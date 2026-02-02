Žádná smíšená olympijská vesnice, vážení. Pěkně muži zvlášť a ženy zvlášť. Tak to platilo v olympijském Sapporu 1972.
„Ženská část byla obehnaná plotem, vchod do ní hlídali vojáci,“ vypráví Šikolová-Balatková v seriálu iDNES Premium Vzpomínky na medaile. „Muži k nám oficiálně nesměli, ale chodili k nám převlečení za ženské. Přes hlavu si hodili kapuci a k večeru se dovnitř dostali.“
Byty, nebo spíš bytečky pro sportovce byly ve vesnici malinkaté. Pokojíky s postelemi přiraženými až k oknu, vedle noční stolek, víc nic. „Ale byla tam i místnost, kde jsme mohli s dalšími olympioniky posedět. A taky koupelnička se sedací vanou. Ležet se v ní nedalo, jen sprchovat se na sedátku.“
Zrovna jsem roznášela poštu po svých a zkracovala si cestu. Ta studna byla překrytá linoleem a zapadaná sněhem, nebyla vidět a já do ní slítla.