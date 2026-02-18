ONLINE: Česko - Kanada. Přetěžký úkol ve čtvrtfinále, hokejisty čeká favorit na zlato

Autor:
  6:00
Těžšího soupeře dostat nemohli. O síle Kanady, největšího adepta na celkový triumf, se čeští hokejisté přesvědčili hned v úvodním duelu olympijského turnaje (0:5). Ve čtvrtfinále, které startuje v 16.40, se pokusí o zázrak. Utkání můžete sledovat prostřednictvím podrobné online reportáže.

Střela na českou branku a bránící Lukáš Dostál. (12. února 2026) | foto: Reuters

Ani osmifinálový výkon proti Dánsku nešlo považovat za povedený. Národní tým sice po výhře 3:2 proklouzl mezi nejlepší osmičku, ale v závěru se pořádně strachoval o výsledek.

ONLINE: Česko - Kanada

Čtvrtfinále hokejové turnaje na ZOH sledujeme od 16.40 podrobně

Mezi střelce se zapsali Martin Nečas, David Kämpf a kapitán Roman Červenka. K postupu pomohl i Lukáš Dostál, který zastavil několik slibných možností soupeře.

„Bylo to mdlé, bez energie. Pan Rulík po druhé třetině zvedl hlas, že to takto nejde, že nehrajeme individuální sport. Musíme se probrat, jinak to bude ostuda,“ hlásil Radim Šimek.

Kartáč od Rulíka. Přijde něco, co ode mě ještě neslyšeli! V plné síle, slíbil kouč

I jeho slova ukazují, že hokejisté mají stále co zlepšovat. Ve středu odpoledne ale v Miláně budou čelit jednomu z nejsilnějších reprezentačních výběrů v historii.

Znovu, už podruhé v rozmezí sedmi dnů. Ve skupině zámořskému gigantovi vzdorovali jen v první třetině, utkání skončilo jednoznačným výsledkem 5:0.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Kanada si po českém výběru hravě poradila i se Švýcarskem (5:1) a s Francií (10:2), do čtvrtfinále prošla naprosto hladce. Ukázala, jak našlapané mužstvo do Itálie přivezla.

V jeho čele stojí těžko polapitelný Connor McDavid, jeden z nejlepších hokejistů současnosti, který s devíti body (2+7) vede tabulku produktivity celého turnaje.

Zvládnou Češi hvězdu z Edmontonu a její parťáky zastavit?

Zimní olympijské hry 2026
18. 2. 2026 16:40
Kanada : Česko
()
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Národní tým už je ve čtvrtfinále, kde se utká...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Co zlepšit? Všechno! ví kapitán Červenka. Musíme i méně přemýšlet a rozbalit to

Roman Červenka se raduje z gólu proti Dánsku.

Od našich zpravodajů v Itálii Z Romana Červenky vyzařuje zkušenost na každém kroku. Ať už na ledě, když zrovna posílá puky do horních růžků. Nebo těsně po hokejovém utkání, kdy s klidem nakráčí do mixzóny, ležérně se opře o...

18. února 2026  6:45

ONLINE: Česko - Kanada. Přetěžký úkol ve čtvrtfinále, hokejisty čeká favorit na zlato

Střela na českou branku a bránící Lukáš Dostál. (12. února 2026)

Těžšího soupeře dostat nemohli. O síle Kanady, největšího adepta na celkový triumf, se čeští hokejisté přesvědčili hned v úvodním duelu olympijského turnaje (0:5). Ve čtvrtfinále, které startuje v...

18. února 2026

Snowboarding a olympijské hry. Lákadlo pro mladé, které ztratilo kus své duše

Premium
Snowboardcrossař vrhá stín na olympijské kruhy

Od našeho zpravodaje v Itálii Nagano 1998 bude pro Čechy navždy spojeno s hokejovým turnajem. Pro sportovní svět ale znamenalo mnohem víc. Zimní olympijské hry se tehdy navždy změnily, v programu totiž přivítaly snowboarding....

18. února 2026

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Soupeři ve čtvrtfinále, jak dál v semifinále

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů dospěl do vyřazovacích bojů. Kdo na koho narazí ve čtvrtfinále a jaký je herní systém turnaje na ZOH 2026?

17. února 2026  23:56

Švédsko - Lotyšsko 5:1. Snadná práce favorita, ve čtvrtfinále narazí na USA

Švédové se radují z gólu proti Slovensku.

Hokejisté Švédska vyhráli v předkole play off olympijského turnaje nad Lotyšskem 5:1 a ve středu od 21:10 se utkají ve čtvrtfinále se Spojenými státy americkými. Tři asistence zaznamenal Lucas...

17. února 2026,  aktualizováno  23:43

11. den ZOH 2026 ONLINE: Čeští hokejisté jsou ve čtvrtfinále, biatlonisté končí šestí

Čeští hokejisté děkují fanouškům po osmifinálovém vítězství nad Dánskem.

Jedenáctý den na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo odstartoval vyřazovací část mužského hokejového turnaje. O postup do čtvrtfinále se utkali i Češi, kteří porazili Dánsko 3:2 a...

17. února 2026  14:43,  aktualizováno  23:38

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Národní tým už je ve čtvrtfinále, kde se utká...

17. února 2026  19:08,  aktualizováno  23:35

Ostře sledovaný start Petrosjanové: v krátkém programu byla pátá a spokojená

Adeliia Petrosianová závodící pod neutrální vlajkou a její krátký program. (17....

Krátký program krasobruslařek na zimních olympijských hrách ovládly Japonky. Vede Ami Nakaiová o necelý bod a půl před trojnásobnou mistryní světa Kaori Sakamotovou, čtvrtá příčka patří jejich...

17. února 2026  23:32

Němec, kam se podíváš. Soutěži dvojbobů vládl Lochner, na pódiu ho doplnili krajané

Unikát. Německá reprezentace obsadila v mužském dvojbobu všechna pódiová...

Olympijský závod mužských dvojbobů skončil stejně jako před čtyřmi lety v Pekingu trojnásobným triumfem německých posádek. V Cortině d’Ampezzo se dočkal premiérového triumfu pod pěti kruhy Johannes...

17. února 2026  22:49

Kanada- Česko v TV: kde a kdy sledovat čtvrtfinále hokeje na ZOH 2026?

David Pastrňák při souboji s Nathanem Mackinnonem v olympijském zápase mezi...

Na turnaji už se oba týmy jednou potkaly a pro české hokejisty skončil duel s Kanadou vysokou porážkou 0:5. Na olympiádě v Miláně nyní dojde na odvetu. Informace o tom, kdy a kde můžete čtvrtfinále...

17. února 2026  22:14

Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví
Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví

Plenky a plenkové kalhotky od značky Moltex Pure & Nature jsou navrženy s ohledem na zdraví a pohodlí. Žádné kompromisy mezi kvalitní péčí, savostí...

Olympijskému Big Airu vládl Frostad, bývalý český reprezentant Švancer třetí

Reprezentant Rakouska Matěj Švancer během finále Big Airu na zimních...

Norský lyžař Tormod Frostad vyhrál olympijský závod v Big Airu. Druhý byl v nepříjemné chumelenici v Livignu Mac Forehand z USA, bronz získal bývalý český juniorský reprezentant Matěj Švancer, který...

17. února 2026  21:46

Kameraman v obleku ladným bruslením fascinuje diváky. Natáčí přímo na ledě

Jordan Cowan na ZOH Milán-Cortina 2026. Stal se prvním kameramanem v historii...

Bývalý americký krasobruslař Jordan Cowan má na hrách v Miláně velmi speciální roli. Je vůbec prvním kameramanem v historii olympijského krasobruslení, který pracuje přímo na ledě. V čistě bílém...

17. února 2026  21:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.