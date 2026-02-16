Zase horší výkon. Čtenářům se líbil Hronek a Chlapík, kritizují i Pastrňáka s Červenkou

Autor:
  9:23
Víc než průběh zápasu se Švýcarskem na olympijských hrách v Miláně se řeší jeho důsledky. Prohra 3:4 v prodloužení poslala české hokejisty do výrazně těžší části pavouka. Ale jak by se dal označit jejich výkon v posledním skupinovém zápase? Mdlý, nevýrazný, průměrný. Aspoň tak ho vidí čtenáři iDNES.cz.
David Pastrňák (88) v akci během zápasu se Švýcarskem. (15. února 2026)

David Pastrňák (88) v akci během zápasu se Švýcarskem. (15. února 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Čeští hokejisté podlehli Švýcarům 3:4 v prodloužení. (15. února 2026)
Radost z druhé branky proti Švýcarsku (15. února 2026)
David Pastrňák (88) v akci během zápasu se Švýcarskem. (15. února 2026)
Trenér Radim Rulík na střídačce. (15. února 2026)
65 fotografií

Výsledná známka 3,15 je o chlup lepší, než kterou si hokejisté vysloužili za představení proti Kanadě (3,21), zato však horší než proti Francii (2,86).

Vůbec nejméně se čtenářům líbil obránce Tomáš Kundrátek, jehož výsledek 3,9 je zcela nejhorším z českých hráčů ve skupinové fázi.

Výsledky známkování ze zápasu Česko - Švýcarsko

Jen těsně ho přeskočil David Tomášek, ten však proti Švýcarsku odehrál pouze třetí třetinu, když zaskakoval za zraněného Radka Faksu.

Pak už ovšem následovali tahouni týmu. Kapitán Roman Červenka (3,78), který byl na ledě u vítězného gólu Deana Kukana v prodloužení, a David Pastrňák (3,62), jemuž se na hrách zatím příliš nedaří.

Naopak na opačném konci hodnocení figuruje obránce Filip Hronek, jenž se krásnou asistencí postaral o vyrovnávací gól na 3:3, a také útočník Filip Chlapík, střelec jednoho z gólů, k němuž ještě přidal asistenci. Oba si vysloužili nejlepší známku ze všech 2,10.

Čtenáři ještě ocenili výkon Martina Nečase (2,19), následoval Radim Šimek (2,55) nebo Lukáš Dostál (2,70).

Všichni cítíme, že to není úplně ono, uznal Rulík. A Pastrňák? Řešíme, jak mu pomoct

Národní tým prohrou 3:4 v prodloužení proti Švýcarsku uzavřel skupinovou fázi olympijského turnaje. O pokračování v něm bude usilovat v úterý proti Dánsku (16.40). Pokud uspěje, čeká ho ve čtvrtfinále silná Kanada.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
USA vs. ŠvédskoHokej - Semifinále - 16. 2. 2026:USA vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
16. 2. 16:40
  • 1.01
  • 24.40
  • 30.00
Kanada vs. ŠvýcarskoHokej - Semifinále - 16. 2. 2026:Kanada vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
16. 2. 21:10
  • 1.02
  • 21.20
  • 30.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Slalom na ZOH ONLINE: Lyžaři závodí v hustém sněžení. Braathen první kolo nedokončil

Sledujeme online
Lucas Pinheiro Braathen z Brazílie během prvního kola slalomu mužů nedokončil....

Alpští lyžaři jedou svůj poslední závod na olympijských hrách v Bormiu v mimořádně těžkých podmínkách za vytrvalého hustého sněžení. S náročnou tratí si neporadila řada favoritů v čele s Brazilcem...

16. února 2026  9:40,  aktualizováno  10:27

Zlatý bronz. Hadamczikovi jsme přestali věřit, vzpomíná Špaček na rozpačitý Turín

Martin Straka a Jaroslav Špaček s bronzovými medailemi v Turíně 2006.

Od našeho zpravodaje v Itálii Není zdaleka tak cenná a ve stínu Nagana se na ni zapomíná. Jaroslav Špaček ale dvacet let starou olympijskou medaili z Turína staví na úroveň turnaje století. „Hvězdní hráči nedominovali, možná se...

16. února 2026

10. den ZOH 2026 ONLINE: Müller pojede v Bormiu slalom, curleři vyzvou Kanadu

Sledujeme online
Olympijský obří slalom Marku Müllerovi příliš nevyšel.

Jen ve dvou soutěžích bude mít během desátého dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo své zastoupení český sport. Lyžař Marek Müller pojede v Bormiu závod ve slalomu, tým curlerů...

16. února 2026,  aktualizováno  9:52

Zase horší výkon. Čtenářům se líbil Hronek a Chlapík, kritizují i Pastrňáka s Červenkou

David Pastrňák (88) v akci během zápasu se Švýcarskem. (15. února 2026)

Víc než průběh zápasu se Švýcarskem na olympijských hrách v Miláně se řeší jeho důsledky. Prohra 3:4 v prodloužení poslala české hokejisty do výrazně těžší části pavouka. Ale jak by se dal označit...

16. února 2026  9:23

Nečekaná lajna táhne! I díky náhradníkovi. Můžeme porazit každého, hlásí Kämpf

Filip Chlapík (14) otevírá skóre v zápase se Švýcarskem. (15. února 2026)

Od našich zpravodajů v Itálii Když se drželi puku, většinou byli v útočném pásmu soupeře. Jestli něco českým hokejistům během olympijského klání proti Švýcarsku fungovalo, byl to produktivní druhý útok, jenž pro leckoho nečekaně...

16. února 2026  9:01

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

16. února 2026  8:10

Proč přišel ten poryv? Nic se s ním nedalo dělat. Voborníková o útoku na top 10

Hotovo. Tereza Voborníková se vydýchává po stíhacím závodě na ZOH 2026.

Od našeho zpravodaje v Itálii První desítku, na kterou český biatlon v olympijské Anterselvě nadále čeká, měla na dosah. Na poslední položku přijela desátá, stačilo, aby i napočtvrté vybílila všech pět terčů, a mohla za umístěním...

16. února 2026  7:37

Bod je k ničemu, Češi odbočili na strastiplnou cestu. Co musejí zlepšit?

Hokejový zápas skupiny A Česko – Švýcarsko. (15. února 2026)

Od našich zpravodajů v Itálii Jediný gól rozhodl o tom, že se olympijská medaile zásadně vzdálila. Od naděje ke snu. Od ohromného úspěchu k zázraku. Možná to jsou až příliš příkrá slova, ale čeští hokejisté se kvůli nedělní...

16. února 2026  6:26

Dánové porazili Lotyše a vyzvou Čechy, Američané proti Němcům dominovali

Dánský hokejista Nick Olesen slaví svůj gól v utkání olympijského turnaje proti...

Závěrečnými zápasy skončila skupinová fáze olympijského turnaje hokejistů. Soupeře pro osmifinále už znají i Češi, v úterý změří síly s Dány, kteří po výhře 4:2 nad Lotyši obsadili třetí místo ve...

16. února 2026

Byla na dně, odepsaná, trpěla. Zato teď? To zlato je pro dědu, jásá Vittozziová

Premium
Italský tým slaví s Lisou Vittozziovou zlatou medaili ze stíhacího závodu...

Od našeho zpravodaje v Itálii Südtirol Arena řvala nadšením a ona jela s úsměvem na tváři takřka celé poslední kolo. Ještě před cílovou čárou se poklonila divákům, vymrštila ruce nad hlavu, vzápětí si radostí i zaplakala. Kdo ví,...

16. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

15. února 2026  23:57

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Soupeři v osmifinále a ve čtvrtfinále

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů se chystá na vyřazovací boje. Jak vypadají tabulky, kdo na koho narazí v osmifinále a čtvrtfinále a jaký je herní systém hokejového turnaje na ZOH 2026?

15. února 2026  23:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.