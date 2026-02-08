Tomáš Hertl
Nejzvučnější z pětice jmen. Ve Vegas má výborně rozjetou sezonu, směřuje k překonání třicetigólové hranice, klidně může překonat i osobní bodové maximum z roku 2019 (35+39).
Po Zachově zranění jeho důležitost pro národní mužstvo ještě stoupá. A to výrazně. Dostane velký prostor, v přesilovkách se tradičně zabydlí před brankou soupeře, kde se cítí nejlépe a kde zároveň patří ke špičce i v rámci NHL.
A co takhle jeho přesun do elitního útoku? Spojení Hertla s Pastrňákem se nabízí, může být jednou z variant. Záleží na Rulíkovi, jeho uvažování a plánech.
Bude dvě klíčové postavy soustředit do jedné formace? Nebo se rozhodne je držet od sebe, aby ofenzivní hrozbu rozprostřel do více lajn a dopřál sestavě větší hloubku?