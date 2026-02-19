Ti svěřencům Radima Rulíka udělili celkovou známku 1,99, tedy mnohem pozitivnější než u předchozí nejlepšího hodnocení po skupinové výhře nad Francií (2,86).
Stejně jako proti Dánsku se stal premiantem Martin Nečas (1,43). Připsal si asistenci u gólu Ondřeje Paláta na 3:2, soupeři opakovaně dělal problémy svým pohybem, hra na něm hodně stála, z útočníků odehrál nejvíce minut.
Výsledky známkování ze zápasu Česko – Kanada
Turnaj pod pěti kruhy zakončil forvard Colorada jako nejproduktivnější Čech, když nasbíral osm bodů za tři góly a pět nahrávek.
Druhý nejlepší výkon proti Kanadě zapsal podle čtenářů autor třetí trefy Palát (1,58), na třetím místě pak skončil obránce Filip Hronek (1,63).
|
Velké selhání rozhodčích. Palátův gól neměl platit, Češi hráli i slavili v šesti
Dobré hodnocení obdrželi rovněž zbylí dva střelci – Lukáš Sedlák (1,66) a David Pastrňák (1,77), jenž tak odčinil třetí nejhorší výkon v osmifinále proti Dánsku.
Ve čtvrtfinálové bitvě dvakrát asistoval kapitán Roman Červenka, jemuž čtenáři udělili známku 1,79. Ve vyřazovacích bojích tak potvrdil zlepšenou formu, z pěti bodů (2+3) hned čtyři zaznamenal v zápasech play off.
|
Rulík se zlobí na rozhodčí: Bojí se Kanady! Nebylo to fér. Měli strach, že dáme gól
Závěrečné utkání v Miláně naopak podle známek tolik nevyšlo čtvrtému útoku, který se seřadil na třech nejhorších místech.
Na chvostu skončil David Tomášek (2,55), o trochu lepší byli Jakub Flek (2,44) a Matěj Stránský (2,37).
Podobné známky se však v minulých zápasech řadily k těm nejlepším, Češi se tak s olympiádou rozloučili se ctí.