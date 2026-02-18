Trump na olympiádě? Mohl by dorazit na hokejové finále a slavnostní zakončení

Autor:
  14:46
Takové spekulace se kolem Donalda Trumpa v posledních hodinách objevují. Americký prezident by měl údajně na poslední chvíli překvapivě dorazit do dějiště olympijských her v Miláně. Lákadlem pro něj má být finále mužského hokejového turnaje.
Donald Trump při projevu na 56. výročním zasedání Světového ekonomického fóra v...

Donald Trump při projevu na 56. výročním zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu. (21. ledna 2026) | foto: ČTK

Charlie McAvoy se otáčí za kotoučem.
Dánský obránce Markus Lauridsen podstupuje souboj s Austonem Matthewsem ze...
JT Miller ze Spojených států v akci s Kaiem Wissmannem z Německa, Maximilianem...
Zach Werenski ze Spojených států amerických v zápase USA vs. Německo. (15....
43 fotografií

V něm by se podle papírových předpokladů mohla odehrát bitva zámořských gigantů, tedy Kanady a Spojených států. A právě v případě účasti Američanů v boji o zlato by se americký prezident zřejmě objevil v Itálii.

„Nečekejte, že se budu vyjadřovat k činům hlav států, to neudělám,“ odbyl v úterý novináře po dotazu na Trumpovu účast Mark Adams, mluvčí Mezinárodního olympijského výboru (MOV).

Šampioni v Bílém domě. Trump děkoval Floridě a rýpl si do Kanady: Zase jsme lepší

Trump má k hokeji blízko, v lednu například přijal v Bílém domě šampiony NHL z Floridy. Nyní by pro změnu rád podpořil americkou reprezentaci na ostře sledovaném turnaji s největšími hvězdami.

Do nedělního finále se však svěřenci Mikea Sullivana nejprve musejí dostat. A cesta do něj rozhodně snadná není. Ve středečním večerním čtvrtfinále od 21.10 totiž nastoupí proti silným Švédům, v případě postupu by ještě museli vítězně zvládnout semifinále.

Zda se jim to podaří, bude známo až v pátek večer. Trumpova cesta se tak rozhodne až na poslední chvíli.

Fanoušci mávali při utkání Dánska a USA grónskou vlajkou. Pořadatelé ji zakázali

Podle zdrojů z Itálie by se mělo jednat o opravdu krátkou návštěvu, konkrétně pouze o finálový duel a posléze slavnostní zakončení, které v neděli proběhne ve Veroně.

V pořadatelské zemi už se řeší bezpečnostní plány pro případnou Trumpovu návštěvu, v Miláně si nicméně podobnou situaci vyzkoušeli na začátku her.

Na zahajovacím ceremoniálu na San Siru tehdy nechyběl americký viceprezident J. D. Vance, společně s ministrem zahraničí Marcem Rubiem navštívili také zápas hokejistek proti českému týmu.

Oni Vance opravdu vypískali? Vždyť ho lidi mají rádi, divil se Trump po San Siru

Otázkou je, jak by na Trumpa diváci reagovali. Například na Vance lidé na zahájení pískali a bučeli. I k údivu amerického prezidenta.

„Opravdu? Je to pravda? To mě překvapuje, protože lidi ho mají rádi. Ale abychom byli fér, stalo se to v cizí zemi. Doma se mu takové věci nedějí,“ zastával se svého zástupce Trump.

Pokud se na olympijských hrách objeví také on, musí být připraven na podobné přivítání.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Kanada vs. ČeskoHokej - Čtvrtfinále - 18. 2. 2026:Kanada vs. Česko //www.idnes.cz/sport
18. 2. 16:40
  • 1.22
  • 8.40
  • 8.80
Finsko vs. ŠvýcarskoHokej - Čtvrtfinále - 18. 2. 2026:Finsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
18. 2. 18:10
  • 1.65
  • 4.50
  • 4.64
USA vs. ŠvédskoHokej - Čtvrtfinále - 18. 2. 2026:USA vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
18. 2. 21:10
  • 1.67
  • 4.65
  • 4.31
Švédsko vs. ŠvýcarskoHokej - O 3. místo - 19. 2. 2026:Švédsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
19. 2. 14:40
  • 1.79
  • 4.14
  • 3.60
USA vs. KanadaHokej - Finále - 19. 2. 2026:USA vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
19. 2. 19:10
  • 1.31
  • 5.41
  • 7.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 běží naplno. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a disciplín...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Národní tým už je ve čtvrtfinále, kde se utká...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Biatlon ONLINE: Ženy jedou štafetu. Jislová předává Charvátové jako osmá

Sledujeme online
Biatlonistka Lucie Charvátová na tréninku v Anterselvě.

Biatlonový program na italských olympijských hrách pokračuje štafetou žen. Česko v ní v Anterselvě nastoupí ve složení Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková. Jak...

18. února 2026  12:30,  aktualizováno  15:03

Akrobatka Měrková vrátila Česko na olympiádu, zvítězila Sü Meng-tchao

Adéla Měrková z České republiky během soutěžního dne. (18. února 2026)

Olympijskou šampionkou v akrobatických skocích na lyžích se stejně jako před čtyřmi lety stala Sü Meng-tchao a získala na hrách v Itálii pro Čínu druhé zlato. V Livignu navázala na freestyle...

18. února 2026  12:32,  aktualizováno 

Shiffrinová prolomila kletbu a má zlato ze slalomu. Dubovská poskočila na 18. příčku

Martina Dubovská v akci během slalomu žen ve druhém kole. (18. února 2026)

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová ovládla slalom v Cortině d’Ampezzo a vybojovala třetí olympijské zlato v kariéře. Stříbro získala Švýcarka Camille Rastová, která v součtu obou jízd zaostala za...

18. února 2026  12:02,  aktualizováno  14:53

Trump na olympiádě? Mohl by dorazit na hokejové finále a slavnostní zakončení

Donald Trump při projevu na 56. výročním zasedání Světového ekonomického fóra v...

Takové spekulace se kolem Donalda Trumpa v posledních hodinách objevují. Americký prezident by měl údajně na poslední chvíli překvapivě dorazit do dějiště olympijských her v Miláně. Lákadlem pro něj...

18. února 2026  14:46

12. den ZOH 2026 ONLINE: Tuž s Novákem osmí, Dubovská 18. V akci biatlonistky

Sledujeme online
Martina Dubovská v akci během slalomu žen. (18. února 2026)

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo pokračují dvanáctým dnem. Hokejisté zabojují o semifinále proti favorizované Kanadě. Běžci na lyžích dokončili týmový sprint na osmém místě, jejich...

18. února 2026,  aktualizováno  14:42

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Soupeři ve čtvrtfinále, jak dál v semifinále

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů dospěl do vyřazovacích bojů. Kdo na koho narazí ve čtvrtfinále a jaký je herní systém turnaje na ZOH 2026?

18. února 2026  14:40

Slovensko - Německo 6:2. Přesvědčivý postup do bojů o medaile, zářil Regenda

Aktualizujeme
Milos Kelemen ze Slovenska slaví druhý gól se slovenským spoluhráčem Martinem...

Jasná záležitost, možná až nečekaně. Olympijský turnaj zná prvního semifinalistu. Slovenští hokejisté si poradili s Německem, tým okolo hvězdného útočníka Leona Draisaitla přejeli 6:2 a stále živí...

18. února 2026  14:36

Zlatý dárek k 22. narozeninám. Su I-ming ovládl olympijské finále slopestylu

GZlatý medailista Su I-ming z Číny oslavuje své vítězství po finále mužského...

Olympijský závod snowboardistů ve slopestylu vyhrál v den svých 22. narozenin Číňan Su I-ming a po bronzu z Big Airu získal na hrách v Itálii druhou medaili. Druhý v Livignu byl Japonec Taiga...

18. února 2026  13:47

Měli získat bronz, v Miláně ale zklamali. V zámoří o Česku píšou: Týmu chybí duše

Pohled na českou střídačku. Trenér Rulík kouká na střídajícího Tomáše Hertla,...

Reprezentace na vzestupu. Velká výzva pro soupeře. Jsou schopní potrápit každého. Zámořské portály popisovaly české hokejisty před startem olympiády různě, označení se však nesla v podobné rovině....

18. února 2026  13:38

Klaebo slaví desáté zlato. Čeští muži byli v týmovém sprintu osmí, ženy čtrnácté

Einar Hedegart se klaní Johannesi Klaebovi, který vítězstvím v týmovém sprintu...

Johannes Hösflot Klaebo si dál pojišťuje pozici historicky nejlepšího sportovce na zimních olympijských hrách, oslavil jubilejní desáté zlato. Devětadvacetiletý norský běžec na lyžích v italském...

18. února 2026  11:26,  aktualizováno  13:34

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ruští novináři zaskočili Kanaďany. V českém týmu něco neladí, hlásí z Milána reportér

Podcast Staří bílí muži

Jsou všude a pořád se vyptávají na absenci ruských hokejistů. Novináři ze země, která kvůli agresivní válce na olympiádě nesmí startovat, stále vyvolávají rozruch. V podcastu Staří bílí muži o tom...

18. února 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Ani vzkaz Madonny nepomohl Glennové. Japonky řádí, Ruska bydlí mimo vesnici

Amber Glennová po krátkém programu krasobruslařek na ZOH v Miláně.

Od našeho zpravodaje v Itálii Jedna z nejvíce diskutovaných a očekávaných soutěží těchto her má za sebou první poločas, večer silných emocí i skvělých výkonů při krátkém programu krasobruslařek. Teenagerka, která loni skončila až...

18. února 2026  12:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.