Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili dresy už s předstihem, stejně jako většina jejich soupeřů, s nimiž zabojují o medaile. Podívejte se, v čem jednotlivé národní týmy na turnaji v Miláně nastoupí.
Autor: Hockey Canada
Kanadským dresům od firmy Bauer Hockey znovu dominuje javorový list. Tým plný hvězd a největší favorit na zlato odcestuje do Itálie se dvěma sadami - bílou a červenou.
Autor: Hockey Canada
Nechybí ani pruhy na rukávech a ve spodní části, Kanaďané vsází na klasiku a čistotu. „Dresy odrážejí hrdost, vášeň a historii našeho olympijského hokejového dědictví,“ řekl David Shoemaker, generální ředitel Kanadského olympijského výboru.
Autor: Hockey Canada
Američané vzdávají podobou dresů hold olympijskému triumfu z roku 1960. Tehdy na akci pod pěti kruhy triumfovali poprvé, druhé a dosud poslední zlato přidali o dvacet let později.
Autor: Profimedia.cz
Američané v Miláně nastoupí v modré a bílé sadě. Na dresech nechybí nepřehlédnutelný diagonální nápis USA, v blízkosti ramene najdete i našitý zlatý znak USA Hockey.
Autor: Profimedia.cz
V americkém dresu zapózoval i Brady Tkachuk, který by měl společně s bratrem Matthewem patřit k největším oporám mužstva.
Autor: USA Hockey, Profimedia.cz
Slováci tradičně sází na modrou a bílou variantu, v obou sadách se vyskytuje také červená. „Nové dresy v sobě nesou to nejtypičtější pro naši zemi – hory,“ napsal svaz při prezentaci.
Autor: IG/Hockeyslovakia
Dresům dominuje státní znak, jenž leží uprostřed, a silueta Tater na hrudi. „Tatry jsou pro Slováky víc než hory. Jsou hrdým symbolem naší odolnosti a vytrvalosti,“ stojí v prohlášení.
Autor: IG/Hockeyslovakia
Hokejisté v těchto dresech odehrají celý olympijský cyklus, tedy od roku 2026 do roku 2030 včetně her v Itálii.
Autor: IG/Hockeyslovakia
Právě vzor Tater je jediným výrazným rozdílem oproti dresům z předešlé olympiády, kde Slováci brali senzační bronz.
Autor: IG/Hockeyslovakia
Co by to bylo za turnaj bez ikonických tří korunek, že? Švédský národní symbol, který se objevuje ve státním znaku, nechybí na dresech hokejistů ani tentokrát.
Autor: Tre Kronor, Profimedia.cz
Když se olympijské hry konaly v Itálii posledně, tedy před dvaceti v lety v Turíně, bylo z toho švédské zlato. Jak si evropská velmoc povede tentokrát? Na turnaji nastoupí i v modré sadě, která je tmavší než v minulosti.
Autor: Tre Kronor, Profimedia.cz
Finové byli vůbec prvním týmem, který zveřejnil podobu svých dresů pro olympiádu v Miláně. A oproti klasickým uniformám z mistrovství světa sáhli k pár změnám. Vidět jsou na bílé i modré variantě.
Autor: Leijonat
Chybí nápis Suomi, dresy jsou světlejší se speciálním pruhem uprostřed. A znak lva je zbarven do zlaté, právě Finové totiž vyhráli poslední olympiádu v Pekingu.
Autor: Leijonat
Češi berou do Itálie také dvě tradiční barevné sady. Tu bílou doplňuje červený vršek, všimnout si můžete i speciálního vzoru na číslech.
Autor: Český hokej
Červená sada disponuje zase bílým pruhem na rukávu, část ramen je pak zbarvena do tmavě modré.
Autor: Český hokej
I zadní část červené varianty má speciální font čísel, v nichž figuruje jakýsi čárkovaný vzor.
Autor: Český hokej
Samozřejmě nechybí státní znak, a to na obou variantách. „Jsou před námi olympijské hry, které spojují nejen sportovce, ale i celé národy. Proto jsem moc rád, že nás naši hokejisté budou reprezentovat v dresech s národním znakem, symbolem hrdosti,“ podotýká generální manažer Jiří Šlégr.
Autor: Český hokej
Výrobce Nike věnoval výraznou pozornost také detailům, kterých si všimnete kromě čísel třeba ještě v oblasti límce nebo rukávů. Co fanoušky může trochu mrzet, oficiální repliku si můžou zakoupit jen v bílé barvě.
Autor: Český hokej
Červená do prodeje vůbec nepůjde. Takové je zkrátka nařízení. Navíc i těch bílých bude ve fanshopu jen omezené množství.
Autor: Český hokej
Francie se na olympiádě představí poprvé od roku 2002, pomohlo jí vyřazení Rusů. Takto vypadá bílá varianta jejích dresů.
Autor: Équipes de France Hockey
A takto ta domácí modrá. V obou případech dominuje nápis „France“, pod kterým figurují bílé, v opačném případě modré pruhy. Údajně se jedná o symboliku námořnictva.
Autor: Équipes de France Hockey
Jedna zlatá varianta, druhá černá. Na německých dresech nechybí ani pruhy na rukávech znázorňující státní vlajku a symbol černé orlice na hrudi.
Autor: Deutscher Eishockey-Bund
Švýcaři míří do Milána v tradičních barvách. Zase sází na červenou a bílou, svou efektivní hrou by mohli překvapit i favority.
Autor: IG/swissicehockeymen
Takto vypadají zepředu, zkrátka Švýcarsko, na které jste z posledních let zvyklí. Helvétský kříž a klasické barvy.
Autor: IG/swissicehockeymen