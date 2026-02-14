Obránce švédského Brynäs vstřelil druhý gól týmu, připsal si i jednu asistenci. Proti Kanadě měl dokonce nejvyšší vytížení ze všech Čechů, proti Francii ho trumfl Filip Hronek.
Právě zadák z Vancouveru od čtenářů vyfasoval druhé nejlepší hodnocení mezi muži ze zadních řad, z útočníků se jim nejvíce líbili hráči, od kterých fanoušci očekávají nejvíce – Martin Nečas (2,44) a David Pastrňák (2,45).
Výsledky známkování ze zápasu Česko – Francie
Dařilo se ale i Radku Faksovi (2,56), skvělý vstup do turnaje má za sebou také Filip Chlapík (2,60), jenž proti Francii startoval z pozice 13. útočníka, avšak ve třetí části nahradil Dominika Kubalíka ve druhé formaci a ihned skóroval.
Na opačný konec stupnice poslali čtenáři vcelku suverénně právě Kubalíka (3,69), jemuž se nepodařil ani druhý zápas v Miláně.
Dobrá lekce, zaspali jsme. Ale nervózní jsem nebyl, řekl Pastrňák. Z Jílka má radost
Nevýrazný výkon podal ještě Lukáš Sedlák a Tomáš Kundrátek (oba 3,25), nad známku tři se dostali také brankář Daniel Vladař, útočníci Jakub Flek a Ondřej Kaše a obránce Jiří Ticháček.
Znovu Češi nastoupí v neděli, od 12.10 se poperou se Švýcary o druhé místo ve skupině a také o lepší nasazení do čtvrtfinále.