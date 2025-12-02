|
OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně
Jak si šla doktorovic slečna zahrát. Vševěd pátrá po první olympijské medailistce
Zveme vás k pátrání po osudech první ženy, která pro Československo vybojovala olympijskou medaili. O tenistce Miladě Skrbkové se kromě ojedinělého sportovního výsledku vědělo jen to, kdy se narodila...
Olympijský oheň pro Milán a Cortinu hoří, poprvé vzplál pod střechou
V řecké Olympii slavnostně zapálili oheň pro zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Kvůli nepříznivé předpovědi počasí, podle níž mělo pršet, se tradiční ceremoniál neuskutečnil v...
Po letech zase pro medaili? Nevidomá lyžařka může přerušit půst paralympioniků
Od deseti let se každou zimu prohání na lyžích, při trénincích i závodech je však odkázána na svého traséra, protože sama na trať nemůže. Nevidí. Teď bude lyžařka Simona Bubeníčková největší českou...
Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé
Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...
Velký třesk na úvod. Hry v LA nabídnou finále ženské stovky hned první den
Vyvrcholením úvodního soutěžního dne olympijských her v Los Angeles v roce 2028 bude finále v běhu žen na 100 metrů. Američtí pořadatelé v aktualizovaném nástinu programu potvrdili avizovaný přesun...
Cylindry nahradily hokejové kraťasy. Jak se časem měnil úbor českých olympioniků
Kolekce oblečení pro olympijské hry je vždy pod velkým drobnohledem a stejně jako vše ostatní spojené s největším sportovním svátkem se těší zájmu veřejnosti. Před sto lety se i na sportovištích...