Dojemné gesto Američanů. Slavili s dresem zesnulého kamaráda, na led vzali jeho děti

Autor:
  11:15
Už před olympiádou hlásili: „Budeme bojovat i za Johnnyho!“ Učinili tak už na loňském mistrovství světa a také turnaj v Miláně skončil stejně úspěšně. Američtí hokejisté zvládli těsné finále s Kanadou (2:1) a při oslavách opět nezapomněli ani na zesnulého spoluhráče Gaudreaua.
Dylan Larkin drží syna Johnnyho Gaudreaua Johnnyho juniora.

Dylan Larkin drží syna Johnnyho Gaudreaua Johnnyho juniora. | foto: AP

Americký obránce Zach Werenski slaví zlato i s Noa Gaudreauovou, dcerou...
Na zlaté americké fotografii nechyběly ani děti zesnulého Johnnyho Gaudreaua....
Noa Gaudreauová si půjčuje zlato od Matthewa Tkachuka.
Zach Werenski drží v náručích Johnnyho Gaudreaua juniora.
84 fotografií

Nebýt tragédie z léta 2024, kdy jeho i bratra Matthewa při jízdě na kole zabil opilý řidič, možná by slavil olympijské zlato s nimi.

Nejen proto Američané ani chvilku neváhali a po rozhodujícím gólu ho symbolicky vzali na led. Trojice Auston Matthews, Zach Werenski a Matthew Tkachuk přinesli Gaudreauův dres a jezdili s ním nad hlavami.

„Každý na něj myslel. Máme jeho dres v kabině. V týmu je několik kluků, kteří s ním vyrůstali, měl na ně obrovský vliv. Byl tu s námi,“ říkal kapitán Matthews.

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

„Opravdu jsem cítil jeho přítomnost během celého turnaje. Cítil jsem, že tu byl. Měl jsem to tak i v Columbusu, také loni na mistrovství světa i teď na olympiádě. Jako by nás sledoval a kryl nám záda,“ pravil Werenski.

Dobře ho znal. Dvě sezony s ním strávil u Blue Jackets, absolvoval s ním dva světové šampionáty. A na tom loňském, u kterého Gaudreau už být nemohl, slavil zlato s jeho dresem.

Zcela totožně, jako v neděli na olympiádě.

Zleva Auston Matthews, Zach Werenski a Matthew Tkachuk drží nad hlavami dres zesnulého Johnnyho Gaudreaua.

„Johnny by tady nechyběl. A když jsem viděl jeho rodinu, jak nás tu podporovala, a pak také děti, které jsme vzali na led, vzpomněl jsem si, jak jsme mluvili o tom, že budeme hrát i za něj, aby na nás byl pyšný. A myslím, že se nám to podařilo,“ říkal Werenski.

Jakmile Američané objeli kolečko s Gaudreauovým dresem, které fanoušci doprovodili hlasitým zvoláním „Johnny Hockey“, jak se mu přezdívalo, a přebrali zlaté medaile, dva z nich zamířili zpátky k mantinelu.

Poprvé od Zázraku, na úchvatném turnaji. Jak Američané vládli v hokejové oáze

Dylan Larkin a právě Werenski jeli k místům, kde fandili Gaudreauovi rodiče, žena Meredith a tříletá dcera Noa s dvouletým synem Johnnym. Obě děti vzali a jeli s nimi pózovat na památnou olympijskou fotografii.

„Chtěli jsme na led dostat celou rodinu, ale u vstupu to bylo trochu komplikované, tak jsme si řekli, že vezmeme alespoň děti,“ popisoval Werenski.

Na zlaté americké fotografii nechyběly ani děti zesnulého Johnnyho Gaudreaua. Dylan Larkin vlevo drží syna Johnnyho, Zach Werenski pak dceru Noa.

„Jen to ukazuje, že na tým bude mít trvalý vliv. Jeho dres bude v kabině viset už navždy. A když vidíte na ledě jeho děti a rodinu na tribuně, uvědomíte si, jak je to důležité. I dál bude součástí týmu,“ povídal obránce Brock Faber.

Scény na ledě sledoval se slzami v očích. A nebyl sám. Dojemné gesto zasáhlo i spoustu fanoušků na tribuně. Snad i těch, kteří o něco více přáli soupeři.

„Johnny a Matty tady měli být. Stále je to ta největší ztráta, kterou jsme my všichni, jejich rodina i americký hokej, zažili. A mít tady Nou a Johnnyho juniora bylo prostě správné,“ říkal Larkin.

Americký hrdina, zatraceně dobrý hráč. Hellebuyck si podmanil olympijské finále

„Myslím si, že Johnny z části mohl za to, že puky nekončily v naší brance. Stál tam a něco dělal, smál se s Mattym. Prostě nějakým způsobem zakleli branku. A je to ironické, protože jde o obranné pásmo a tam nikdy nebyl!“ dodával v nadsázce Larkin.

„Moc nám chybí, máme ho rádi. Milujeme jeho rodinu a nemůžeme se dočkat, až s ní budeme slavit,“ zakončil před novináři po zápase.

