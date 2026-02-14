Zlepšený výkon, pár hráčů ale propadlo. Čtenáři ocenili Kempného, selhal Kubalík

  8:44
Chvíli to vypadalo na ostudu, nakonec však čeští hokejisté zvládli nepřízně se vyvíjející zápas s Francií na olympijských hrách v Miláně zvrátit. Čtenáři iDNES.cz ohodnotili výkon národního týmu lepší známkou (2,86) než v duelu s Kanadou (3,21), z hráčů se jim nejvíce líbil Michal Kempný (2,40).
Česká střídačka reaguje v utkání proti Francii.

foto: Reuters

Čeští hokejisté oslavují Nečasův gól v utkání proti Francii. (13. února 2026)
David Pastrňák se raduje s Ondřejem Palátem z gólu proti Francii.
Čeští hokejisté oslavují výhru nad Francií v základní skupině na olympijských...
Dan Vladař přijímá gratulace po výhře proti Francii.
43 fotografií

Obránce švédského Brynäs vstřelil druhý gól týmu, připsal si i jednu asistenci. Proti Kanadě měl dokonce nejvyšší vytížení ze všech Čechů, proti Francii ho trumfl Filip Hronek.

Právě zadák z Vancouveru od čtenářů vyfasoval druhé nejlepší hodnocení mezi muži ze zadních řad, z útočníků se jim nejvíce líbili hráči, od kterých fanoušci očekávají nejvíce – Martin Nečas (2,44) a David Pastrňák (2,45).

Výsledky známkování ze zápasu Česko – Francie

Dařilo se ale i Radku Faksovi (2,56), skvělý vstup do turnaje má za sebou také Filip Chlapík (2,60), jenž proti Francii startoval z pozice 13. útočníka, avšak ve třetí části nahradil Dominika Kubalíka ve druhé formaci a ihned skóroval.

Na opačný konec stupnice poslali čtenáři vcelku suverénně právě Kubalíka (3,69), jemuž se nepodařil ani druhý zápas v Miláně.

Dobrá lekce, zaspali jsme. Ale nervózní jsem nebyl, řekl Pastrňák. Z Jílka má radost

Nevýrazný výkon podal ještě Lukáš Sedlák a Tomáš Kundrátek (oba 3,25), nad známku tři se dostali také brankář Daniel Vladař, útočníci Jakub Flek a Ondřej Kaše a obránce Jiří Ticháček.

Znovu Češi nastoupí v neděli, od 12.10 se poperou se Švýcary o druhé místo ve skupině a také o lepší nasazení do čtvrtfinále.

Výsledky

