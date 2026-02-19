Veřejný nepřítel číslo 1. Gudas terčem kvůli Crosbymu, fanoušci mu spílají: Šlo o záměr

  11:55
Dokonale ztělesňoval změnu v přístupu, která byla v olympijském čtvrtfinále patrná na celém týmu. Zase byl odhodlaný, zarputilý a pro hokejové hvězdy na straně soupeře šíleně nepříjemný. Přesně takový, jak jej fanoušci znají. Právě po dvou střetech s ním zamířil do kabiny Sidney Crosby. A do zápasu už se nevrátil. I proto se Radko Gudas v zámoří stal terčem kritiky a výhrůžek.
Radko Gudas si posvítl na kanadského kapitána Crosbyho.

Radko Gudas si posvítl na kanadského kapitána Crosbyho. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Český obránce Hronek v zápase s Kanadou.
Zklamaní čeští fanoušci po vypadnutí z olympijských her.
Radko Gudas sklízí ovace za představení na olympijských hrách.
Tomáš Hertl utěšuje českého gólmana Dostála.
79 fotografií

„Co jiného byste od něj čekali? Jasný záměr, byl na ledě proto, aby Crosbyho zranil,“ psalo se na sociálních sítích po kanadském vítězství 4:3 v prodloužení.

„Radko Gudas, v Kanadě veřejný nepřítel číslo 1,“ stálo na profilu populárního podcastu Spittin’ Chiclets, kde aktuální dění rozebírají bývalí hokejisté Ryan Whitney, Keith Yandle a Paul Bissonnette.

Pětatřicetiletého beka jste ve strhujícím čtvrtfinále, které se zařadilo k ozdobám turnaje, mohli jen těžko přehlédnout. Rozdával rány, dohrával souboje, nehodlal cokoliv vypustit.

Crosbyho trefil v prostředním dějství dvakrát v krátkém časovém sledu. Jen pár okamžiků poté, co si jej při výjezdu z obranného pásma našel Ondřej Palát.

Gudas si na kanadského kapitána nejprve počíhal v prostoru mezi střídačkami, o zhruba patnáct vteřin později do něj u mantinelu vrazil zároveň s Martinem Nečasem.

Vyhráli jsme pro Sidneyho. Češi nám připomněli pokoru, uznali Kanaďané

Hokejová legenda v předklonu odbelhala na střídačku, tam chvíli pod dohledem týmového lékaře seděla na kraji a vzápětí zamířila do útrob stadionu.

Ve čtvrtek podstoupí v nemocnici vyšetření pravé nohy, kterou si zřejmě nešťastně přilehla. „Nechceme, aby to bylo jeho poslední utkání na turnaji,“ hlásil mezi novináři kanadský kouč Jon Cooper.

Krátce po konci prodloužení se u střídačky potkal s Gudasem, kterého dříve vedl v Tampě. Vyměnili si pár slov, trenér hlavního favorita na zlato slyšel i gratulaci pro zbývající průběh her.

Také český reprezentant doufal, že Crosbyho zdravotní problémy nebudou vážnějšího charakteru.

„Snažil jsem se hrát tvrdě, stejně jako všichni ostatní. Bylo to jako play off, jako sedmý zápas. Doufám, že je Sid v pořádku,“ omlouval se zpětně. „Nikdy nechcete vidět, jak se někdo zraní. Zvlášť v takových zápasech na velkých turnajích.“

Nešlo o první případ, kdy na ledě vyčníval. Ani poslední.

Už v průběhu úvodního dějství ruchové mikrofony zachytily, jak při jednom ze střídání hlasitě pokřikuje na Toma Wilsona: „Tak co, zase skočíš po někom, kdo se neumí prát?“

Na olympiádě už nenastoupíš! Francie po bitce vyřadila hráče, provokoval fanoušky

Narážel tím na předchozí bitku kanadského rabiáta s Pierrem Crinonem, kterého Francouzská hokejová federace (FFHG) kvůli provokacím fanoušků později suspendovala.

Gudas měl na útočníka Washingtonu políčeno. Pár ostřejších výrazů si navzájem vyměnili už v prvním vzájemném střetnutí obou mužstev, několikrát se potkali i v souboji u mantinelu.

Radko Gudas sklízí ovace za představení na olympijských hrách.

Vše ale vyplynulo jen ze zápalu, se kterým oba k dění na ledě přistupovali. Vždyť také Wilson po postupu do semifinále hlásil: „Gudyho dobře znám z NHL. Hraje tvrdě, ale nechce nikoho záměrně zranit.“

Jeden z nejzkušenějších členů Rulíkova výběru strávil na ledě téměř dvacet minut (19:57), nejvíc na celém turnaji.

Připsal si i první a zároveň jediný bod. Na Sedlákově trefě na 1:1 měl velký podíl, ve středním pásmu vystihl kanadskou rozehrávku a rozjel útočnou akci, která skončila povedenou českou kombinací.

POHLED: Pozdní vzkříšení v hokejovém chrámu svaté Julie. Češi měli zabrat dřív

Působil o poznání živěji a bojovněji než v předchozích utkáních. Ale to samé se dalo ve středu odpoledne říct téměř o každém členovi národního mužstva.

„Kluci odvedli skvělý výkon. Nechali jsme tam všechno, můžeme být hrdí na to, co jsme odvedli. Myslím si, že jsme si zasloužili mnohem lepší výsledek,“ popisoval Gudas v rozhovoru pro Českou televizi.

Ani on neskrýval hrdost, ale šlo z něj cítit i velké zklamání. Aby ne, když hokejisté byli velké senzaci tak blízko.

