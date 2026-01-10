Netrvalo to dlouho. Semifinále italského poháru mezi Kalternem a Varese se už v prvním dějství na několik minut přerušilo, před jednou z branek se objevila díra v ledu.
Pořadatelům zprvu muselo zatrnout, svízelnou situaci řešili i s pomocí konví naplněných vodou. Obavy o předčasném ukončení utkání se nakonec nenaplnily, po pauze se hrálo dál.
The first Olympic test event at Santagiuliana Arena is being delayed because there's a giant hole in the ice. They brought out a watering can to try and patch it. pic.twitter.com/357xeAY3kQ— Chris Johnston (@reporterchris) January 9, 2026
Právě ledová plocha představuje pro Italy nejtěžší výzvu. A pro vedení NHL, které vysílá hokejové hvězdy na akci pod pěti kruhy poprvé od roku 2014 a chce jim zajistit co nejlepší podmínky, jde o největší starost.
„Nabídli jsme naše odborníky na led, techniky, externí dodavatele. Přesouváme tam potřebné lidi, aby se vše podařilo vyřešit způsobem, který je pro naše hráče přijatelný,“ hlásil v prosinci Bill Daly, zástupce šéfa soutěže Garyho Bettmana.
|
Když bude led špatný, nepřijedeme! NHL hrozí pořadatelům her, vyslala i pomoc
Páteční zátěžový test sledovali přímo v Miláně i vyslanci ze zámoří, v hledišti nechyběl ani novinář Chris Johnston z renomovaného webu The Athletic.
„Na vnější straně budovy stále najdete několik velkých otvorů, což komplikuje práci ledařům, kteří nemohou správně regulovat podmínky uvnitř arény,“ přidal jeden z postřehů.
Led podle něj vypadal měkce a na některých místech zasněženě, při zápase se nad ním vznášel stavební prach, což jen potvrzuje úsilí dostat halu do vyhovujícího stavu pro začátek turnaje.
Sedadla na tribunách jsou namontovaná, oproti původnímu plánu ale přeci jen došlo k jedné výrazné změně. Kapacita nakonec z časových důvodů nebude čítat 14 tisíc míst, ale jen 11 800.
„Vývoj sledujeme každý den. Aréna nebude taková, jakou jsem očekával, ale nabídne důstojné prostředí a všem se bude lépe spát,“ pronesl Luc Tardiff, šéf IIHF (Mezinárodní federace ledního hokeje).
Olympijské klání zde započne 5. února, tedy za necelý měsíc, kdy domácí Italky den před slavnostním zahájením vyzvou v Santa Giulia Ice Hockey Areně soupeřky z Francie.
Live look inside MH1 -- the main Olympic arena in Milan , where construction is still ongoing but they'll play the first test game here tonight pic.twitter.com/LmBMIY8kYx— Chris Johnston (@reporterchris) January 9, 2026
Pořadatelé stále mají před sebou řadu úkolů. Třeba v prostorách šaten, zatím jsou hotové jen tři ze čtrnácti. Nikdo z pořadatelů ale nepochybuje o tom, že turnaj proběhne bez komplikací.
„Zvládneme to, jsem o tom přesvědčený na sto procent,“ líčil sebevědomě vedoucí herních operací Andrea Francisi.
„Led nebyl dokonalý, ale jeho kvalita se bude postupně zlepšovat. Všechno se stihne připravit, všechno bude fungovat,“ řekl pro web The Hockey News italský komentátor Matteo Floccari.
|
Italský boj o čas. Aréna pro OH stále připomíná staveniště, NHL je nervózní
Optimismus podle The Athletic převažoval i mezi zástupci IIHF a jednotlivých národních týmů.
„S podobnými výzvami se setkáte na každé olympiádě, ale nadšení hráčů z návratu na tak velkou akci je všechny zastíní,“ uvedl Scott Salmond, viceprezident Hockey Canada.
Dalšími zatěžkávacími zkouškami projde nová aréna o víkendu. Tentokrát už bez komplikací?