Prezident na masce? Na OH už ne. Hnilička žádá hokejisty, ať vynechají politiku

Autor:
  13:35
Předpokládaná brankářská jednička českých hokejistů na olympiádě Lukáš Dostál i jeho potenciální parťák Karel Vejmelka netají, že jsou fanoušci současného prezidenta republiky Petra Pavla. Vejmelka si letos na šampionátu dokonce nechal Pavla vyobrazit na helmě. Jenže na olympiádě by s politickými symboly mohl být problém, tvrdí Milan Hnilička coby reprezentační manažer.
Brankář Karel Vejmelka nastoupil do utkání s novým designem masky s vyobrazeným...

Brankář Karel Vejmelka nastoupil do utkání s novým designem masky s vyobrazeným prezidentem Petrem Pavlem. | foto: ČTK

Čeští hokejisté si na domácím mistrovství světa zahrají o medaile. Spojeným...
Brankář Karel Vejmelka inkasuje v utkání se Švýcarskem gól od útočníka Sandra...
Milan Hnilička
Milan Hnilička
7 fotografií

„Kluky jsem předem požádal, aby se zdrželi návrhů osob nebo politických symbolů, které by mohly vzbuzovat otazníky jak u našeho olympijského výboru, tak u mezinárodního. Ať jdou spíš po sportovní linii,“ řekl Hnilička tento týden pro deník Sport.

Vejmelka vzbudil rozruch maskou s Pavlem. Moje věc, on zaslouží respekt, říká

Bývalý poslanec za hnutí ANO a někdejší předseda Národní sportovní agentury vysvětluje, že by politická gesta mohla způsobit problémy u Českého olympijského výboru (ČOV) i Mezinárodního olympijského výboru (MOV) a narazit při schvalování.

„Doba je složitá, tak ať zbytečně neřešíme věci, které by mohly rozptylovat a odvádět od soustředění na samotný výkon,“ dodal.

Nejvíce se situace dotýká právě Dostála a Vejmelky, zcela jistě předních adeptů do brankoviště.

Souhlasíte s návrhem, ať nemají čeští hokejisté na výstroji politické symboly?

celkem hlasů: 535

Vejmelka letos v květnu na šampionátu zaujal podobiznou prezidenta Pavla zboku na helmě.

„Myslím, že si zaslouží respekt. On má rád hokej, podporuje nás. Je to dobrý odkaz a samozřejmě každý má politický názor. Ale myslím si, že to je moje věc, co budu mít na masce,“ říkal Vejmelka.

Dostál o rok dřív nastoupil s podobiznou Tomáše Garrigua Masaryka na zadní straně masky a po titulu mistra světa během návštěvy na Hradě k Pavlovi řekl: „Já to neskrývám, jsem jeho velký fanoušek, takže potkat ho takhle blízko je obrovská pocta.“

Podívejte se, jak Dostál na Hradě mluvil k prezidentovi:

Podobný design, zdá se, vedení reprezentace brankářům nedoporučilo.

Vzhled brankářské výstroje totiž podléhá několika kontrolám, reprezentace už v minulých měsících oslovila české gólmany, aby zaslali návrhy designu.

„Řešíme velikost různých malůvek, log a podobně na jejich výstroji a výzbroji. Kluci si sami navrhují design masky a betonů, aby vše bylo sladěné do národních barev a podle jejich přání. Plus lapačku a vyrážečku. Oni nám pošlou návrh a my pak zprostředkujeme výrobu,“ vykládal Hnilička.

S tím, že design musí schválit Český olympijský výbor „aby se předešlo problémům, že někde vzadu na masce je nějaký symbol, s nímž by MOV mohl mít problém“.

Výsledky

Rusko jásá: Vyhráli jsme. Kallaová kárá soudce: Otřesné. Nehájíte zájmy lidstva

Premium
Ruský běžec na lyžích Alexandr Bolšunov se raduje ze svého triumfu na ZOH 2022...

Západ, a především Skandinávci dávají najevo velké rozhořčení. Rusko naopak oslavuje zatím největší triumf na poli sportovní diplomacie od chvíle, kdy rozpoutalo brutální agresi na Ukrajině.

Jak si šla doktorovic slečna zahrát. Vševěd pátrá po první olympijské medailistce

Premium
Milada Skrbková byla první československou olympijskou medailistkou.

Zveme vás k pátrání po osudech první ženy, která pro Československo vybojovala olympijskou medaili. O tenistce Miladě Skrbkové se kromě ojedinělého sportovního výsledku vědělo jen to, kdy se narodila...

4. prosince 2025  7:15

Rusko jásá: Vyhráli jsme. Kallaová kárá soudce: Otřesné. Nehájíte zájmy lidstva

Premium
Ruský běžec na lyžích Alexandr Bolšunov se raduje ze svého triumfu na ZOH 2022...

Západ, a především Skandinávci dávají najevo velké rozhořčení. Rusko naopak oslavuje zatím největší triumf na poli sportovní diplomacie od chvíle, kdy rozpoutalo brutální agresi na Ukrajině.

4. prosince 2025

Jak si šla doktorovic slečna zahrát. Vševěd pátrá po první olympijské medailistce

Premium
Milada Skrbková byla první československou olympijskou medailistkou.

Zveme vás k pátrání po osudech první ženy, která pro Československo vybojovala olympijskou medaili. O tenistce Miladě Skrbkové se kromě ojedinělého sportovního výsledku vědělo jen to, kdy se narodila...

29. listopadu 2025

Olympijský oheň pro Milán a Cortinu hoří, poprvé vzplál pod střechou

Olympijský oheň pro hry v Miláně hoří.

V řecké Olympii slavnostně zapálili oheň pro zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Kvůli nepříznivé předpovědi počasí, podle níž mělo pršet, se tradiční ceremoniál neuskutečnil v...

26. listopadu 2025  12:40

Po letech zase pro medaili? Nevidomá lyžařka může přerušit půst paralympioniků

Nevidomá lyžařka Simona Bubeníčková pózuje s medailemi z mistrovství světa.

Od deseti let se každou zimu prohání na lyžích, při trénincích i závodech je však odkázána na svého traséra, protože sama na trať nemůže. Nevidí. Teď bude lyžařka Simona Bubeníčková největší českou...

26. listopadu 2025  10:40

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

25. listopadu 2025  12:44

Velký třesk na úvod. Hry v LA nabídnou finále ženské stovky hned první den

Julien Alfredová ze Svaté Luci probíhá vítězně cílem olympijského závodu na...

Vyvrcholením úvodního soutěžního dne olympijských her v Los Angeles v roce 2028 bude finále v běhu žen na 100 metrů. Američtí pořadatelé v aktualizovaném nástinu programu potvrdili avizovaný přesun...

12. listopadu 2025  17:49

Cylindry nahradily hokejové kraťasy. Jak se časem měnil úbor českých olympioniků

Kolekce oblečení pro olympijské hry je vždy pod velkým drobnohledem a stejně...

Kolekce oblečení pro olympijské hry je vždy pod velkým drobnohledem a stejně jako vše ostatní spojené s největším sportovním svátkem se těší zájmu veřejnosti. Před sto lety se i na sportovištích...

12. listopadu 2025

