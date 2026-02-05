Hlava neví, co bude druhý den, říká Davidová. Trenéři s ní počítají do štafety

V letech následujících se Davidová propracovala do světové špičky a v roce 2021 slavila na Pokljuce titul mistryně světa ve vytrvalostním závodě. Ale také se trápila. S psychikou, s bolavými zády, operovanou ploténkou a třeba i s nenávistnými příspěvky na sociálních sítích.
Teď je opět v Anterselvě, tentokrát vyzdobené modrým designem s olympijskými kruhy.
A doufá.
Že bolavá záda vydrží.
„Opravdovou radost budu mít, teprve až tu objedu aspoň nějaký závod,“ říká po čtvrtečním tréninku v rozhovoru pro iDNES.cz a ČRo Radiožurnál s nepatrným úsměvem na rtech.
„Už jen skutečnost, že jsem dostala možnost sem odjet a zkusit to, je pro mě malá výhra,“ vykládá. „Představovala bych si samozřejmě, že sem dorazím v jiné formě i nastavení, a ne abych každý den řešila, jestli cvičím dost a jestli vůbec můžu jít lyžovat. Ale takhle to je a já se s tím snažím bojovat.“
Stěžejní otázka nyní zní: Bude na hrách startovat?
„V tuhle chvíli jsou Markétina záda stabilizovaná. Doufejme, že to tak zůstane,“ říká trenér žen Lukáš Dostál. „Už absolvovala i těžší tréninky. Na lyžích vypadá dobře.“
Podle současných indicií tým počítá s Davidovou hned do nedělní smíšené štafety.
Po takřka měsíci bez závodů.
Nálož energie z Nového Města. Bude platit efekt Soukalová? A co čeká Davidovou?
Jedenáctého ledna v Oberhofu, kde doběhla patnáctá ve stíhačce, si zatím oblékla startovní číslo naposledy. Pak vynechala pohárová klání v Ruhpoldingu i Novém Městě. Její účast na hrách byla nejistá, podle plánu B byla připravena zaskočit mladičká Ilona Plecháčová.
V čase největších lednových bolestí zad Davidová na dva týdny přerušila trénink. „I v tu dobu však měla lehké tréninkové aktivity,“ popisuje kouč. Absolvovala sérii vyšetření, pečovali o ni lékaři a fyzioterapeuti.
„V pondělí po svěťáku v Novém Městě jsem dostala od doktorů povolení zase se víc hýbat a lehčeji trénovat,“ vypráví. Za další tři dny odcestovala s týmem na soustředění v Anterselvě.
„Tady se do toho pomalými krůčky zase dostávala,“ tvrdí Dostál.
Sportovní ředitel Ondřej Rybář doplňuje: „Budu upřímný: ne že by Markétu nic nebolelo. Ale posledních čtrnáct dnů jsme směřovali k tomu, aby byla na startu mix štafety. Zatím s ní do sestavy počítáme.“
Definitivní rozhodnutí o složení kvarteta pro nedělní závod padne až po sobotním tréninku.
Na dva mužské úseky jsou jasnými kandidáty Michal Krčmář a Vítězslav Hornig, pro ženskou část budou kromě Davidové připraveny ještě Tereza Voborníková a Jessica Jislová. Naopak s vlajkonoškou Lucií Charvátovou se do smíšené štafety nepočítá.
„Trochu se celé té situace bojím,“ svěřuje se Davidová. „Dějí se mi poslední dobou takové zdravotní jevy, které nejdou dopředu předpovídat a nejsou k nim žádné náznaky. Tím těžší to pro hlavu je, že vůbec neví, co mě druhý den čeká. Počítala jsem, že objedu celou sezonu, dělala jsem pro to maximum. Nebylo nic, co jsem mohla udělat líp. A stejně se stalo, co se stalo.“
Rybář připouští variantu, že absolvuje v Anterselvě pouze některé vybrané závody: „Budeme reagovat ze dne na den. Pauza v přípravě tam byla a i nějaké úpravy v Markétině tréninku jsme museli udělat.“
Což si uvědomuje sama Davidová: „I když si zároveň pořád představuju, že tu budu závodit ve všem a že to bude dobré.“
Markéta Davidová na ZOH 2026: program a výsledky v Anterselvě
Před šesti lety, kdy Anterselva hostila mistrovství světa, byla rovněž zahajovacím závodem smíšená štafeta. Česká čtveřice Puskarčíková, Davidová, Moravec, Krčmář si v ní překvapivě doběhla pro bronz.
„Bylo by hezké, kdyby Markéta začala stejně jako tehdy,“ usměje se Rybář.
„Anterselva jí sedí, s vysokou nadmořskou výškou tu na rozdíl od jiných nikdy neměla problémy. Snad se jí v neděli všechno sejde,“ doufá Dostál.
Davidová potvrzuje: „Jo, Anterselvu mám moc ráda. Jen je to tady letos pro mě úplně jiná pozice a jiný vibe než v minulosti.“
Vzápětí znovu ujistí: „Děláme maximum, vážně. Já i všichni kolem mě.“