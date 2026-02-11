Český homerun, moderní Slováci. Které hokejové dresy na OH se vám líbí nejvíc?

Autor:
  10:16
Středeční odpoledne se v Miláně ponese ve znamení startu hokejového turnaje mužů. Události, která bude na olympijských hrách tradičně poutat velkou pozornost. Řeší se šance na medaile, sestavy, ale třeba také dresy. Která reprezentace je má podle vás nejhezčí?
Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně. | foto: Český hokej

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.
Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.
Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.
Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.
27 fotografií

Týmy představovaly dresy postupně, třeba Češi je ukázali veřejnosti už ke konci listopadu. „Věřím, že nám přinesou štěstí,“ hlásil odhodlaně generální manažer Jiří Šlégr.

Barevně jsou rozděleny převážně na dvě části, bílou sadu doplňují červená ramena, tu červenou zase sytě modrá.

Dresy kterých tří reprezentací se vám líbí nejvíc?

celkem hlasů: 558

Upozornění

  • zaškrtnutých možností je více, než je dovoleno.

Výrazným prvkem je opět státní znak na přední straně, všimnout si můžete i důrazu na detaily v oblasti límce, rukávů nebo na číslech.

Nové dresy se dočkaly pozitivních reakcí u fanoušků, národní tým si obstojně vedl i v hodnocení renomovaného zámořského webu The Athletic, který sestavil žebříček všech dvanácti reprezentací.

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

„Státní znak je opravdový homerun! Důležité jsou i detaily na ramenou, bez nich by to celé vypadalo až příliš jednoduše,“ napsala Shayna Goldmanová. Společně s kolegy zařadili Čechy na páté místo z dvanácti.

Nejlépe si vedli Slováci, u nichž novináři ocenili především zařazení Tater a další detaily: „Právě nové prvky tomu dodávají svěžest. Našli rovnováhu mezi tradičním a moderním vzhledem.“

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Naopak propadly Francie a Itálie, Kanada skončila desátá. Kritiku schytala především za černý javorový list na červené sadě i za nedotažené pruhy na rukávech a ve spodní části.

Které dresy se nejvíc líbí vám?

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Musíte vytrvat. Tužovi se píle vyplácí, trenér se bál, že medaile vyřadí servis

Jiří Tuž (4) v akci během semifinále sprintu klasicky mužů. (10. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Byl prosinec a běžec na lyžích Jiří Tuž hovořil o svých cílech na nadcházející měsíce. Když došlo na téma italských her, tak se zamyslel: „Tuším, že půjde o olympiádu, na kterou se bude po letech...

11. února 2026  10:11

Naštěstí jsme malá země. Slováci vzývají vyspělou oporu, řeči o zázraku raději krotí

Juraj Slafkovský na tréninku slovenských hokejistů v Miláně.

Před čtyřmi lety vzal olympijský turnaj útokem. S košíkem na helmě, mimořádnou formou a nefalšovaným mladickým elánem. „Zase chci být rozdílovým hráčem,“ povídá Juraj Slafkovský. Musí, aby Slováci...

11. února 2026  9:20

Vicemistr světa si v tréninku zlomil krční páteř. O olympijský snowboardcross přijde

Snowboardcross - závod týmů. Zleva: Nick Baumgartner z USA, Kalle Koblet ze...

Australský snowboardista Cameron Bolton na olympiádě při pádu během tréninku v Livignu utrpěl dvě zlomeniny krční páteře. Podle národního olympijského výboru nejde o vážné zranění, ale na hrách...

11. února 2026  9:19

Kanaďané z Ústí: Hokejové zlato chceme i natruc Trumpovi. Co soudí o Češích?

Ústí nad Labem, 7. 2. 2026. Volejbalová extraliga, SK Volejbal Ústí nad Labem -...

Jejich láskou je volejbal, jejich vášní hokej. Tři kanadští mušketýři už hecují ústecké spoluhráče, že dospělá reprezentace javorových listů se na olympiádě pomstí za vyřazení jejich mladíků na...

11. února 2026  8:41

Komentátor si na olympiádě zapomněl vypnout mikrofon. Finále označil za nudu

Byla to nuda. Komentátor se omlouval za trapas během přenosu

Nepříjemný moment zažil během zimních olympijských her komentátor americké televize NBC Todd Richards. Po skončení finále mužského snowboardového Big Airu si totiž zapomněl vypnout mikrofon a jeho...

11. února 2026  8:30

Nebeské zlato. Siverte, dokázali jsme to, vzkazoval Botn mrtvému kamarádovi

Johan-Olav Botn z Norska se raduje ze zisku zlaté medaile. (10. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Třiadvacátého prosince se Johanu-Olavu Botnovi při tréninku v italské Lavaze zastavil svět. Svého přítele, dalšího norského biatlonistu Siverta Bakkena, našel na hotelovém pokoji mrtvého. V úterý,...

11. února 2026  8:05

5. den ZOH 2026 ONLINE: Zabystřan pojede super-G, představí se i biatlonistky

Sledujeme online
Jan Zabystřan v závodě v alpské kombinaci. (9. února 2026)

Pátý den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo přináší další boje o medaile. Super-G pojede Jan Zabystřan, který v této disciplíně senzačně triumfoval v prosinci ve Světovém poháru....

11. února 2026  7:30

Dej dvakrát Česko a dám ti jednu Čínu. Voborníková a spol. smlouvají a doufají

Biatlonistka Tereza Voborníková s olympijskými odznáčky

Od našeho zpravodaje v Itálii Tereza Voborníková vypráví o tom, jak se od pondělí i ona nechala pobláznit do sbírání olympijských odznaků. „Nejdříve jsem se hrozně styděla, ale teď už je to má oblíbená aktivita,“ říká. Načež...

11. února 2026  6:30

Švédsko, nebo Švýcarsko. České hokejistky už vědí, na koho půjdou ve čtvrtfinále

Aneta Tejralová během rozcvičky před zápasem proti Česku na zimních...

České hokejistky stále čekají na definitivní potvrzení soupeřek pro čtvrtfinále olympijského turnaje v Miláně, ale už ví, že se utkají buď se Švédskem, nebo Švýcarskem. Skupinu A ovládly Američanky,...

11. února 2026

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

11. února 2026

Hokej žen na ZOH 2026: program, výsledky, kdy hrají Češky?

České hokejistky, zleva Kristýna Kaltounková, Natálie Mlýnková a Aneta...

České hokejistky hrají svůj druhý olympijský turnaj. V zápasech ZOH v Miláně by rády vylepšily sedmé místo z Pekingu. Jak se jim daří a na koho ještě narazí? Program ženského turnaje, výsledky,...

10. února 2026  23:58

