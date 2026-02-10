Divoký starší kluk Pasta a burčák Dostál. Gudas v Miláně vtipkoval a chválil dceru

Robert Rampa
  21:30
Od našeho zpravodaje v Itálii - Z uzavřeného tréninku přišel Radko Gudas v rozverné náladě. Dva dny před úvodním zápasem na olympiádě proti Kanadě dal najevo, že žádná deka kvůli tlaku na české hokejové reprezentaci neleží. A hezky mluvil i o dceři Leontýnce, která už v Miláně pracuje s mikrofonem.
Tomáš Hertl doráží puk před Lukášem Dostálem, situaci sledují Radko Gudas,...

Tomáš Hertl doráží puk před Lukášem Dostálem, situaci sledují Radko Gudas, Filip Chlapík a Martin Nečas. | foto: ČTK

David Pastrňák se připravuje na trénink národního týmu v Miláně.
Čeští brankáři se baví na tréninku. Zleva Lukáš Dostál, Karel Vejmelka a Daniel...
Martin Nečas si vybírá na tréninku hokejky, pomáhá mu kustod Petr Šulan.
Český útočník Tomáš Hertl odchází do kabiny po tréninku reprezentace.
Radko, nejste v nevýhodě, protože Česko chybělo loni na Turnaji čtyř zemí a vy jste neměli šanci si vyzkoušet vazby?
Aspoň jsme si užili pár dní volna. Nesestavili bychom celý tým z hráčů NHL, tak to asi bude jeden z důvodů, proč nás nevzali. Ale je to škoda, rád bych si na takové úrovni zahrál předem. O to víc je pro nás ale olympiáda výjimečná a víc jsme se těšili. Pro nás je to vrchol mezinárodní úrovně.

David Pastrňák říkal, že chce NHL dokázat, že udělala chybu.
Stoprocentně. Myslím, že počet našich hráčů v NHL neodpovídá tomu, jak dobrý tým dokážeme sestavit a jaké máme hráče.

Zavřeno! Hokejisté nepouští veřejnost na tréninky. Ani jsme to netušili, reagují hráči

Navázal tu tým na zlaté mistrovství světa v Praze 2024?
Známe se, těšili jsme se na dobrou partu, pracujeme jeden pro druhého a nechceme se zklamat. Na ledě pro sebe necháme všechno, nebudeme hrát individuálně. Když řekneme, že to budeme dávat doleva, všichni to opravdu dodrží. To je jedna z našich silných stránek. Nemáme ega individualistů, ale týmového ducha. To je nejdůležitější.

Přizpůsobí se i hráči jako Pastrňák, že?
Přesně tak, on je super lídr, který dodržuje pravidla. Takovým hráčům je jedno, jestli dají gól oni, nebo někdo druhý. Hlavně ať to urveme.

Z divokého mladého kluka vyrostl slušný lídr.
Myslíte divoký starší kluk? Ne, je krásný, jak zraje. Chce vyhrát za každou cenu a obětuje pro to všechno. V Bostonu táhne celý tým a já se těším, jak bude hrát. Je to hráč světové kvality a všichni si na něj musí dávat pozor.

David Pastrňák diskutuje se svými spoluhráči z jedné formace Tomášem Hertlem a Martinem Nečasem.

Říkal, že mu Praha psychicky pomohla. Zvedl si sebevědomí tím, jak dokázal ustát tlak.
Stoprocentně. Nedal prvních pár zápasů gól a všichni se na to ptali. Pro střelce je tohle to nejhorší, co se mu může stát. Mě úplně netrápí, když tři zápasy nedám gól. Každý má pro sebe svá kritéria a drží se nejvyššího možného standardu. Praha mu nakonec pomohla, dal ve finále nejdůležitější gól. Všechno špatné je pro něco dobré. Je super, že si takhle věří. Je v nejlepších letech, aby mohl tým táhnout.

Co brankář Lukáš Dostál, váš spoluhráč z Anaheimu?
Ten je jak vínko! Teda zatím je to burčák, ale s věkem bude ještě lepší. Dva roky zpátky se prorval do NHL z kempu a najednou je jasná jednička. Dostává obrovskou nálož zápasů a on je zvládá na výbornou. Neměli jsme úplně nejlepší obranu, ale on nás celou dobu drží. Hlavně díky němu jsme na hranici play off. Věří si, na tým působí klidem. Kdybyste viděli dneska...

Bohužel neviděli, trénink byl uzavřený.
I Karlos a Vlady jsou ve skvělé formě. Dobrá trojice. Jsem rád, jak se tady sešli a táhnou za jeden provaz.

Máte nejlepší brankáře na turnaji?
Máme nejlepší gólmany, obranu, i útok. Ale brankáři jsou nejdůležitější pozice v týmu, na tom musíme stavět. A musíme hrát tak, aby měli co nejméně práce a měli to co nejjednodušší. Ale budou zářit.

Rulíkova troufalá sázka na Hertlův gang. Aneb první lajny od Nagana do Milána

Jak se brání kanadská hvězda McDavid?
To musí být týmová práce. Jeden na jednoho to přes celý led moc nejde a taky se nemůžeme soustředit jen na McDavida. Mají MacKinnona, Reinharta, další... Musíme je brát jako celek. Všichni se na utkání těšíme a dáme do toho všechno.

Jak si Milán užívá vaše rodina?
Vídám se s nimi, jak jen můžu, ale devítihodinový časový posun je pro ně docela těžký. Dnes byli na obědě v Českém domě, tak si užívají, jak jen mohou. Možná je dotáhnu do vesnice, abychom se tam prošli.

Takhle získává na popularitě Gudasova dcera Leontýna:

Dcera už v Českém domě pracovala s mikrofonem.
To jo, říkala, že měla pracovní oběd. Užívá si to, má to ráda. V Anaheimu jí hodně pomohli tím, že jí dodali sebevědomí, že to může dělat. Má správnou vyřídilku a jsem moc rád, že ji to baví. Je v tom mnohem lepší než já, dokáže se ozvat a nedělá jí problém být hlasitá, aby všichni věděli, že tam je. Nestydí se, já si třeba sednu raději do kouta.

Musíte být hrdý.
Jsou to krásné momenty. Když stál Kvído s vlajkou na ledě na posledním zápase v Anaheimu, tak jsem byl naměkko, stejně jako když dcera dělala před sezonou media day. Prošlo jí čtyřicet kluků a každého se zeptala na jinou otázku, reagovala na odpovědi a natáčela reklamy pro klub. Manželka s nimi doma odvádí skvělou práci, když tam moc nejsem.

Z manželky je vlastně manažerka.
Možná už jo, možná dostane nějaká procenta.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Český curler Lukáš Klíma.

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. S kým si čeští reprezentanti zahrají, program zápasů, výsledky i další užitečné informace...

Po zklamání zlato. Slovinští skokani na lyžích ovládli soutěž smíšených družstev

Slovinští skokani na lyžích (zleva) Nika Vodanová, Nika Prevcová, Domen Prevc a...

Slovinští skokani na lyžích obhájili olympijské zlato v závodě smíšených družstev. Domen Prevc, jeho sestra Nika, Anže Lanišek a Nika Vodanová v Predazzu zvítězili před Norskem a Japonskem. Po osmi...

10. února 2026  21:25

4. den ZOH 2026 ONLINE: Tuž dojel pátý ve sprintu, nejlepší z biatlonistů byl 26. Hornig

Sledujeme online
Jiří Tuž (4) v akci během semifinále sprintu klasicky mužů. (10. února 2026)

Během čtvrtého dne olympijského programu v Miláně a Cortině se dařilo běžci na lyžích Jiřímu Tužovi, který ve sprintu obsadil páté místo. Další čeští sportovci tak dobré výsledky nezapsali. Lyžařky...

10. února 2026  21:10

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

10. února 2026  20:52

Ukrajinec se zlobí na MOV: Zradili jste zabité sportovce. V zakázané helmě pojede

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině...

Mezinárodní olympijský výbor zakázal skeletonistovi Vladyslavovi Heraskevyčovi helmu s portréty ukrajinských sportovců zabitých ve válce, kterou začalo Rusko téměř přesně před čtyřmi lety. Heraskevyč...

10. února 2026  20:33

Švédští curleři ovládli soutěž smíšených dvojic, ve finále porazili Spojené státy

Rasmus Wranaa a Isabella Wranaaová se radují ze zlatých medailí, které pro...

V souboji o olympijské zlato z curlingové soutěže smíšených dvojic uspěli Švédové Isabella a Rasmus Wranaaovi. Ve finále v Cortině d’Ampezzo porazili 6:5 americký pár Cory Thiesseová, Korey Dropkin....

10. února 2026  16:35,  aktualizováno  20:14

Charakter se ukáže v těžké chvíli, vyzdvihl trenér Vonnovou. Co řekla hned po pádu?

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou do nemocnice. (8. února 2026)

Zmítala se v bolestech, přesto byla schopná komunikovat a zhodnotit dosavadní vývoj olympijského závodu. Aksel Lund Svindal, norský trenér Lindsey Vonnové, také prozradil, co americká hvězda řekla v...

10. února 2026  20:01

Zkrátil si trať, obvinil soupeře ruský lyžař. Sám se tak chtěl dostat k medaili

Francouzský běžec Mathis Desloges po dojezdu skiatlonu na olympijských hrách v...

Olympijský skiatlon přinesl vedle dramatického závodu i nepříjemnou dohru. Francouzský běžec Mathis Desloges sice projel cílem na druhém místě, krátce poté se však ocitl v nejistotě. Kvůli chybě na...

10. února 2026  19:20

Sáblíková má zelenou, pětku pojede. Všem děkuju, ale mám hrozný strach, vzkazuje

Rychlobruslařka Martina Sáblíková na tréninku, 5. února 2026.

Od našeho zpravodaje v Itálii Martina Sáblíková dostala povolení od lékařů, aby se ve čtvrtek zúčastnila olympijského závodu na pět tisíc metrů. „Nastoupím kvůli sobě, fanouškům, rodině a všem, kteří mě podporují. Ale mám hrozný...

10. února 2026

Zavřeno! Hokejisté nepouští veřejnost na tréninky. Ani jsme to netušili, reagují hráči

David Pastrňák na tréninku českých hokejistů, dotírá na něj Matěj Stránský.

Od našich zpravodajů v Itálii Jde o nezvyklý tah, který dost zvýrazňuje důležitost okamžiku. Čeští hokejisté s blížícím se úvodním zápasem proti Kanadě zavírají tréninky v olympijském Miláně před médii a veřejností. V úterý...

10. února 2026  18:22

Pád ho nezastavil. Nástupce Shauna Whitea chce rekordní medaili pro Japonsko

Ajumu Hirano ve finále U-rampy na olympijských hrách v Pekingu.

Měla to být jen nenápadná prověrka formy, místo toho však necelý měsíc před obhajobou zlata snowboardista Ajumu Hirano utrpěl těžký pád. Vše se zdálo být ztraceno. Dlouho nikdo netušil, jak na tom...

10. února 2026

