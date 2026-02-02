V Sapporu si Šikolová běžela pro bronz, s poštou se pak brodila po pás ve sněhu

Československá běžkyně na lyžích Helena Šikolová v cíli závodu na 5 km na ZOH 1972 v Sapporu. | foto: CTK / ČTK

Tomáš Macek
Spoustu let před Lukášem Bauerem, Kateřinou Neumannovou a Květou Jeriovou se postarala o historicky první olympijskou medaili pro český běh na lyžích. Později byla Helena Šikolová-Balatková trenérkou dětí, matkou tří lyžujících dcer, poštovní doručovatelkou prodírající se i sněhovými závějemi či paní poštmistrovou. Ale tehdy, v roce 1972, si v pouhých 22 letech na hrách v Japonsku dávala pod polštář svůj pracně vybojovaný bronzový poklad.

Žádná smíšená olympijská vesnice, vážení. Pěkně muži zvlášť a ženy zvlášť. Tak to platilo v olympijském Sapporu 1972.

„Ženská část byla obehnaná plotem, vchod do ní hlídali vojáci,“ vypráví Šikolová-Balatková v seriálu iDNES Premium Vzpomínky na medaile. „Muži k nám oficiálně nesměli, ale chodili k nám převlečení za ženské. Přes hlavu si hodili kapuci a k večeru se dovnitř dostali.“

Byty, nebo spíš bytečky pro sportovce byly ve vesnici malinkaté. Pokojíky s postelemi přiraženými až k oknu, vedle noční stolek, víc nic. „Ale byla tam i místnost, kde jsme mohli s dalšími olympioniky posedět. A taky koupelnička se sedací vanou. Ležet se v ní nedalo, jen sprchovat se na sedátku.“

Zrovna jsem roznášela poštu po svých a zkracovala si cestu. Ta studna byla překrytá linoleem a zapadaná sněhem, nebyla vidět a já do ní slítla.

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Hokej na ZOH

Olympijské sporty

