Papírově i kurzově budou v osmifinále olympijského turnaje proti Čechům za outsidery. Ale pozor, dánští hokejisté mají ve svých řadách několik hráčů, kteří můžou postupové ambice národního týmu zastavit. Podívejte se na výběr šesti jmen, na nichž výkony úterního soupeře v Miláně stojí.
Frederik Andersen

Lotyš Eduard Tralmaks dává gól v olympijském utkání s Dánskem.

Gólman s bohatými zkušenostmi z NHL, po štacích v Anaheimu a Torontu se usadil v Carolině, kde chytá už pátou sezonu.

Dánům v posledních letech na velkých akcích kvůli programu zámořské soutěže spíše chybí, v létě 2024 však reprezentaci výrazně pomohl v kvalifikaci na olympijský turnaj, když vyšponoval úspěšnost zákroků na 93,8 %.

Chaos na ledě. Dostál jel přes celé kluziště do šarvátky. Kluci drží při sobě, chválí kouč

Také v Miláně kvality potvrzuje, s úspěšností 91,8 % mu po základních skupinách patří šestá příčka mezi gólmany.

Šestatřicetiletý rodák z Herningu se zaskvěl především v nedělním klíčovém střetnutí proti Lotyšsku, kdy z 35 střel soupeře pustil pouze dvě, a Dánové si tak vylepšili pozici pro play off. Jak moc se Andersenovi zadaří proti Čechům?



