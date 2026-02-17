Sedm minut před jeho koncem se Crinon už za rozhodnutého stavu popral s vyhlášeným rabiátem Tomem Wilsonem.
Kanadský sok nejprve Crinona dohrál u mantinelu, následné pošťuchování se vyvinulo v bitku. V ní měl francouzský obránce navrch, Wilsona dokázal svalit na led a uštědřit mu několik úderů.
Od rozhodčích oba aktéři vyfasovali trest do konce utkání a duel pro ně skončil. Dodatečný postih od Mezinárodní hokejové federace (IIHF) ani jeden z nich nedostal.
Jenže Crinonovo chování nakonec mělo dohru u Francouzské hokejové federace (FFHG). Nešlo však tolik o samotnou rvačku, ale spíše o chování při odchodu do kabiny.
Za hlasitého bučení procházel kolem kanadských fanoušků, nejprve si přiložil ruce k uším jako znamení, že jejich kritiku dostatečně neslyší. A posléze je k větší aktivitě ještě hecoval mácháním rukama.
Kvůli tomu se pak Crinon sešel s prezidentem FFHG a se zástupci vedení francouzské olympijské delegace.
Podívejte se na chování Pierra Crinona při odchodu z ledu:
Pierre Crinon taking on the role of villain today. Slightly irrelevant at 10-2 to Canada …. pic.twitter.com/sDV5dZCA4i— John McAllister (@john_mcal) February 15, 2026
„Rozhovor si kladl za cíl připomenout hráči osobní závazky, které učinil v rámci svého výběru do francouzského olympijského týmu,“ stojí v prohlášení.
Federace v něm vzala na vědomí rozhodnutí IIHF dále hráče netrestat, avšak sama se rozhodla jinak.
„FFHG má v úmyslu připomenout hodnoty každému hráči nosícímu dres francouzského národního týmu a také jejich povinnost jít příkladem, zejména během olympijských her,“ pokračuje odůvodnění, které nakonec vyústilo v konec třicetiletého beka na turnaji pod pěti kruhy.
„Provokativní chování Pierra Crinona při odchodu z ledu, ačkoli byl právě vyloučen ze zápasu za bitku, představuje jasné porušení olympijského ducha a podkopává hodnoty našeho sportu,“ shrnuje rozhodnutí Francouzů.
Trenér Yorick Treille tak pro úterní osmifinále proti Německu (12.10) může počítat pouze se sedmi obránci.
Jeho výběr v Miláně ještě nezvítězil. Podaří se mu to na úvod play off i bez Crinona, nebo zapíše další porážku?