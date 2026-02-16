Zase horší výkon. Čtenářům se líbil Hronek a Chlapík, kritizují i Pastrňáka s Červenkou

Výsledná známka 3,15 je o chlup lepší, než kterou si hokejisté vysloužili za představení proti Kanadě (3,21), zato však horší než proti Francii (2,86).
Vůbec nejméně se čtenářům líbil obránce Tomáš Kundrátek, jehož výsledek 3,9 je zcela nejhorším z českých hráčů ve skupinové fázi.
Výsledky známkování ze zápasu Česko - Švýcarsko
Jen těsně ho přeskočil David Tomášek, ten však proti Švýcarsku odehrál pouze třetí třetinu, když zaskakoval za zraněného Radka Faksu.
Pak už ovšem následovali tahouni týmu. Kapitán Roman Červenka (3,78), který byl na ledě u vítězného gólu Deana Kukana v prodloužení, a David Pastrňák (3,62), jemuž se na hrách zatím příliš nedaří.
Naopak na opačném konci hodnocení figuruje obránce Filip Hronek, jenž se krásnou asistencí postaral o vyrovnávací gól na 3:3, a také útočník Filip Chlapík, střelec jednoho z gólů, k němuž ještě přidal asistenci. Oba si vysloužili nejlepší známku ze všech 2,10.
Čtenáři ještě ocenili výkon Martina Nečase (2,19), následoval Radim Šimek (2,55) nebo Lukáš Dostál (2,70).
|
Všichni cítíme, že to není úplně ono, uznal Rulík. A Pastrňák? Řešíme, jak mu pomoct
Národní tým prohrou 3:4 v prodloužení proti Švýcarsku uzavřel skupinovou fázi olympijského turnaje. O pokračování v něm bude usilovat v úterý proti Dánsku (16.40). Pokud uspěje, čeká ho ve čtvrtfinále silná Kanada.