ONLINE: Kdo se v play off postaví Čechům? Dánsko čelí Lotyšsku, USA vyzvou Němce

Autor: ,
Sledujeme online   18:50
Závěrečnými zápasy vrcholí v mužské části skupinová fáze olympijského hokejového turnaje. Soupeře pro osmifinále se dozví Češi, kteří vyzvou třetí tým skupiny C. Kdo tuto pozici obsadí? Od 19.10 nejprve bojují Dánové s Lotyši, o dvě hodiny později pak chtějí první místo potvrdit favorizovaní Američané proti Němcům. Obě utkání sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Dánští hokejisté se radují z gólu, který vstřelil Nick Olesen. | foto: Reuters

Dánové vstupují do závěrečného skupinového utkání z poslední příčky se dvěma porážkami, když nejprve nestačili na Němce (1:3) a v sobotním duelu i přes počáteční vedení padli také s Američany (3:6).

ONLINE: Dánsko – Lotyšsko

Zápas sledujeme od 19.10 podrobně

Vzpomenout si můžou na vzájemný zápas před čtyřmi lety, kdy v Pekingu v osmifinále přetlačili Lotyše 3:2. V případě vítězství ještě můžou situaci ve skupině zamotat.

Svěřenci Harijse Vitolinse nejprve drželi krok v první třetině zápasu se Spojenými státy, porážku 1:5 ale odčinili díky sobotnímu triumfu v zápase s Německem, který po přestřelce vyhráli 4:3. Nyní se pokoušejí uhájit druhé místo ve skupině, které by jim zajistilo lepší pozici do play off.

Zimní olympijské hry 2026
15. 2. 2026 19:10
Zápas probíhá
Dánsko : Lotyšsko 2 : 0
(2 : 0)
Góly:
0:23 N. Olesen (M. Aagaard), 4:54 M. Aagaard (C. Wejse, N. Olesen)
Góly:
Sestavy:
F. Andersen - M. Lauridsen, J. Jensen Aabo - M. Setkov, B. Jensen Nicholas - P. Bruggisser, O. Lauridsen - M. Lassen - N. Ehlers, A. True, O. Bjorkstrand - N. Jensen, L. Eller, J. Blichfeld - M. Aagaard, O. Fisker Molgaard, N. Olesen - P. Russell, C. Wejse, F. Storm - M. Poulsen
Sestavy:
A. Šilovs - U. Balinskis, K. Rubins - K. Zile, J. Jaks - R. Mamčics, A. Šmits - O. Cibulskis - E. Tralmaks, Z. Girgensons, S. Vilmanis - K. Daugavinš, T. Blugers, R. Krastenbergs - R. Balcers, D. Ločmelis, R. Bukarts - M. Dzierkals, O. Batna, A. Ravinskis - R. Bukarts

Vyloučení: 0:1, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž

Dva zápasy, dvě tříbodové výhry a 11 vstřelených gólů. Američtí hokejisté v Miláně potvrzují roli favoritů, ačkoliv jim zatím příliš nevycházejí první třetiny.

ONLINE: USA – Německo

Zápas sledujeme od 21.10 podrobně

Spoléhat se však můžou na drtivou ofenzivní sílu, která je má dotáhnout k prvenství ve skupině a přímému postupu do čtvrtfinále.

Němci si nasazení do play off zkomplikovali sobotní porážkou s Lotyšskem, kdy tak nenavázali na úvodní vítězství nad Dány. Tým kolem hvězdného Leona Draisaitla tentokrát zkusí zaskočit zámořského giganta.

Zimní olympijské hry 2026
15. 2. 2026 21:10
USA : Německo
()
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Dánsko vs. LotyšskoHokej - Skupina C - 15. 2. 2026:Dánsko vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.25
  • 6.60
  • 9.00
USA vs. NěmeckoHokej - Skupina C - 15. 2. 2026:USA vs. Německo //www.idnes.cz/sport
15. 2. 21:10
  • 1.16
  • 8.89
  • 14.50
USA vs. ŠvédskoHokej - Semifinále - 16. 2. 2026:USA vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
16. 2. 16:40
  • 1.03
  • 16.30
  • 30.00
Kanada vs. ŠvýcarskoHokej - Semifinále - 16. 2. 2026:Kanada vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
16. 2. 21:10
  • 1.04
  • 15.30
  • 30.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

15. února 2026  19:15

Kanadští hokejisté rozdrtili Francii 10:2 a suverénně ovládli olympijskou skupinu

Aktualizujeme
Hokejista Cale Makar z Kanady slaví čtvrtý gól se spoluhráčem Samem Reinhartem....

Program „české“ skupiny A na olympijském turnaji v Miláně je kompletní, zakončila ho jednoznačná výhra Kanady nad Francií 10:2. Zámořští favorité tak s přehledem obsadili první místo, postup rovnou...

15. února 2026  19:13

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Možní soupeři v osmifinále a čtvrtfinále

České hokejistky neudržely proti Švýcarkám vedení.

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů se pomalu blíží do vyřazovacích bojů. Jak vypadají tabulky, kdo na koho narazí v osmifinále a čtvrtfinále a jaký je herní systém hokejového turnaje na...

15. února 2026  19:12

Postupová matematika: koho vyzvou čeští hokejisté? Ve čtvrtfinále čekají giganti

Kapitán Roman Červenka oslavuje se střídačkou gól proti Francii.

Nedělním programem končí základní skupiny mužské části olympijského hokejového turnaje. Jasno tak bude o dvojicích pro úterní osmifinále, které se bude týkat i českého týmu. Svěřenci Radima Rulíka po...

15. února 2026  19:11

Nejdřív řada vyšetření, až pak se Davidová rozhodne. Hrami pro ni ale sezona končí

Markéta Davidová na trati olympijské smíšené štafety (8. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Po sobotním sprintu, v němž obsadila 81. místo, nejprve jen naznačila: „Moc mě mrzí, že tohle je vlastně asi můj poslední výsledek.“ Ale až večerní zpráva Markéty Davidové na instagramu odhalila, co...

15. února 2026  19:06

ONLINE: Kdo se v play off postaví Čechům? Dánsko čelí Lotyšsku, USA vyzvou Němce

Sledujeme online
Dánští hokejisté se radují z gólu, který vstřelil Nick Olesen.

Závěrečnými zápasy vrcholí v mužské části skupinová fáze olympijského hokejového turnaje. Soupeře pro osmifinále se dozví Češi, kteří vyzvou třetí tým skupiny C. Kdo tuto pozici obsadí? Od 19.10...

15. února 2026  18:50

9. den ZOH 2026 ONLINE: Komplikace pro český hokej a dvě 18. místa biatlonistů

Sledujeme online
Zaklamaní čeští hokejisté po prohře se Švýcarskem.

Devátý den olympijských her v Miláně a Cortině českým sportovců příliš úspěchů nepřináší. Hokejisté podlehli Švýcarům 3:4 v prodloužení a výrazně si zkomplikovali cestu turnajem. Ve stíhacím závodě...

15. února 2026  16:36,  aktualizováno  18:46

Zdráhalová obsadila na olympijské pětistovce 26. místo, zlato slaví Koková

Nizozemka Femke Koková oslavuje vítězství ve finále ženského rychlobruslení na...

Sprint rychlobruslařek na 500 metrů na hrách v Miláně vyhrála favorizovaná Femke Koková z Nizozemska v novém olympijském rekordu 36,49. Nikola Zdráhalová obsadila na své nejslabší trati 26. místo.

15. února 2026  18:03,  aktualizováno  18:44

Všichni cítíme, že to není úplně ono, uznal Rulík. A Pastrňák? Řešíme, jak mu pomoct

Trenér Radim Rulík na střídačce. (15. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Na Radimu Rulíkovi šlo znát, jak moc mu na výsledku závěrečného skupinového utkání se Švýcarskem záleželo. „Věděli jsme, že potřebujeme vyhrát,“ začal. Porážka 3:4 po prodloužení mu přidělala...

15. února 2026  17:35

Hroneš končí na ZOH bez postupu. Do finále slopestylu neprošla ani Záveská

Jakub Hroneš z České republiky v akci během disciplíny slopestyle. (15 února...

Snowboardista Jakub Hroneš obsadil na zimních olympijských hrách v kvalifikaci slopestylu 21. místo a stejně jako v disciplíně Big Air do finále nepostoupil. Na trati v Livignu nezvládl odjet čistě...

15. února 2026  13:17,  aktualizováno  17:13

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Sedlák se zlobil na rozhodčí: Švýcarů hrálo v prodloužení moc! Jdi pryč, slyšel

Lukáš Sedlák (23) v souboji se Švýcarskem. (15. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Zdálo se mu, že rozhodčí měli Švýcary v prodloužení vyloučit. Těsně před rozhodujícím gólem na 3:4 hrál soupeř podle Lukáše Sedláka ve více než třech hráčích. Švýcarští hokejisté skutečně...

15. února 2026  16:20

Choura s Adamczykovou: Protest jsme nezvažovali. Francouzka se omlouvala

Eva Adamczyková (fialový dres) z České republiky v akci během čtvrtfinále...

Od našeho zpravodaje v Itálii Až do poslední klopené zatáčky to vypadalo nadějně. Poté, co Kryštof Choura ve svém čtvrtfinále dojel druhý, držela stříbrná medailistka z individuálního závodu v tom týmovém první příčku. Pak se...

15. února 2026  16:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.