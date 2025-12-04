Prezident na masce? Na OH už ne. Hnilička žádá hokejisty, ať vynechají politiku

„Kluky jsem předem požádal, aby se zdrželi návrhů osob nebo politických symbolů, které by mohly vzbuzovat otazníky jak u našeho olympijského výboru, tak u mezinárodního. Ať jdou spíš po sportovní linii,“ řekl Hnilička tento týden pro deník Sport.
|
Vejmelka vzbudil rozruch maskou s Pavlem. Moje věc, on zaslouží respekt, říká
Bývalý poslanec za hnutí ANO a někdejší předseda Národní sportovní agentury vysvětluje, že by politická gesta mohla způsobit problémy u Českého olympijského výboru (ČOV) i Mezinárodního olympijského výboru (MOV) a narazit při schvalování.
„Doba je složitá, tak ať zbytečně neřešíme věci, které by mohly rozptylovat a odvádět od soustředění na samotný výkon,“ dodal.
Nejvíce se situace dotýká právě Dostála a Vejmelky, zcela jistě předních adeptů do brankoviště.
Vejmelka letos v květnu na šampionátu zaujal podobiznou prezidenta Pavla zboku na helmě.
„Myslím, že si zaslouží respekt. On má rád hokej, podporuje nás. Je to dobrý odkaz a samozřejmě každý má politický názor. Ale myslím si, že to je moje věc, co budu mít na masce,“ říkal Vejmelka.
Dostál o rok dřív nastoupil s podobiznou Tomáše Garrigua Masaryka na zadní straně masky a po titulu mistra světa během návštěvy na Hradě k Pavlovi řekl: „Já to neskrývám, jsem jeho velký fanoušek, takže potkat ho takhle blízko je obrovská pocta.“
Podívejte se, jak Dostál na Hradě mluvil k prezidentovi:
Podobný design, zdá se, vedení reprezentace brankářům nedoporučilo.
Vzhled brankářské výstroje totiž podléhá několika kontrolám, reprezentace už v minulých měsících oslovila české gólmany, aby zaslali návrhy designu.
„Řešíme velikost různých malůvek, log a podobně na jejich výstroji a výzbroji. Kluci si sami navrhují design masky a betonů, aby vše bylo sladěné do národních barev a podle jejich přání. Plus lapačku a vyrážečku. Oni nám pošlou návrh a my pak zprostředkujeme výrobu,“ vykládal Hnilička.
S tím, že design musí schválit Český olympijský výbor „aby se předešlo problémům, že někde vzadu na masce je nějaký symbol, s nímž by MOV mohl mít problém“.