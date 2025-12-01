Dny pravdy pro olympijskou halu v Miláně. Testy jsou naplánovány na 9. až 11. ledna

Problémová hala pro olympijský hokejový turnaj v Miláně projde zátěžovou zkouškou v první polovině ledna. Podle italských pořadatelů se ve zcela nové Santa Giulia Areně, nad jejímž včasným dokončením stále visí otazníky, odehraje testovací akce od 9. do 11. ledna.
Práce na stavbě hokejové arény v Miláně stále probíhají. | foto: Profimedia.cz

Olympijská Santa Giulia Ice Hockey Arena v Miláně stále není dostavěná.
Rozestavěná hokejová hala PalaItalia Santa Giulia. Snímek je z 22. října 2025
Olympijská Milano Rho Ice Hockey Arena stále prochází rekonstrukcí.
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo se uskuteční od 6. do 22. února. Už den před slavnostním zahájením se v nové hale pro 16 tisíc diváků uskuteční první zápas ženského turnaje. Stavba se ale dostala do velkého časového skluzu a delší dobu je zřejmé, že se bude dodělávat na poslední chvíli.

Předolympijský test byl původně naplánován na prosinec, už v říjnu ale organizátoři potvrdili, že byl přesunut do menší haly. V hlavní aréně se má podle nynějšího vyjádření odehrát zkušební akce v únoru necelý měsíc před startem her, na nichž se po dvanácti letech představí hráči z NHL.

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

„Testy jsou naplánované na 9. až 11. leden, aby bylo možné dokončit stavební práce a celkové vybavení nového objektu. Bude třeba otestovat samotný led a zajistit funkční zázemí pro diváky,“ citovala agentura Reuters z prohlášení italských organizátorů.

Santa Giulia Arenu staví soukromá společnost a má z ní být největší italská hala. Příští rok v létě bude hostit zápasy mistrovství Evropy volejbalistů, v budoucnu se s ní počítá také coby dějištěm tenisového Turnaje mistrů.

