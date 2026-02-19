Rozlučka se ctí, nejlepší výkon na turnaji. Čtenáři hokejisty po Kanadě ocenili

  8:34
Rozloučili se se vztyčenými hlavami. Favoritovi z Kanady ve čtvrtfinále vzdorovali, od postupu je dělilo tři a půl minuty. Čeští hokejisté i přes porážku se zámořským gigantem 3:4 po prodloužení zakončili olympijský turnaj nejlepším výkonem, což potvrdilo i hodnocení čtenářů iDNES.cz.
Česká radost z gólu proti Kanadě.

Česká radost z gólu proti Kanadě. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Radim Šimek mohl v prodloužení rozhodnout, pak byl na druhé straně u gólu...
Kapitán Roman Červenka míří do kabiny po čtvrtfinálové prohře s Kanadou.
Lukáš Dostál zklamaně odchází z arény po prohře s Kanadou.
Čeští hokejisté odjíždí z ledu, Radko Gudas objímá Tomáše Hertla.
78 fotografií

Ti svěřencům Radima Rulíka udělili celkovou známku 1,99, tedy mnohem pozitivnější než u předchozí nejlepšího hodnocení po skupinové výhře nad Francií (2,86).

Stejně jako proti Dánsku se stal premiantem Martin Nečas (1,43). Připsal si asistenci u gólu Ondřeje Paláta na 3:2, soupeři opakovaně dělal problémy svým pohybem, hra na něm hodně stála, z útočníků odehrál nejvíce minut.

Výsledky známkování ze zápasu Česko – Kanada

Turnaj pod pěti kruhy zakončil forvard Colorada jako nejproduktivnější Čech, když nasbíral osm bodů za tři góly a pět nahrávek.

Druhý nejlepší výkon proti Kanadě zapsal podle čtenářů autor třetí trefy Palát (1,58), na třetím místě pak skončil obránce Filip Hronek (1,63).

Velké selhání rozhodčích. Palátův gól neměl platit, Češi hráli i slavili v šesti

Dobré hodnocení obdrželi rovněž zbylí dva střelci – Lukáš Sedlák (1,66) a David Pastrňák (1,77), jenž tak odčinil třetí nejhorší výkon v osmifinále proti Dánsku.

Ve čtvrtfinálové bitvě dvakrát asistoval kapitán Roman Červenka, jemuž čtenáři udělili známku 1,79. Ve vyřazovacích bojích tak potvrdil zlepšenou formu, z pěti bodů (2+3) hned čtyři zaznamenal v zápasech play off.

Rulík se zlobí na rozhodčí: Bojí se Kanady! Nebylo to fér. Měli strach, že dáme gól

Závěrečné utkání v Miláně naopak podle známek tolik nevyšlo čtvrtému útoku, který se seřadil na třech nejhorších místech.

Na chvostu skončil David Tomášek (2,55), o trochu lepší byli Jakub Flek (2,44) a Matěj Stránský (2,37).

Podobné známky se však v minulých zápasech řadily k těm nejlepším, Češi se tak s olympiádou rozloučili se ctí.

12. den ZOH 2026: Hokejisté padli s Kanadou v prodloužení, biatlonistky páté

Lucie Charvátová (7) během ženské štafety 4 x 6 km v biatlonu. (18. února 2026)

Ve dvanáctý den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo se představili i čeští hokejisté. V boji o semifinále předvedli proti Kanadě nejlepší výkon na turnaji, po dramatické bitvě...

18. února 2026  23:57

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

18. února 2026  23:55

