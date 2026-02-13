Může to působit zvláštně, vždyť český gólman inkasoval v souboji s hlavním favoritem na zisk zlatých medailí hned pětkrát. Těžko mu ale něco zásadně vyčítat.
Strojoví Kanaďané jej překonali šikovnými tečemi, povedenými kombinacemi do prázdné branky i umně zakončenou samostatnou akcí – jako v případě Boa Horvata.
Výsledky známkování ze zápasu Česko - Kanada
Hned za Dostála čtenáři zařadili Radka Gudas (2,80), známku pod tři obdrželo ještě dalších šest hokejistů včetně Martina Nečase (2,93) či Radima Šimka (2,94), který mezi novináři hlásil: „Byl to jeden z nejtěžších zápasů, co jsem odehrál.“
Národní tým si proti protivníkovi z kategorie nejsilnějších vytvořil minimum příležitostí, zahrozil jen při několika závarech, kdy puk neposedně poskakoval kolem brankoviště.
Ofenzivní hráči dostali minimum prostoru, naráželi na připravenou a v soubojích neústupnou defenzivu, nebyli vidět, což se projevilo i na hodnocení čtenářů.
Vůbec nejhorší známku si vysloužil kapitán Roman Červenka (3,88), o moc lépe si nevedli ani Lukáš Sedlák (3,82) a Dominik Kubalík (3,82), který dokončoval duel ve druhé lajně s Nečasem a Davidem Kämpfem.
Znovu Češi v Miláně nastoupí už v pátek od 16.40. Od souboje s Francií, jedním z hlavních outsiderů turnaje, se očekává jedině vítězství.