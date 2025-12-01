Dny pravdy pro olympijskou halu v Miláně. Testy jsou naplánovány na 9. až 11. ledna

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo se uskuteční od 6. do 22. února. Už den před slavnostním zahájením se v nové hale pro 16 tisíc diváků uskuteční první zápas ženského turnaje. Stavba se ale dostala do velkého časového skluzu a delší dobu je zřejmé, že se bude dodělávat na poslední chvíli.
Předolympijský test byl původně naplánován na prosinec, už v říjnu ale organizátoři potvrdili, že byl přesunut do menší haly. V hlavní aréně se má podle nynějšího vyjádření odehrát zkušební akce v únoru necelý měsíc před startem her, na nichž se po dvanácti letech představí hráči z NHL.
„Testy jsou naplánované na 9. až 11. leden, aby bylo možné dokončit stavební práce a celkové vybavení nového objektu. Bude třeba otestovat samotný led a zajistit funkční zázemí pro diváky,“ citovala agentura Reuters z prohlášení italských organizátorů.
Santa Giulia Arenu staví soukromá společnost a má z ní být největší italská hala. Příští rok v létě bude hostit zápasy mistrovství Evropy volejbalistů, v budoucnu se s ní počítá také coby dějištěm tenisového Turnaje mistrů.