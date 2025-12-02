OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Autor: ,
  8:00
Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně jako většina jejich soupeřů, s nimiž zabojují o medaile. Podívejte se, v čem jednotlivé národní týmy na turnaji v Miláně nastoupí.
Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026. Bílý dres kanadských hokejistů pro olympijské hry 2026. Červený dres kanadských hokejistů pro olympijské hry 2026. Dres hokejistů USA pro olympijské hry 2026. Dres hokejistů USA pro olympijské hry 2026. Brady Tkachuk v dresu USA pro olympijské hry 2026. Takto vypadají dresy Slovenska na Zimní olympijské hry 2026 v Itálii. Peter Cehlárik (v bílém) a Marek Hrivík (v modrém) prezentují slovenské dresy... Peter Cehlárik ukazuje bílý dres, ve kterém Slovensko odehraje olympiádu v... Marek Hrivík (vpravo) a Peter Cehlárik pózují v nových dresech pro olympijské... Švédské hokejové dresy pro olympijské hry 2026. Švédské hokejové dresy pro olympijské hry 2026.

Jak si šla doktorovic slečna zahrát. Vševěd pátrá po první olympijské medailistce

Premium
Milada Skrbková byla první československou olympijskou medailistkou.

Zveme vás k pátrání po osudech první ženy, která pro Československo vybojovala olympijskou medaili. O tenistce Miladě Skrbkové se kromě ojedinělého sportovního výsledku vědělo jen to, kdy se narodila...

Olympijský oheň pro Milán a Cortinu hoří, poprvé vzplál pod střechou

Olympijský oheň pro hry v Miláně hoří.

V řecké Olympii slavnostně zapálili oheň pro zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Kvůli nepříznivé předpovědi počasí, podle níž mělo pršet, se tradiční ceremoniál neuskutečnil v...

Po letech zase pro medaili? Nevidomá lyžařka může přerušit půst paralympioniků

Nevidomá lyžařka Simona Bubeníčková pózuje s medailemi z mistrovství světa.

Od deseti let se každou zimu prohání na lyžích, při trénincích i závodech je však odkázána na svého traséra, protože sama na trať nemůže. Nevidí. Teď bude lyžařka Simona Bubeníčková největší českou...

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

25. listopadu 2025  12:44

Velký třesk na úvod. Hry v LA nabídnou finále ženské stovky hned první den

Julien Alfredová ze Svaté Luci probíhá vítězně cílem olympijského závodu na...

Vyvrcholením úvodního soutěžního dne olympijských her v Los Angeles v roce 2028 bude finále v běhu žen na 100 metrů. Američtí pořadatelé v aktualizovaném nástinu programu potvrdili avizovaný přesun...

12. listopadu 2025  17:49

Cylindry nahradily hokejové kraťasy. Jak se časem měnil úbor českých olympioniků

Kolekce oblečení pro olympijské hry je vždy pod velkým drobnohledem a stejně...

Kolekce oblečení pro olympijské hry je vždy pod velkým drobnohledem a stejně jako vše ostatní spojené s největším sportovním svátkem se těší zájmu veřejnosti. Před sto lety se i na sportovištích...

12. listopadu 2025

