Na olympiádě už nenastoupíš! Francie po bitce vyřadila hráče, provokoval fanoušky

Autor:
  10:00
Chystají se na osmifinále olympijského turnaje proti Německu, on však Francouzům bude chybět. Ne však z důvodu zranění, ale kvůli trestu. Národní hokejový svaz vyřadil Pierra Crinona ze zbytku her kvůli chování v utkání s Kanadou (2:10).
Pierre Crinon reaguje směrem k fanouškům po vyloučení v zápase s Kanadou.

Pierre Crinon reaguje směrem k fanouškům po vyloučení v zápase s Kanadou. | foto: Reuters

Rozhodčí rozděluje Toma Wilsona z Kanady (vlevo) a Pierra Crinona z Francie v...
Pierre Crinon mlátí Toma Wilsona.
Rozhodčí se snaží zastavit šarvátku mezi Pierrem Crinonem (vestoje) a Tomem...
Rozhodčí se snaží zastavit šarvátku mezi Pierrem Crinonem (v bílém) a Tomem...
12 fotografií

Sedm minut před jeho koncem se Crinon už za rozhodnutého stavu popral s vyhlášeným rabiátem Tomem Wilsonem.

Kanadský sok nejprve Crinona dohrál u mantinelu, následné pošťuchování se vyvinulo v bitku. V ní měl francouzský obránce navrch, Wilsona dokázal svalit na led a uštědřit mu několik úderů.

Od rozhodčích oba aktéři vyfasovali trest do konce utkání a duel pro ně skončil. Dodatečný postih od Mezinárodní hokejové federace (IIHF) ani jeden z nich nedostal.

Proti Česku návrh odmítl, teď už ne. Wilson se popral, sudí ho ale trestali víc než v NHL

Jenže Crinonovo chování nakonec mělo dohru u Francouzské hokejové federace (FFHG). Nešlo však tolik o samotnou rvačku, ale spíše o chování při odchodu do kabiny.

Za hlasitého bučení procházel kolem kanadských fanoušků, nejprve si přiložil ruce k uším jako znamení, že jejich kritiku dostatečně neslyší. A posléze je k větší aktivitě ještě hecoval mácháním rukama.

Kvůli tomu se pak Crinon sešel s prezidentem FFHG a se zástupci vedení francouzské olympijské delegace.

Podívejte se na chování Pierra Crinona při odchodu z ledu:

„Rozhovor si kladl za cíl připomenout hráči osobní závazky, které učinil v rámci svého výběru do francouzského olympijského týmu,“ stojí v prohlášení.

Federace v něm vzala na vědomí rozhodnutí IIHF dále hráče netrestat, avšak sama se rozhodla jinak.

„FFHG má v úmyslu připomenout hodnoty každému hráči nosícímu dres francouzského národního týmu a také jejich povinnost jít příkladem, zejména během olympijských her,“ pokračuje odůvodnění, které nakonec vyústilo v konec třicetiletého beka na turnaji pod pěti kruhy.

Rozhodčí rozděluje Toma Wilsona z Kanady (vlevo) a Pierra Crinona z Francie v průběhu bitky.

„Provokativní chování Pierra Crinona při odchodu z ledu, ačkoli byl právě vyloučen ze zápasu za bitku, představuje jasné porušení olympijského ducha a podkopává hodnoty našeho sportu,“ shrnuje rozhodnutí Francouzů.

Trenér Yorick Treille tak pro úterní osmifinále proti Německu (12.10) může počítat pouze se sedmi obránci.

Jeho výběr v Miláně ještě nezvítězil. Podaří se mu to na úvod play off i bez Crinona, nebo zapíše další porážku?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Švýcarsko vs. ItálieHokej - Osmifinále - 17. 2. 2026:Švýcarsko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
17. 2. 12:10
  • 1.08
  • 13.90
  • 28.70
Česko vs. DánskoHokej - Osmifinále - 17. 2. 2026:Česko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
17. 2. 16:40
  • 1.38
  • 5.78
  • 6.70
Švédsko vs. LotyšskoHokej - Osmifinále - 17. 2. 2026:Švédsko vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
17. 2. 21:10
  • 1.17
  • 9.42
  • 12.60
Švédsko vs. ŠvýcarskoHokej - O 3. místo - 19. 2. 2026:Švédsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
19. 2. 14:40
  • 2.03
  • 3.83
  • 3.08
USA vs. KanadaHokej - Finále - 19. 2. 2026:USA vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
19. 2. 19:10
  • 1.36
  • 5.03
  • 6.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Na olympiádě už nenastoupíš! Francie po bitce vyřadila hráče, provokoval fanoušky

Pierre Crinon reaguje směrem k fanouškům po vyloučení v zápase s Kanadou.

Chystají se na osmifinále olympijského turnaje proti Německu, on však Francouzům bude chybět. Ne však z důvodu zranění, ale kvůli trestu. Národní hokejový svaz vyřadil Pierra Crinona ze zbytku her...

17. února 2026

České cíle pro osmifinále: nakopnout Pastrňáka a postup vzít jako impulz

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. (16. února 2026)

Od našich zpravodajů v Itálii Před úterním olympijským osmifinále s Dánskem (16:40) jedna dobrá zpráva: obránce Jan Rutta už v pondělí naplno trénoval. A jedna špatná zpráva: centr čtvrtého útoku Radek Faksa se zranil. „Měl...

17. února 2026  9:30

Hanba, pustila se hvězda UFC do vlastního bratra kvůli zápasu s beznohým soupeřem

Zápasník Valter Walker.

Kontroverzní moment ze světa bojových sportů vyvolal ostré reakce fanoušků i odborníků. Zápasník Valter Walker porazil soupeře narozeného bez nohou, jenže způsob, jakým k výhře došel, spustil vlnu...

17. února 2026  9:19

Němečtí skokané se zlobí. Kvůli sněžení a ukončení závodu přišli o medaili o 17 cm

Německý skokan na lyžích Andreas Wellinger se zlobí, že olympijský závod...

Předčasné ukončení pondělní soutěže dvoučlenných družstev kvůli zhoršenému počasí stálo s největší pravděpodobností německé skokany na lyžích Philippa Raimunda a Andrease Wellingera olympijskou...

17. února 2026  9:06

Zkušený gólman, hvězda NHL i extraligový tahoun. Opory Dánů pro osmifinále s Čechy

Dánští hráči slaví po zápase s Lotyšskem. (15. února 2026)

Papírově i kurzově budou v osmifinále olympijského turnaje proti Čechům za outsidery. Ale pozor, dánští hokejisté mají ve svých řadách několik hráčů, kteří můžou postupové ambice národního týmu...

17. února 2026  8:18

11. den ZOH 2026 ONLINE: České hokejisty čeká klíčový duel, biatlonisté jedou štafetu

Sledujeme online
Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Lukáš...

Na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo začínají v jedenáctý den vyřazovací zápasy mužského hokejového turnaje. Zatímco čtyři týmy postoupily přímo do čtvrtfinále, ty zbývající se...

17. února 2026

Chcete je? Vyhrajte medaili. Plyšoví maskoti olympiády se téměř nedají sehnat

Dvojice hranostajů Tina a Milo provází zimní olympijské a paralympijské hry v...

Olympijští maskoti Milo a Tina si získali srdce fanoušků her. Mnozí návštěvníci by si z olympiády rádi odvezli domů jejich plyšové mini verze, jenže to se jim zřejmě nepodaří. Už několik dní jsou...

17. února 2026  7:40

Člen MOV Tarpiščev se sešel s Coventryovou. Rusko bude brzy zpět, řekl

Kirsty Coventryová na setkání MOV před začátkem zimních olympijských her.

Od našeho zpravodaje v Itálii Jednání o navrácení Rusů na olympijskou scénu pokračují přímo v Miláně. Člen Mezinárodního olympijského výboru a zároveň prezident Ruské tenisové federace Šamil Tarpiščev prohlásil v rozhovoru pro...

17. února 2026  6:26

ONLINE: Česko - Dánsko. Klíčové utkání turnaje, hokejisté zabojují o čtvrtfinále

Filip Chlapík (14) otevírá skóre v zápase se Švýcarskem. (15. února 2026)

Zápas, který výrazně ovlivní, jaký dojem čeští hokejisté na olympijském turnaji v Miláně zanechají. V úterním osmifinále proti Dánsku bude národní tým zastávat roli favorita, zvládne ji potvrdit i na...

17. února 2026

Krasobruslaři Miuraová a Kihara předvedli historickou volnou jízdu a berou zlato

Riku Miuraová a Rjuiči Kihara z Japonska soutěží během dlouhého programu v...

Mistři světa Riku Miuraová a Rjuiči Kihara jsou olympijskými vítězi v soutěži sportovních dvojic. Japonští krasobruslaři v Miláně získali za volnou jízdu nejvyšší známku v historii 158,13 bodu a...

17. února 2026

Krasobruslení na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde soutěže sledovat

Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek vystupují v soutěži rytmických tanců na...

Krasobruslení patří už přes sto let k ozdobám olympijských her a ani v Miláně to nebude jiné. Na XXV. zimní olympiádě se mezi krasobruslaře rozdá pět sad medailí. V našem textu najdete program dění v...

17. února 2026

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

17. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.