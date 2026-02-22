Máme jim co vracet!
Loni na nejobávanějšího soupeře vyzráli. Ve skupinové fázi turnaje Four Nations. Jenže když o necelý týden později opravdu o něco šlo a přišel čas na bitvu o celkové prvenství, Američané zase zůstali smutní.
Stejně jako v minulosti pod pěti kruhy. Také v bitvách o zlato v Salt Lake City a ve Vancouveru se radovala Kanada, která při účasti hráčů z NHL ještě neokusila finálovou porážku.
Skvostnou bilanci neplánuje měnit.
|
Naši zemi si nevezmete, náš sport taky ne. Turnaj hvězd v zajetí Trumpovy politiky
„My si ale přesně tohle přáli. A chtěli jsme se s nimi utkat právě ve finále. Bude to skvělá bitva pro nás, pro fanoušky, pro celý hokej. Máme jim co vracet,“ hlásil po pátečním semifinále Matt Boldy.
Odhodlání čiší i z jeho spoluhráčů. Spojené státy věří v zisk třetího olympijského zlata, prvního po dlouhých šestačtyřiceti letech. Dočkají se, nebo jim největší rival uštědří další bolavou porážku?