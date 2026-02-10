Divoký starší kluk Pasta a burčák Dostál. Gudas v Miláně vtipkoval a chválil dceru

Radko, nejste v nevýhodě, protože Česko chybělo loni na Turnaji čtyř zemí a vy jste neměli šanci si vyzkoušet vazby?
Aspoň jsme si užili pár dní volna. Nesestavili bychom celý tým z hráčů NHL, tak to asi bude jeden z důvodů, proč nás nevzali. Ale je to škoda, rád bych si na takové úrovni zahrál předem. O to víc je pro nás ale olympiáda výjimečná a víc jsme se těšili. Pro nás je to vrchol mezinárodní úrovně.
David Pastrňák říkal, že chce NHL dokázat, že udělala chybu.
Stoprocentně. Myslím, že počet našich hráčů v NHL neodpovídá tomu, jak dobrý tým dokážeme sestavit a jaké máme hráče.
Navázal tu tým na zlaté mistrovství světa v Praze 2024?
Známe se, těšili jsme se na dobrou partu, pracujeme jeden pro druhého a nechceme se zklamat. Na ledě pro sebe necháme všechno, nebudeme hrát individuálně. Když řekneme, že to budeme dávat doleva, všichni to opravdu dodrží. To je jedna z našich silných stránek. Nemáme ega individualistů, ale týmového ducha. To je nejdůležitější.
Přizpůsobí se i hráči jako Pastrňák, že?
Přesně tak, on je super lídr, který dodržuje pravidla. Takovým hráčům je jedno, jestli dají gól oni, nebo někdo druhý. Hlavně ať to urveme.
Z divokého mladého kluka vyrostl slušný lídr.
Myslíte divoký starší kluk? Ne, je krásný, jak zraje. Chce vyhrát za každou cenu a obětuje pro to všechno. V Bostonu táhne celý tým a já se těším, jak bude hrát. Je to hráč světové kvality a všichni si na něj musí dávat pozor.
Říkal, že mu Praha psychicky pomohla. Zvedl si sebevědomí tím, jak dokázal ustát tlak.
Stoprocentně. Nedal prvních pár zápasů gól a všichni se na to ptali. Pro střelce je tohle to nejhorší, co se mu může stát. Mě úplně netrápí, když tři zápasy nedám gól. Každý má pro sebe svá kritéria a drží se nejvyššího možného standardu. Praha mu nakonec pomohla, dal ve finále nejdůležitější gól. Všechno špatné je pro něco dobré. Je super, že si takhle věří. Je v nejlepších letech, aby mohl tým táhnout.
Co brankář Lukáš Dostál, váš spoluhráč z Anaheimu?
Ten je jak vínko! Teda zatím je to burčák, ale s věkem bude ještě lepší. Dva roky zpátky se prorval do NHL z kempu a najednou je jasná jednička. Dostává obrovskou nálož zápasů a on je zvládá na výbornou. Neměli jsme úplně nejlepší obranu, ale on nás celou dobu drží. Hlavně díky němu jsme na hranici play off. Věří si, na tým působí klidem. Kdybyste viděli dneska...
Bohužel neviděli, trénink byl uzavřený.
I Karlos a Vlady jsou ve skvělé formě. Dobrá trojice. Jsem rád, jak se tady sešli a táhnou za jeden provaz.
Máte nejlepší brankáře na turnaji?
Máme nejlepší gólmany, obranu, i útok. Ale brankáři jsou nejdůležitější pozice v týmu, na tom musíme stavět. A musíme hrát tak, aby měli co nejméně práce a měli to co nejjednodušší. Ale budou zářit.
Jak se brání kanadská hvězda McDavid?
To musí být týmová práce. Jeden na jednoho to přes celý led moc nejde a taky se nemůžeme soustředit jen na McDavida. Mají MacKinnona, Reinharta, další... Musíme je brát jako celek. Všichni se na utkání těšíme a dáme do toho všechno.
Jak si Milán užívá vaše rodina?
Vídám se s nimi, jak jen můžu, ale devítihodinový časový posun je pro ně docela těžký. Dnes byli na obědě v Českém domě, tak si užívají, jak jen mohou. Možná je dotáhnu do vesnice, abychom se tam prošli.
Dcera už v Českém domě pracovala s mikrofonem.
To jo, říkala, že měla pracovní oběd. Užívá si to, má to ráda. V Anaheimu jí hodně pomohli tím, že jí dodali sebevědomí, že to může dělat. Má správnou vyřídilku a jsem moc rád, že ji to baví. Je v tom mnohem lepší než já, dokáže se ozvat a nedělá jí problém být hlasitá, aby všichni věděli, že tam je. Nestydí se, já si třeba sednu raději do kouta.
Musíte být hrdý.
Jsou to krásné momenty. Když stál Kvído s vlajkou na ledě na posledním zápase v Anaheimu, tak jsem byl naměkko, stejně jako když dcera dělala před sezonou media day. Prošlo jí čtyřicet kluků a každého se zeptala na jinou otázku, reagovala na odpovědi a natáčela reklamy pro klub. Manželka s nimi doma odvádí skvělou práci, když tam moc nejsem.
Z manželky je vlastně manažerka.
Možná už jo, možná dostane nějaká procenta.