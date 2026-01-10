Díra v ledu a nutný kapacitní ústupek. Test hokejové haly pro OH vzbudil i rozpaky

  10:45
Odkládaná a tolik očekávaná zatěžkávací zkouška konečně proběhla. A výsledek? Poněkud rozpačitý. Hned první zápas v nové, ještě stále nedokončené Santa Giulia Ice Hockey Areně, která bude hostit blížící se olympijský turnaj, se neobešel bez problémů.
Fanoušci sledují testovací utkání v olympijské Santa Giulia Ice Hockey Areně.

Fanoušci sledují testovací utkání v olympijské Santa Giulia Ice Hockey Areně. | foto: Luca BrunoAP

Milánská Santa Giulia Ice Hockey Arena, v níž se bude konat olympijský hokejový...
Ledová plocha a tribuny v olympijské Santa Giulia Ice Hockey Areně.
Pohled na olympijskou Santa Giulia Ice Hockey Arenu.
Fanoušci se schází k olympijské Santa Giulia Ice Hockey Areně.
Netrvalo to dlouho. Semifinále italského poháru mezi Kalternem a Varese se už v prvním dějství na několik minut přerušilo, před jednou z branek se objevila díra v ledu.

Pořadatelům zprvu muselo zatrnout, svízelnou situaci řešili i s pomocí konví naplněných vodou. Obavy o předčasném ukončení utkání se nakonec nenaplnily, po pauze se hrálo dál.

Právě ledová plocha představuje pro Italy nejtěžší výzvu. A pro vedení NHL, které vysílá hokejové hvězdy na akci pod pěti kruhy poprvé od roku 2014 a chce jim zajistit co nejlepší podmínky, jde o největší starost.

„Nabídli jsme naše odborníky na led, techniky, externí dodavatele. Přesouváme tam potřebné lidi, aby se vše podařilo vyřešit způsobem, který je pro naše hráče přijatelný,“ hlásil v prosinci Bill Daly, zástupce šéfa soutěže Garyho Bettmana.

Když bude led špatný, nepřijedeme! NHL hrozí pořadatelům her, vyslala i pomoc

Páteční zátěžový test sledovali přímo v Miláně i vyslanci ze zámoří, v hledišti nechyběl ani novinář Chris Johnston z renomovaného webu The Athletic.

„Na vnější straně budovy stále najdete několik velkých otvorů, což komplikuje práci ledařům, kteří nemohou správně regulovat podmínky uvnitř arény,“ přidal jeden z postřehů.

Led podle něj vypadal měkce a na některých místech zasněženě, při zápase se nad ním vznášel stavební prach, což jen potvrzuje úsilí dostat halu do vyhovujícího stavu pro začátek turnaje.

Pohled na olympijskou Santa Giulia Ice Hockey Arenu.

Fanoušci se schází k olympijské Santa Giulia Ice Hockey Areně.

Sedadla na tribunách jsou namontovaná, oproti původnímu plánu ale přeci jen došlo k jedné výrazné změně. Kapacita nakonec z časových důvodů nebude čítat 14 tisíc míst, ale jen 11 800.

„Vývoj sledujeme každý den. Aréna nebude taková, jakou jsem očekával, ale nabídne důstojné prostředí a všem se bude lépe spát,“ pronesl Luc Tardiff, šéf IIHF (Mezinárodní federace ledního hokeje).

Olympijské klání zde započne 5. února, tedy za necelý měsíc, kdy domácí Italky den před slavnostním zahájením vyzvou v Santa Giulia Ice Hockey Areně soupeřky z Francie.

Pořadatelé stále mají před sebou řadu úkolů. Třeba v prostorách šaten, zatím jsou hotové jen tři ze čtrnácti. Nikdo z pořadatelů ale nepochybuje o tom, že turnaj proběhne bez komplikací.

„Zvládneme to, jsem o tom přesvědčený na sto procent,“ líčil sebevědomě vedoucí herních operací Andrea Francisi.

„Led nebyl dokonalý, ale jeho kvalita se bude postupně zlepšovat. Všechno se stihne připravit, všechno bude fungovat,“ řekl pro web The Hockey News italský komentátor Matteo Floccari.

Italský boj o čas. Aréna pro OH stále připomíná staveniště, NHL je nervózní

Optimismus podle The Athletic převažoval i mezi zástupci IIHF a jednotlivých národních týmů.

„S podobnými výzvami se setkáte na každé olympiádě, ale nadšení hráčů z návratu na tak velkou akci je všechny zastíní,“ uvedl Scott Salmond, viceprezident Hockey Canada.

Dalšími zatěžkávacími zkouškami projde nová aréna o víkendu. Tentokrát už bez komplikací?

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Na olympiádu nepojedou z NHL Jiříček či Klapka, Rulík bere Stránského a Kundrátka

Trenér národního týmu Radim Rulík hovoří na tiskové konferenci k nominaci na...

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na únorové zimní olympijské hry v Miláně. Elitní útočníky Davida Pastrňáka a Martina Nečase, obránce Radka Gudase a Filipa Hronka nebo...

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

Díra v ledu a nutný kapacitní ústupek. Test hokejové haly pro OH vzbudil i rozpaky

Fanoušci sledují testovací utkání v olympijské Santa Giulia Ice Hockey Areně.

Odkládaná a tolik očekávaná zatěžkávací zkouška konečně proběhla. A výsledek? Poněkud rozpačitý. Hned první zápas v nové, ještě stále nedokončené Santa Giulia Ice Hockey Areně, která bude hostit...

10. ledna 2026  10:45

V lotyšské nominaci na ZOH je osm hokejistů z české extraligy a šest z NHL

Lotyšský útočník Haralds Egle se raduje z gólu proti Slovensku.

Hned osm hráčů z české extraligy nechybí v hokejové nominaci Lotyšska na olympijské hry v Miláně. Mezi 25 jmény, která oznámil trenér Harijs Vitolinš, je také šest zástupců NHL v čele s obráncem...

9. ledna 2026  10:14

V nominaci dánských hokejistů na ZOH je i útočník Olesen z Budějovic

Mikkel Aagaard a Nick Olesen oslavují dánský gól.

V nominaci dánských hokejistů na olympijské hry v Miláně je i útočník Nick Olesen z Českých Budějovic. Hrdina čtvrtfinále loňského mistrovství světa doma v Herningu proti Kanadě patří mezi dvacítku...

9. ledna 2026  10:11

Němečtí hokejisté berou na ZOH sedm hráčů z NHL a tří stříbrné medailisty z OH 2018

Dominik Kahun posílá do maďarské brány šestý německý gól.

Sedm hokejistů z NHL a dva hráče z nižší AHL zařadil do nominace na únorové olympijské hry v Miláně trenér Německa Harold Kreis. V pětadvacetičlenném kádru má i trio stříbrných medailistů z olympiády...

9. ledna 2026  9:39

Švýcarští hokejisté mají v nominaci na olympijské hry deset hráčů z NHL

Švýcar Roman Josi sleduje puk ve čtvrtfinále MS.

Deset hráčů z NHL zařadil do nominace na únorové olympijské hry v Miláně trenér švýcarských hokejistů Patrick Fischer. Nechybí mezi nimi ani v současné době zranění útočníci Philipp Kurashev ze San...

9. ledna 2026  9:29

Ve čtyřiceti na OH? Není důvod nic měnit. Červenka má pořád vliv, důvěru i respekt

Roman Červenka na tréninku české hokejové reprezentace v Liberci.

Když reprezentační trenér Radim Rulík dostal otázku na Romana Červenku, bez váhání zavrtěl hlavou: „Naprostý profík. Neskutečně mu věřím." Čtyřicetiletého veterána čekají páté olympijské hry. Famózní...

9. ledna 2026  8:45

Tři hráči z Ruska, včetně hříšníka s bílým práškem. Slováci nominovali na olympiádu

Libor Hudáček přijímá gratulace ke čtvrté brance Slovenska.

Také Slováci oznámili svoji nominaci na olympiádu v Miláně. Do Itálie berou 25 hokejistů, v týmu nechybí ani devět hráčů z české extraligy a sedm z NHL. Realizační tým ukázal i na trojici z ruské...

8. ledna 2026  14:32,  aktualizováno  15:02

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

8. ledna 2026  14:17

Tempo má jak Draisaitl, na olympiádu přesto nejede. Jsem zklamaný, říká Bedard

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Po oznámení kanadské olympijské nominace patřil k těm nejprobíranějším jménům ze seznamu, která se do kádru nedostala. Mnozí rozhodnutí realizačního týmu nechápali, jenže zámořský favorit zkrátka...

8. ledna 2026

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

8. ledna 2026  10:44

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Markéta Davidová se rovná na střelnici během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d'Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva, které patří k nejnáročnějším tratím...

8. ledna 2026  8:56

Vladař o olympiádě: Kanady se nebojíme! A na masku chci Helenku Vondráčkovou

Dan Vladař vyráží kotouč nad svoji bránu.

Skvělými výkony v dresu týmu Philadelphia Flyers se český gólman Dan Vladař řadí mezi příjemná překvapení této sezony NHL nejen mezi Čechy, ale rovnou v rámci celé ligy. V počtu vychytaných výher je...

8. ledna 2026  8:03

