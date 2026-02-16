Finsko – Itálie 11:0. Kanada – Francie 10:2. I takových výsledků se diváci v Miláně dočkali v uplynulých dnech. Sledovali zápasy, kde bylo o vítězi už předem jasno.
Jediná otázka zněla: O kolik?
„Dalo se to čekat. Je to škoda, protože pak dostanete vysoké procento utkání, klidně více než polovinu, které nenabízí takovou vyrovnanost, jakou by si tak významná akce zasloužila,“ napsal novinář James Mirtle.
Jako příklad uvádí Spojené státy a jejich snadnou cestu úvodní fází her. Američané sice občas na chvíli ztratili kontrolu, ale při sledování dění na ledě jste možná ani na chvíli neměli pocit, že by jim utkání měla utéct.
Tři hladká vítězství (5:1 s Lotyšskem, 6:3 s Dánskem, 5:1 s Německem) hovoří za vše. A ukazuje se, že s návratem hvězd z NHL se rozdíly mezi jednotlivými reprezentacemi jen prohlubují.
Formát hokejového turnaje na ZOH
Současný formát turnaje mužů platí od roku 2010. V roce 2006 v Turíně se dvanáct mužstev rozdělilo do dvou skupin po šesti, v nichž si každý zahrál s každým a čtyři nejlepší prošli do čtvrtfinále.
Teď je vše o poznání zamotanější. Názorně to bylo vidět v neděli, kdy dánský gól na 4:2 v utkání proti Lotyšsku přeházel postavení v tabulce skupiny C a tedy i nasazení do play off.
Kdyby českobudějovický útočník Nick Olesen v osmapadesáté minutě netrefil prázdnou branku a zápas skončil 3:2, čeští hokejisté by v osmifinále potkali třetí Lotyšsko a čtvrtí Dánové by se v úterý střetli se Švédy.
I proto může pro leckoho závěrečná hra v šesti v podání Lotyšů působit zvláštně, snaha o vyrovnání a zvrat ve skóre jim přinesla pouze těžšího protivníka. „Na to jsme se nedívali, prostě jsme chtěli zvítězit,“ vysvětloval kouč Harjis Vitolinš.
I takové situace aktuální formát přináší. „Na papíře se to zdá být v pořádku. Ti nejlepší jsou po skupině odměněni dnem volna, zbytek musí hrát o duel navíc,“ poznamenal Mirtle.
Problém vidí někde jinde. Nikoliv v tom, co turnaj přinese, ale spíš v tom, co nenabídne, čeho se hokejoví nadšenci třeba vůbec nemusí dočkat.
V Miláně podle něj schází více soubojů nejsilnějších celků.
„Nemáme garanci, že se Kanada na turnaji utká se Spojenými státy, nemusí nastoupit ani proti Švédsku nebo Finsku. Přitom právě na taková střetnutí se fanoušci nejvíc těší. A klidně je rádi uvidí víckrát než jednou.“
Přímá střetnutí hvězd přinesl loňský turnaj Four Nations pod záštitou NHL. Čtyři týmy (Kanada, USA, Švédsko, Finsko), jedna skupina, každý s každým a na závěr finále dvou nejlepších.
Dvakrát během jediného týdne hokejová veřejnost sledovala, jak se po ledě zároveň prohání McDavid, MacKinnon, Makar, Crosby, Matthews, Eichel či bratři Tkachukovi.
Výrazné zúžení počtu účastníků na akci pod pěti kruhy se ale nejeví pravděpodobně.
MOV (Mezinárodní olympijský výbor) v tomto ohledu uvažuje jinak než vedení zámořské soutěže, kterému nedělá problém ze své akce zcela vyškrtnout Čechy, Slováky nebo Němce.
Mirtle proto navrhuje jiné řešení: inspirovat se olympijským turnajem žen.
Na něm se týmy od roku 2014 dělí do dvou skupin podle žebříčku IIHF (Mezinárodní hokejová federace). Do čtvrtfinále postupuje všech pět reprezentací ze silnější skupiny A, doplňují je tři nejlepší ze skupiny B.
Kdyby tento formát převzal i mužský hokej, skupiny by dle aktuálního žebříčku IIHF vypadaly takto:
- Skupina A: Kanada, Finsko, Česko, Švýcarsko, Spojené státy
- Skupina B: Švédsko, Německo, Slovensko, Lotyšsko, Itálie (zařazena kvůli pořadatelství)
Pokud by se zachoval počet dvanácti účastníků, Švédové by se jen posunuly do „áčka“ a do „béčka“ by přibyli Dánové, kterým v žebříčku patří jedenáctá příčka, a dvanáctí Norové.
„Znamenalo by to mnohem víc zápasů mezi nejsilnějšími týmy, méně předvídatelných výsledků a drtivých porážek. A ti nejlepší z druhé skupiny by stále měli šanci si zahrát prestižní duely s Kanadou či USA,“ přednesl variantu Mirtle.
Paradoxní přitom je, že tento formát z ženského hokeje zmizí, už na letošním mistrovství světa se reprezentace rozdělí do dvou vyrovnaných skupin po pěti.
Proč? Především proto, že outsideři nehrají tolik těžkých utkání proti největším hvězdám, tím pádem nemají prostor se zlepšovat a posouvat.
Ještě než k potvrzení změny došlo, česká kapitánka Aneta Tejralová na jaře v rozhovoru pro iDNES.cz líčila: „Zprvu by to nebylo snadné, asi by se to neobešlo bez výsledků jako 15:0, ale jedině tak se kvalita rozmělní a ženský hokej poroste.“
Až časem se ukáže, zda jde o správný krok. A kdo ví, třeba i mužské olympijské klání ve Francii v roce 2030 bude vypadat odlišně.