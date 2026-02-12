Slováci nás ponížili! Ve Finsku kritizují hráče i kouče: Měl ukázat vůdčí schopnosti

Autor:
  10:49
Musejí se vypořádat s nečekanou komplikací, start do olympijského turnaje totiž překvapivě nezvládli. Finští hokejisté po porážce se Slováky (1:4) vstřebávají ostrou kritiku z domova. A tamní média výrazně tepou i hlavního kouče Anttiho Pennanena.
Zklamaní Finové po prohraném zápase se Slováky. (11. února 2026)

Zklamaní Finové po prohraném zápase se Slováky. (11. února 2026) | foto: Reuters

Slovenští hokejisté se radují z gólu v zápase v Finskem. (11. února 2026)
Slovenský útočník Juraj Slafkovský míří na finskou branku. (11. února 2026)
Úspěšný slovenský střelec Juraj Slafkovský v zápase proti Finům. (11. února...
Potyčka mezi slovenskými a finskými hokejisty. (11. února 2026)
28 fotografií

Stačí si projít titulky finských serverů a okamžitě poznáte, že se Suomi dostali pod nečekaný tlak.

„Katastrofa! Lvi byli poraženi,“ hlásí například Ilta-Sanomat. „Slováci nás ponížili,“ uvádí pak web Yle.

Přitom Seveřané dělali, co mohli. Už v první třetině měli patrnou převahu, vyslali 18 střel oproti pěti slovenským, jenže všechny pokusy vychytal gólman Samuel Hlavaj.

Slováci na úvod olympijského turnaje šokovali Finy, Švédové se na výhru nadřeli

Ten se stal jedním z hrdinů slovenského triumfu, celkově si připsal 39 zákroků, za svá záda pustil pouze pokus Eeliho Tolvanena.

Ostatně mizerná produktivita byla jedním z témat finského neúspěchu. A řešit se začala v souvislosti s nízkým vytížením hráčů, kteří měli gólově táhnout.

Nikdo z útočníků neodehrál více než 19 minut, experty pak zarazil především čas na ledě elitní formace. Roope Hintz odehrál 15:44, jeho parťák z Dallasu Mikko Rantanen dokonce pouze 15:25.

Slovák Dalibor Dvorský a jeho úspěšná střela do finské branky. (11. února 2026)

„To se časoměřičům zasekly stopky?“ podivoval se Kari Jalonen, bývalý trenér české reprezentace a nyní expert Yle. „Třetí a čtvrtá formace odvedly svou práci, ale od prvních dvou čekám víc.“

„Máme čtyři dobré útoky, hráli jsme hodně pět na pět. Pokusíme se to zlepšit a odvést lepší práci, až se na led příště dostaneme,“ neviděl problém v menším odehraném čase Rantanen.

Jen pro srovnání – z elitního slovenského útoku odehrál dvougólový Juraj Slafkovský přes 20 minut, více času než kdokoliv v první finské formaci dostal také Adam Ružička, autor gólu na konečných 4:1 do prázdné brány.

A sakra, je to tady zase! bál se Slafkovský trefit bránu. Hlavaj chytal puky jako blázen

Sázka na tahouny se východním sousedům vyplatila dokonale, nyní by více prostoru měly dostat také největší hvězdy Seveřanů.

„Je potřeba jejich dobu na ledě prodloužit. Určitě od sebe očekávají více,“ uznal trenér Pennanen zodpovědnost za chybné rozprostření sil.

Sedmačtyřicetiletý stratég musí vstřebávat kritiku. Podle finských médií nedokázal zareagovat na slovenskou hru, jež se poctivou defenzivou velmi podobala typickému finskému stylu.

Útočník Dalibor Dvorský slaví svoji úspěšnou střelu do finské branky. (11. února 2026)

„Tohle jde rozhodně za hlavním trenérem. Měl ukázat vůdčí schopnosti, ale to se nestalo. Spoléhal na silné stránky hráčů a ti měli příliš mnoho volnosti,“ kritizoval například expert Topi Nättinen.

„Špatný začátek pro psychiku, pro hráče i trenéry. Celý turnaj je teď v nejistotě,“ dodal.

Otázkou je, zda si Finové pozici vylepší v dalším zápase. V pátek od 12.10 vyzvou v severském derby Švédy, kteří budou považováni za favority. Slováci ve stejném čase vyzvou domácí Italy.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Švýcarsko vs. FrancieHokej - Skupina A - 12. 2. 2026:Švýcarsko vs. Francie //www.idnes.cz/sport
12. 2. 12:10
  • 1.10
  • 11.60
  • 25.00
Finsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 12. 2. 2026:Finsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
12. 2. 14:30
  • 30.00
  • 28.20
  • 1.00
Česko vs. KanadaHokej - Skupina A - 12. 2. 2026:Česko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
12. 2. 16:40
  • 6.90
  • 6.11
  • 1.35
Lotyšsko vs. USAHokej - Skupina C - 12. 2. 2026:Lotyšsko vs. USA //www.idnes.cz/sport
12. 2. 21:10
  • 25.80
  • 14.90
  • 1.08
Německo vs. DánskoHokej - Skupina C - 12. 2. 2026:Německo vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
12. 2. 21:10
  • 1.61
  • 4.65
  • 4.78
Itálie vs. SlovenskoHokej - Skupina B - 13. 2. 2026:Itálie vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 12:10
  • 15.00
  • 8.69
  • 1.14
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

6. den ZOH 2026 ONLINE: Kroupa v boulích nedokončil, Ledecká pojede super-G

Sledujeme online
Ester Ledecká během paralelního obřího slalomu snowboardistek.

Dopolední start olympijských soutěží Čechům nevyšel. Matyáš Kroupa nedojel druhé kvalifkační kolo jízdy v boulích a je vyřazen, oba snowboardcrossaři museli po kvalifikaci do druhých rozřazovacích...

12. února 2026  7:30,  aktualizováno  11:27

Boulař Kroupa do finále nepostoupil, šanci bude mít ještě v paralelní jízdě

Matyáš Kroupa během druhé kvalifikace jízdy v boulích.

Akrobatický lyžař Matyáš Kroupa do finále jízdy v boulích na olympijských hrách nepostoupil. Druhou část kvalifikace v Livignu nedokončil, se známkou 68,75 za první jízdu obsadil celkové 28. místo....

12. února 2026  11:06

Super-G na ZOH ONLINE: Ledecká startuje s číslem osm, zlepší si pocit z her?

Sledujeme online
Ester Ledecká během paralelního obřího slalomu snowboardistek.

Sjezd kvůli kolizi programu na olympijských hrách nestihla, po nepovedeném vystoupení na snowboardu se nyní představí v lyžařském super-G. Ester Ledecká tuto disciplínu ovládla na olympiádě v...

12. února 2026

Slováci nás ponížili! Ve Finsku kritizují hráče i kouče: Měl ukázat vůdčí schopnosti

Zklamaní Finové po prohraném zápase se Slováky. (11. února 2026)

Musejí se vypořádat s nečekanou komplikací, start do olympijského turnaje totiž překvapivě nezvládli. Finští hokejisté po porážce se Slováky (1:4) vstřebávají ostrou kritiku z domova. A tamní média...

12. února 2026  10:49

Projeví se slabina Kanady? Nad jedničkou se opět pochybuje: Zbytečný risk, je hrozný

Kanadský brankář Jordan Binnington na tréninku před olympijským turnajem.

Navázat na odkaz fenomenálních předchůdců nebývá snadné. Spíš pekelně složité. Trojice kanadských brankářů o tom ví své. I o pochybnostech veřejnosti, které je před vstupem do olympijského turnaje...

12. února 2026  10:30

Ukrajince diskvalifikovali kvůli helmě se zabitými. Po MOV chce omluvu i generátory

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině...

Chtěl uctít zesnulé vojáky a připomenout, že v Evropě stále zuří válka zapříčiněná ruskou agresí. Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč proto do pondělních tréninků na olympijské dráze v...

12. února 2026  9:31,  aktualizováno  10:16

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

12. února 2026  9:30

Česko - Kanada v TV: kde a kdy sledovat hokej na ZOH 2026?

Na pozadí českých vlajek slaví David Pastrňák srovnání se Spojenými státy.

Čeští hokejisté vstupují do olympijského turnaje a hned je čeká souboj s největším favoritem na zlaté medaile. Kdy a kde sledovat zápas mezi Českem a Kanadou živě - ale i další užitečné informace -...

11. února 2026,  aktualizováno  12. 2. 9:16

Nejtěžší výzva. Sbírá se odvaha na Kanadu. Nenecháme si nic líbit, utvrzují Češi

David Pastrňák na tréninku českých hokejistů, dotírá na něj Matěj Stránský.

Od našich zpravodajů v Itálii Poslední dva tréninky před úvodním zápasem na olympijských hrách proti Kanadě čeští hokejisté zamkli před veřejností. Nechystá snad Radim Rulík nějaké ohromné překvapení? Nesnažil se jen všechny...

12. února 2026

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

12. února 2026  8:43

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se dvakrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

12. února 2026  8:40

Nechte mě už na pokoji, ano? Simonová má po krádežích zlato, její oběť propadla

Francouzská biatlonistka Julia Simonová (11. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Když byla velká středeční biatlonová bitva žen dobojována, v novinářské mixzóně se ozvala i věta: „Karma neexistuje.“ Julia Simonová, usvědčená z krádeže kreditní karty své kolegyně, je olympijskou...

12. února 2026  8:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.