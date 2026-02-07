Král sjezdu Von Allmen. Kluk z plakátu, po kterém pojmenovali i klobásu

Matěj Tomíček
  21:41
Od našeho zpravodaje v Itálii - Když Franjo von Allmen poprvé prorazil mezi juniory a na světovém šampionátu získal tři stříbra, řezník z jeho vesnice Boltigen po něm pojmenoval klobásu – Silberblitz-Wurscht neboli Stříbrný blesk. Za sto gramů dáte tři eura. Tedy zatím. Po sobotním úchvatném představení na olympijské sjezdovce Stelvio v Bormiu se nejspíš bude muset přejmenovat. A zdraží.
Švýcar Franjo von Allmen se zlatou medailí z olympijského sjezdu.

Švýcar Franjo von Allmen se zlatou medailí z olympijského sjezdu. | foto: Reuters

Medailisté z olympijského sjezdu. Uprostřed zlatý Švýcar Franjo von Allmen a po...
Švýcar Franjo von Allmen měl v cíli olympijského sjezdu spoustu důvodů k...
Švýcar Franjo von Allmen se raduje ze svého výkonu v olympijském sjezdu.
Švýcar Franjo von Allmen zajel v Bormiu fantastický olympijský sjezd.
20 fotografií

Když dorazil na tiskovou konferenci po sjezdu se zlatou olympijskou medailí na krku, všichni v sále mu zatleskali.

„Co se tady děje? Kde jsou ti dva?“ ptal se dobře naladěný Von Allmen.

Těmi dvěma myslel další medailisty – stříbrného Giovanniho Franzoniho a bronzového Dominika Parise – velké domácí hvězdy.

Hrdinou dne byl ale tentokrát on. Švýcar se širokým, až americkým úsměvem a sněhobílou čepicí na hlavě. Že ne vždycky rozuměl otázce a musel si ji nechat položit několikrát, nebo poprosit vedle sedící soupeře, aby mu s ní pomohli?

Nikdo mu to nezazlíval.

„Ale na angličtině bych měl zapracovat,“ culil se.

Stačil mu jediný pokus na to, aby se stal olympijským vítězem. Zastínil krajana a velikána Marka Odermatta.

„Ale s Markem mě neporovnávejte. Máme úplně odlišný způsob ježdění, techniky, všeho,“ upozorňoval hned.

Když mu před dvěma lety velkou budoucnost předpovídal Beat Feuz, který ho chválil, kamkoli přišel, ne všichni jeho slovům věřili.

Je paradoxní, že právě po 38letém krajanovi Von Allmen převzal štafetu šampiona královské disciplíny alpského lyžování na olympijských hrách. Perličkou je, že využívá i Feuzova bývalého servismana Seppa Kuppelwiesera.

Švýcar Franjo von Allmen měl v cíli olympijského sjezdu spoustu důvodů k radosti.

„Franjo je pro mě neuvěřitelně inspirujícím člověkem. Na závody jezdí s úsměvem, bez tlaku. Mnoho mladých kluků v něm vidí svůj vzor, takže jsem rád, že s ním můžu tohle pódium sdílet. A znovu mu gratuluju,“ vyznal se na tiskové konferenci vedle sedící Franzoni.

Tak snadno to v sobotu pro Von Allmena na olympijské sjezdovce Stelvio v Bormiu vypadalo. Přitom jeho cesta ke zlatu pod pěti kruhy byla všechno, jenom ne hladká.

Dávno mohl skončit

V 17 letech mu zemřel tatínek, ke kterému měl velmi blízko.

Lyžování ustoupilo do pozadí. „A pokračování mé kariéry tehdy fakt viselo na vlásku,“ řekl jednou pro deník Blick. Snažil se nejenom vyrovnat se zármutkem, zároveň se musel sám začít starat o shánění sponzorů.

Zatímco ostatní talentovaní Švýcaři navštěvovali lyžařskou akademii, on vyrážel pracovat, v létě dřel na stavbě.

„Naštěstí mě oslovili s crowdfundingovou kampaní, při které se vybrala spousta peněz, jež mi zachránily sezonu. A v té další už jsem se dostal do reprezentace,“ líčil.

Když se jej na toto temné období zeptali v sobotu v tiskovém centru v Livignu, poprvé a naposled na chvíli ztratil úsměv.

„Stále je to bolestivá věc. Ta kapitola je pro mě uzavřená, nechci o ní moc mluvit, chci se koncentrovat na to, co je se děje v přítomnosti a co je přede mnou,“ poprosil.

Asi i to je důvod jeho mentálního nastavení.

Po těžkém životním okamžiku se rozhodl, že si kariéru a všechno, co mu přinese, užije naplno. Proto se pořád směje, proto se baví, kdykoliv to jde.

„Musíte se bavit! Lyžování musí být zábava i při závodech. Vždyť jsme s ním všichni začínali kvůli tomu, že nás bavilo jezdit z kopce dolů, nemysleli jsme na závody, ne?“ zeptal se sálu novinářů.

Pochopitelně se dočkal kladné odpovědi.

„Jakákoliv profese by vás měla bavit, protože ji děláte každý den,“ uzavřel pak dané téma.

Svým optimismem a entuziasmem je až nakažlivý, byť naprosto přirozený. Ovšem i on má jednu vadu na kráse.

„Neznám nikoho, kdo by chrápal hlasitěji než Von Allmen,“ řekl jednou Blicku reprezentační kolega Stefan Rogentin.

Von Allmen to nevzal nijak špatně, naopak. Také na chrápání našel něco pozitivního: „Protože tak hlasitě chrápu, nikdo v lyžařském světě se mnou nechce sdílet pokoj, takže si můžu užít jednolůžák!“

Když se zraním, budu tesařem

Poprvé mezi úzkou špičku nakoukl v minulé sezoně, i když to tak na jejím startu nevypadalo.

V září 2024 si totiž pohmoždil holenní a stehenní kost, kvůli čemuž šest týdnů nesměl lyžovat. Přišel o tréninkový kemp v Chile a značnou část přípravy. Nic si z toho ale nedělal. „Nešlo o nic dramatického,“ tvrdil.

Jemu byste to ale věřili. Co říká, tomu taky stoprocentně věří.

Když pak dojel poprvé na pódiu ve Světovém poháru, hned mírnil očekávání švýcarských fanoušků i novinářů. „Nemůžete čekat, že teď budu dojíždět na stupních vítězů v každém závodě,“ upozorňoval.

Jenže přesně to se stalo.

Loni v lednu poprvé ve slavném seriálu triumfoval, načež vyhrál sjezd i na mistrovství světa v Saalbachu a k tomu týmovou kombinaci.

Stal se klukem z plakátu a další tváří Red Bullu, jenž okamžitě rozpoznal jeho obří potenciál. V alpském lyžování je druhým švýcarským sportovcem po Odermattovi, který těží z tak prestižního partnerství.

I proto říká: „Nic mi nechybí.“

Finanční stabilitu mu kromě odměn za výhry zase zajišťuje spolupráce s výrobcem hodinek Breitling. A to je pro něj vzhledem k tíživé minulosti velmi důležité. Možná i proto dál myslí i na zadní vrátka. Vyučil se tesařem.

„Nikdy nevíte, co se může stát. Třeba se zraníte a nebudete moct dělat sport, který jste tolik miloval. Pro mě bylo vždycky důležité mít záložní plán. Tesařinu miluju a nedělalo by mi problém se jí hned teď věnovat,“ má jasno.

To teď každopádně snad nehrozí. S Italem Franzonim jsou symbolem nové nastupující generace. I když nastupující…

„Franjo vládne už teď. Ve 24 letech má titul mistra světa, k tomu i ten olympijský, výhry ve svěťácích… Teď jde o to, jestli bude mít pořád vůli se rvát, ale vypadá, že jo. Působí jako skromný kluk,“ říká o něm český sjezdař Jan Zabystřan.

S ním Von Allmen sdílí ne úplně pozitivní pocity z bormijské sjezdovky. Když ji ve středu při tréninku na sjezd pokořil, novinářům na místě vyprávěl: „Je na ní něco nervy drásajícího. Nedokážu to pojmenovat. Mám k ní ambivalentní vztah. Na jednu stranu ji miluju, na druhou nenávidím.“

V sobotu zvítězila láska.

Jako v pohádce.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Švýcarsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 7. 2. 2026:Švýcarsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 130.00
  • 13.00
  • 1.02
Francie vs. ŠvédskoHokej - Skupina B - 8. 2. 2026:Francie vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
8. 2. 16:40
  • 28.60
  • 22.10
  • 1.02
Česko vs. FinskoHokej - Skupina A - 8. 2. 2026:Česko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
8. 2. 21:10
  • 1.92
  • 4.00
  • 3.27
Japonsko vs. ItálieHokej - Skupina B - 9. 2. 2026:Japonsko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
9. 2. 12:10
  • 2.10
  • 4.16
  • 2.77
Německo vs. FrancieHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Německo vs. Francie //www.idnes.cz/sport
9. 2. 16:40
  • 1.15
  • 8.11
  • 12.60
Švýcarsko vs. USAHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Švýcarsko vs. USA //www.idnes.cz/sport
9. 2. 20:40
  • 30.00
  • 30.00
  • 1.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Olympiáda je zahájena. Oheň vzplál v Miláně a Cortině, zapálily ho tři legendy

Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou oficiálně zahájeny. V rámci unikátního ceremoniálu, který se odehrával hned na čtyřech místech Itálie současně, vzplály poprvé v historii dva...

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

Husí kůže z Bocelliho i vypískaný Vance. Co se dělo, než vzplál olympijský oheň

Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...

Od našich zpravodajů v Itálii Americká superstar Mariah Carey oděná v bílých načechraných šatech zapěla v italštině (byť nepříliš libozvučné) hit Volare z roku 1958. „Nic není nemožné,“ jako by na jeho konci posílala vzkaz všem...

1. den ZOH 2026 ONLINE: Curleři prohráli, Indráčková 18. na středním můstku

Sledujeme online
Do olympijského závodu vstoupila skokanka na lyžích Anežka Indráčková (7. února...

První den zimních olympijských her přišel z českého pohledu o svou největší hvězdu, když se Martina Sáblíková musela kvůli nemoci odhlásit ze závodu na 3000 m. Kateřina Janatová doběhla ve skiatlonu...

7. února 2026  13:25,  aktualizováno  22:16

Skoky na lyžích na ZOH 2026 v Miláně a Cortině: Kdy jdou do akce Češi?

Roman Koudelka v prvním kole soutěže skokanů v Innsbrucku.

Divácky atraktivní sport, který má v Česku dlouhou tradici, ale v poslední době postrádá výrazné úspěchy. Medailové soupeření ve skocích na lyžích bude na zimních olympijských hrách v roce 2026...

7. února 2026,  aktualizováno  21:58

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Český curler Lukáš Klíma.

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. Ženy budou zápolit od 12. do 22. února. Jako první odstartovala 4. února soutěž smíšených...

6. února 2026  16:24,  aktualizováno  7. 2. 21:54

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

7. února 2026  21:46

Král sjezdu Von Allmen. Kluk z plakátu, po kterém pojmenovali i klobásu

Švýcar Franjo von Allmen se zlatou medailí z olympijského sjezdu.

Od našeho zpravodaje v Itálii Když Franjo von Allmen poprvé prorazil mezi juniory a na světovém šampionátu získal tři stříbra, řezník z jeho vesnice Boltigen po něm pojmenoval klobásu – Silberblitz-Wurscht neboli Stříbrný blesk....

7. února 2026  21:41

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

7. února 2026  21:37

Japonští snowboardisté vládli Big Airu, olympijské zlato má Kimura

Vítězný Japonec Kira Kimura. (7. února 2026)

Japonští snowboardisté ovládli na olympijských hrách soutěž v disciplíně Big Air. Zlato v Livignu získal jednadvacetiletý Kira Kimura před úřadujícím mistrem světa Rjomou Kimatou. Obhájce titulu z...

7. února 2026  21:31

Curleři dosáhli proti Korejcům na hrách na první výhru, pak podlehli Švýcarům

Curleři Vít Chabičovský a Julie Zelingrová v duelu proti Švýcarsku. (7. února...

Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský si v sobotu připsali na olympijském turnaji smíšených dvojic v Cortině d’Ampezzo první výhru, v pátém duelu zdolali 9:4 Koreu. Ve večerním zápase pak čeští...

7. února 2026  16:31,  aktualizováno  21:14

Finále na středním můstku ovládla Norka Strömová, Indráčková bere 18. místo

Vítězná skokanka na lyžích Anna Odine Strömová se raduje se svými týmovými...

Olympijský závod skokanek na lyžích na středním můstku vyhrála Anna Strömová z Norska před slovinskou hvězdou Nikou Prevcovou. Třetí v Predazzu byla Japonka Nozomi Marujamaová. Anežka Indráčková...

7. února 2026  19:58,  aktualizováno  21:03

Při svém olympijském comebacku je sáňkař Hyman v půlce závodu na 21. místě

Český sáňkař Ondřej Hyman (7. února 2025)

Sáňkař Ondřej Hyman je po polovině olympijského závodu v Cortině d’ Ampezzo na 21. místě z 25 účastníků. Po dvou ze čtyř jízd vede Němec Max Langenhan, soutěž vyvrcholí v neděli.

7. února 2026

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Český dres, britský kulich. Velvyslanec pobavil olympijským videem

Britský velvyslanec v Česku pobavil sledující vtipným videem o olympiádě

Britský velvyslanec v Česku Matt Field opět zaujal tuzemské fanoušky. Na sociálních sítích zveřejnil video, v němž dává najevo, že během olympiády bude fandit jak své rodné zemi, tak České republice.

7. února 2026

Máme být v aréně s těmi, kteří podporují zabíjení? Jak MOV plánuje návrat Rusů

Premium
Ukrajinská výprava během zahájení olympijských her v Miláně.

Od našeho zpravodaje v Itálii V 90. letech se Šamil Tarpiščev, šedá eminence ruského sportu už od sovětských časů, proslavil nashromážděním milionů rublů prostřednictvím takzvaného Vodkového fondu. Nyní se v Miláně vychloubá:...

7. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.