je na ně spoleh.“
Thompson prožívá velice solidní sezonu ve Washingtonu, Kuemperovi se slušně daří v Los Angeles. Jen čísla třetího do party, vítěze Stanley Cupu z roku 2019, vzbuzují opodstatněné obavy.
Mizerná úspěšnost zákroků mu spadla až na 86,4 %. V pokročilé statistice gólů chycených nad očekávání je v NHL dokonce úplně poslední (-24,9). Kapitán Crosby i tak vzkázal: „Na olympiádě si zaslouží být, je tu muž velkých momentů.“
Zámořská velmoc už mezi brankáři nedisponuje tak širokou paletou možností jako dříve. V Miláně má před sebou ošemetné rozhodnutí, stejně jako další týmy včetně Spojených států, které přivezli vyrovnanou trojici Hellebuyck, Swayman, Oettinger.
Pierre LeBrun, uznávaný novinář z webu The Athletic, ale mezi dvěma největšími favority vidí jeden zásadní rozdíl: „Američané mají tu výhodu, že u gólmanů vybírají z tří vozů Ferrari.“
Názor připojil i jeho kolega Dom Luszczyszyn, specialista na analytiku: „V roli jedničky vidím Thompsona. Sázka na Binningtona je zbytečný risk, který si Cooper a spol. nemůžou dovolit podstoupit.“
I know the stats are obvious. I know he's starting anyways. I know Canada is a medal contender regardless. I still had to write it.— dom 📈 (@domluszczyszyn) February 9, 2026
With the gap between Thompson and Binnington as wide as it is, Canada should not risk starting Binnington.https://t.co/7XX9U8VLZW pic.twitter.com/CrW1xXlik2
Nejen podle nich je brankoviště největší slabinou neuvěřitelně silného mužstva. Nebo bychom při pohledu do defenzivy a především do hvězdného útoku měli říct jedinou?
Zdánlivě nekonečnou debatu rozsekne až průběh a výsledek turnaje. Zápasy, už ten úvodní proti Čechům, ukážou, komu Kanada mezi třemi tyčemi věří.
A zda učinila správně, nebo se mýlila a šlápla vedle.