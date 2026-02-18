Slováci zvítězili ve vyrovnané skupině B, když v minitabulce tří týmů předčili Finy i Švédy díky trefě Dalibora Dvorského 39 sekund před koncem závěrečného skupinového utkání.
ONLINE: Slovensko – Německo
Čtvrtfinále hokejového turnaje na ZOH sledujeme od 12.10 podrobně
Zajistili si tak přímý postup do čtvrtfinále a měli tři dny zápasového volna. To Němci museli v úterý absolvovat osmifinále proti Francii, které i díky třem bodů hvězdného Leona Draisaitla opanovali 5:1.
Kromě kanonýra Edmontonu, jenž na turnaji nasbíral dva góly a čtyři asistence, se v dobré formě představují Tim Stützle (4+2) a JJ Peterka (1+3).
Slováci chtějí další olympijský úspěch. Víme, co na Draisaitla platí, burcují
To Slováci spoléhají tradičně na Juraje Slafkovského (3+3) či zmíněného Dvorského (2+2), mezi nejlepší brankáře v Miláně patří Samuel Hlavaj.
Oba týmy se v posledních letech pravidelně utkávají, v minulém roce se z pěti zápasů třikrát radovali svěřenci Vladimíra Országha a dvakrát soupeř. Poslední duel na vrcholné akci skončil před dvěma lety na mistrovství světa triumfem Němců 6:4.
S. Hlavaj - Š. Nemec, M. Fehérváry - E. Černák, M. Gernát - P. Čerešňák, M. Marinčin - P. Koch - T. Tatar, A. Ružička, J. Slafkovský - P. Regenda , M. Pospíšil, M. Kelemen - L. Hudáček, D. Dvorský, O. Okuliar - S. Takáč , M. Sukeľ, A. Liška - L. Cingel
P. Grubauer - M. Seider, F. Wagner - K. Wissmann, J. Müller - L. Gawanke, L. Kälble - M. Müller - F. Tiffels , L. Draisaitl, L. Reichel - J. Peterka, T. Stützle, J. Samanski - M. Michaelis, D. Kahun, P. Tuomie - A. Ehl, N. Sturm, T. Rieder
