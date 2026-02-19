Jinak se u rozhovoru na kbelském letišti příliš neusmíval. Stejně jako ostatní hráči z extraligy a severských soutěží, kteří ve čtvrtek dorazili zpět do Česka.
Když ovšem padl dotaz právě na gól Ondřeje Paláta, jímž útočník třetí formace zařídil vedení 3:2, přeci jen se trochu ušklíbli.
|
Vysvědčení pro české hokejisty na hrách v Miláně. Kdo zklamal a kdo táhl?
„Já jsem byl zrovna na ledě, ale vůbec jsem si toho nevšiml. Měl jsem obrovskou radost a ačkoliv jsem byl brutálně zavařenej, rychle jsem za nimi jel. Nevím, kolik se nás tam radovalo. Sedm? Osm? Šest? Nikdy jsem to nezažil. Když jsem viděl některé fotky, co mi kluci ukazovali… Masakr!“ hlásil obránce Michal Kempný.
„Vůbec jsem to nevěděl, zjistil jsem to až po zápase, kdy jsme se o tom bavili. Někdo si toho všiml už na ledě, když se kluci radovali a najednou jich ke střídačce jelo asi sedm!“ říkal zase útočník Filip Chlapík.
Palát vstřelil branku v čase 52:18. Kanaďany výrazně srazila, dlouho se nemohli dostat do větších šancí. A postupem času se po internetu začaly šířit zmínky o tom, že gól neměl platit.
Kdyby Nick Suzuki tři a půl minuty před koncem třetí třetiny nesrovnal a v prodloužení nerozhodl Mitch Marner, kdo ví, jaký poprask by situace z úspěšného českého přečíslení vzbudila.
|
Faul? Nevím, co tu pan rozhodčí dělá, vyjel Nečas. Se Šimkem ho děsí nevyužité šance
„Popravdě jsem to zaznamenal až po zápase, kdy mi lidi psali, že to tak bylo. Během utkání jsem to vůbec nevnímal. Samozřejmě, takové věci by se stávat neměly, je to špatný. Asi by bylo hodně blbý, kdyby takový gól rozhodl zápas,“ uznal centr první formace Lukáš Sedlák.
„Dneska to může působit až komicky, ale všichni víme, že průběh zápasu ze strany rozhodčích nebyl úplně ideální. Je to pro ně taková konečná odměna, že si toho ani oni nevšimli. Někde se píše, že jsme na ledě byli až v osmi, navíc takovou dobu. Bylo by hrozně pikantní, kdybychom utkání vyhráli na základě tohohle gólu,“ sdělil zase generální manažer české reprezentace Jiří Šlégr.
|
Chtěli jsme medaili, hodnocení nemůže být pozitivní, říká Šlégr. Co bude s Rulíkem?
Koneckonců sám kouč Rulík krátce po vypadnutí rozhodčí za jejich výkon ostře kritizoval. Nejen v duelu proti Kanadě, ale ani v ostatních zápasech nebyl se sudími spokojený. Obecně o olympiádě pronesl: „Je to skvělý turnaj s nejlepšími hráči, bohužel ne s nejlepšími rozhodčími.“
„Už se k tomu veřejně vyjadřovat nebudu. Ve středu jsem to zhodnotil, je to součást utkání. Ale jsou to věci, které neovlivníme, musíme se s tím vypořádat. Pokud bude v budoucnu zase takové utkání, musíme to překlopit na naši stranu,“ říkal už ve Kbelích.