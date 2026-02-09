Trio stejně dobrých střelců: Pastrňák, já a Nečas. Budou se od nás čekat věci, ví Hertl

Co říkáte na váš první útok s Pastrňákem a Nečasem?
Jsem se dvěma nejlepšími českými hokejisty, takže si to užívám. Zároveň víme, že to je zodpovědnost, budou se od nás čekat věci. S Pastou jsem hrál jednu třetinu na mistrovství světa v roce 2022, když jsme bojovali o bronz, tam se nám to povedlo. On za třetinu dal hattrick. S Nečim trénuju celé léto, snad jsme trošku sehraní. Doufám, že nám to půjde.
Zvlášť na vás, centrovi elitní formace, bude ležet velká tíha.
Samozřejmě. Sice teď ve Vegas nejsem první centr, ale pořád hraju přesilovky, hodně minut a důležité momenty. Navíc jsem to zažil i dřív v San Jose. Jsem na to zvyklý, budu to chtít ukázat. Vím, jací jsou Pasta s Nečim hráči, budu se snažit být před bránou, udělat černou práci, clonit a být zodpovědný do obrany.
Zatím to klape?
Pár dní jsme nebyli na ledě, sehráváme se, zároveň se musíme učit trošku systém. Pro mě je to pod Radimem Rulíkem poprvé. Systém musí klapat, protože do útoku to pak přijde samo. Spíš jde o obrannou fázi.
Kdo ve vašem útoku vůbec bude hlavní střelec?
Už jsme se bavili, že já, Pasta i Neči máme všichni 22 gólů. Všichni ho umíme dát. Neči s Pastou hru tvoří, já se k tomu taky umím přidat. Když bude šance, bude střílet ten v nejlepší pozici.
Co přesilovky?
Hróňa, Pasta i Neči mají výbornou střelu, budou to tam prát. Na mně a Paličovi bude stínit, dorážet, najít si prostor. Já celou sezonu hraju uprostřed a daří se mi tam, dávám při přesilovce hodně gólů. Musím se i tady snažit najít místo. Přesilovky a oslabení budou hrozně důležité.
V pondělí jste si haly prostřídali s Kanaďany, co jste si před čtvrtečním zápasem řekli?
Ještě před odletem jsem vrážel do Marnera se Stonem a Theodorem, ať se připraví. Hecovačky jsou a budou! Bylo by krásné je porazit, protože bych jim to dával sežrat celý rok.
Těšíte se hodně?
Vidíme, koho mají v sestavě, ale pořád jde o jeden zápas a my máme spoustu kvalitních hráčů. Když se semkneme, můžeme porazit kohokoliv. Určitě to ale nebude jednoduché. Jsou favorité.
Zámořská média píšou o tom, že byste mohli mít na turnaji nejlepší gólmany. Souhlasíte?
Na turnajích jsou fakt základ. Nechci to na brankáře moc házet, ale když vás podrží, chytí dva důležité puky, vy pak něco dáte, hrozně to váš tým vytáhne. Navíc Dosty, Vlady i Vejma mají super sezony, určitě to je nejsilnější česká stránka v NHL. Nebudu lhát, spoléháme na ně, ale pořád musíme táhnout za jeden provaz všichni dohromady.
Vás konečně z velkého turnaje nevyřadilo zranění.
Přišel jsem o Soči 2014, to jsem se zranil snad týden do turnaje, pak i o Světový pohár... Nebudu lhát, poslední zápas v NHL jsem na to trochu myslel. Nikdy nevíte. Ale netěšil jsem se, dokud jsem neseděl v letadle. Teď procházím vesnicí, všude vidím ty kruhy, to je neskutečné. Krásná atmosféra. Ještě přidat výkony.
Co říkáte na rozměry hřiště?
Dost podobné jako v NHL, to problém nebude. Čím menší hřiště, tím pro mě lepší.
Viděli jste se se stříbrným Metodějem Jílkem, že?
Skoro všichni jsme byli v Českém domě, když přišel s medailí, takže jsme mu gratulovali. Každému Čechovi fandíme, je to ohromný úspěch a snad přidá další. Je mladý, má před sebou velkou budoucnost.