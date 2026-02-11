Týmy představovaly dresy postupně, třeba Češi je ukázali veřejnosti už ke konci listopadu. „Věřím, že nám přinesou štěstí,“ hlásil odhodlaně generální manažer Jiří Šlégr.
Barevně jsou rozděleny převážně na dvě části, bílou sadu doplňují červená ramena, tu červenou zase sytě modrá.
Výrazným prvkem je opět státní znak na přední straně, všimnout si můžete i důrazu na detaily v oblasti límce, rukávů nebo na číslech.
Nové dresy se dočkaly pozitivních reakcí u fanoušků, národní tým si obstojně vedl i v hodnocení renomovaného zámořského webu The Athletic, který sestavil žebříček všech dvanácti reprezentací.
Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé
„Státní znak je opravdový homerun! Důležité jsou i detaily na ramenou, bez nich by to celé vypadalo až příliš jednoduše,“ napsala Shayna Goldmanová. Společně s kolegy zařadili Čechy na páté místo z dvanácti.
Nejlépe si vedli Slováci, u nichž novináři ocenili především zařazení Tater a další detaily: „Právě nové prvky tomu dodávají svěžest. Našli rovnováhu mezi tradičním a moderním vzhledem.“
Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?
Naopak propadly Francie a Itálie, Kanada skončila desátá. Kritiku schytala především za černý javorový list na červené sadě i za nedotažené pruhy na rukávech a ve spodní části.
Které dresy se nejvíc líbí vám?