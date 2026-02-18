V něm by se podle papírových předpokladů mohla odehrát bitva zámořských gigantů, tedy Kanady a Spojených států. A právě v případě účasti Američanů v boji o zlato by se americký prezident zřejmě objevil v Itálii.
„Nečekejte, že se budu vyjadřovat k činům hlav států, to neudělám,“ odbyl v úterý novináře po dotazu na Trumpovu účast Mark Adams, mluvčí Mezinárodního olympijského výboru (MOV).
Trump má k hokeji blízko, v lednu například přijal v Bílém domě šampiony NHL z Floridy. Nyní by pro změnu rád podpořil americkou reprezentaci na ostře sledovaném turnaji s největšími hvězdami.
Do nedělního finále se však svěřenci Mikea Sullivana nejprve musejí dostat. A cesta do něj rozhodně snadná není. Ve středečním večerním čtvrtfinále od 21.10 totiž nastoupí proti silným Švédům, v případě postupu by ještě museli vítězně zvládnout semifinále.
Zda se jim to podaří, bude známo až v pátek večer. Trumpova cesta se tak rozhodne až na poslední chvíli.
Podle zdrojů z Itálie by se mělo jednat o opravdu krátkou návštěvu, konkrétně pouze o finálový duel a posléze slavnostní zakončení, které v neděli proběhne ve Veroně.
V pořadatelské zemi už se řeší bezpečnostní plány pro případnou Trumpovu návštěvu, v Miláně si nicméně podobnou situaci vyzkoušeli na začátku her.
Na zahajovacím ceremoniálu na San Siru tehdy nechyběl americký viceprezident J. D. Vance, společně s ministrem zahraničí Marcem Rubiem navštívili také zápas hokejistek proti českému týmu.
Otázkou je, jak by na Trumpa diváci reagovali. Například na Vance lidé na zahájení pískali a bučeli. I k údivu amerického prezidenta.
„Opravdu? Je to pravda? To mě překvapuje, protože lidi ho mají rádi. Ale abychom byli fér, stalo se to v cizí zemi. Doma se mu takové věci nedějí,“ zastával se svého zástupce Trump.
Pokud se na olympijských hrách objeví také on, musí být připraven na podobné přivítání.