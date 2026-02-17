Frederik Andersen
Gólman s bohatými zkušenostmi z NHL, po štacích v Anaheimu a Torontu se usadil v Carolině, kde chytá už pátou sezonu.
Dánům v posledních letech na velkých akcích kvůli programu zámořské soutěže spíše chybí, v létě 2024 však reprezentaci výrazně pomohl v kvalifikaci na olympijský turnaj, když vyšponoval úspěšnost zákroků na 93,8 %.
Také v Miláně kvality potvrzuje, s úspěšností 91,8 % mu po základních skupinách patří šestá příčka mezi gólmany.
Šestatřicetiletý rodák z Herningu se zaskvěl především v nedělním klíčovém střetnutí proti Lotyšsku, kdy z 35 střel soupeře pustil pouze dvě, a Dánové si tak vylepšili pozici pro play off. Jak moc se Andersenovi zadaří proti Čechům?