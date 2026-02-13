ONLINE: Severské derby, Finové bojují proti Švédsku. Slováci hrají s domácí Itálií

Autor:
Sledujeme online   12:00
Hokejový turnaj na olympijských hrách v Miláně pokračuje, páteční program zahajují dva zápasy od 12.10. V rámci skupiny B jdou do akce opět Slováci, kteří hrají s domácí Itálií. Současně se představují v severském derby také Švédové a Finové. Obě utkání můžete sledovat v podrobných reportážích online.
Fotogalerie3

Slovenští hokejisté se radují z gólu v zápase v Finskem. (11. února 2026) | foto: Reuters

Do turnaje vstoupili skvěle. Perfektní obranou, týmovým výkonem a precizní efektivitou si Slováci překvapivě poradili s Finskem, které zdolali 4:1.

ONLINE: Itálie – Slovensko

Sledujte zápas podrobně

„Úžasný pocit! Jsem nadšený z toho, jak jsme hráli, jak chytal brankář a že jsme získali tak důležitou výhru. Dodává nám to velké sebevědomí. Ale musíme si odpočinout a zopakovat to i v pátek,“ upozorňoval útočník Juraj Slafkovský.

Tentokrát proti nim stojí zcela odlišný soupeř, proti kterému jsou jasným favoritem. Avšak i Italové v úvodním vystoupení proti Švédům ukázali, že dokážou silnější celek dlouho trápit, byť nakonec padli 2:5.

Zimní olympijské hry 2026
13. 2. 2026 12:10
Itálie : Slovensko
()
Sestavy:
D. Fadani - T. Larkin, A. Trivellato - P. Pietroniro, L. Zanatta - G. DiTomaso, D. Glira - J. Seed, D. Di Perna - D. Gazley, M. Bradley, C. DiGiacinto - T. De Luca, M. Frycklund, N. Saracino - T. Purdeller, D. Mantenuto, L. Frigo - M. Zanetti, D. Kostner, G. Morini
Sestavy:
S. Škorvánek - Š. Nemec, M. Fehérváry - E. Černák, M. Gernát - P. Čerešňák, M. Marinčin - P. Koch - T. Tatar, A. Ružička, J. Slafkovský - P. Regenda , M. Pospíšil, M. Kelemen - L. Hudáček, D. Dvorský, A. Liška - O. Okuliar, M. Sukeľ, S. Takáč - L. Cingel

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž

Mělo jít o souboj o první místo ve skupině, o jistotu postupu do čtvrtfinále. První zápas Finů ale situaci zkomplikoval. Pokud Švédové navážou na skalp Itálie a Slovensko proti outsiderovi nezaváhá, skončí Finsko nejlépe třetí.

ONLINE: Finsko – Švédsko

Sledujte zápas podrobně

Tomu ale chce zabránit. A ideálně navázat na rok starý vzájemný zápas, kde mělo k dispozici všechny hráče z NHL. Na loňském turnaji Four Nations totiž na švédského rivala vyzrálo, uspělo 4:3 v prodloužení.

Takový výsledek by dění ve skupině B pořádně zamotal. Stejně jako před rokem jsou však i nyní papírovým favoritem Švédové.

Zimní olympijské hry 2026
13. 2. 2026 12:10
Finsko : Švédsko
()
Sestavy:
Sestavy:

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Itálie vs. SlovenskoHokej - Skupina B - 13. 2. 2026:Itálie vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 12:10
  • 15.10
  • 8.70
  • 1.16
Finsko vs. ŠvédskoHokej - Skupina B - 13. 2. 2026:Finsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 12:10
  • 3.59
  • 4.28
  • 1.88
Francie vs. ČeskoHokej - Skupina A - 13. 2. 2026:Francie vs. Česko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 16:40
  • 21.10
  • 9.59
  • 1.13
Česko vs. ŠvédskoHokej - Čtvrtfinále - 13. 2. 2026:Česko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 16:40
  • 2.02
  • 3.84
  • 3.11
Kanada vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 13. 2. 2026:Kanada vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 21:10
  • 1.23
  • 7.26
  • 10.90
USA vs. ItálieHokej - Čtvrtfinále - 13. 2. 2026:USA vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
13. 2. 21:10
  • 1.00
  • 30.00
  • 30.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Nejstrašnějších i nejkrásnějších 12 kol v životě. Jak odchází Martina Sáblíková

Premium
Děkující Martina Sáblíková po dokončení závodu na 5000 metrů. (12. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Tolikrát v životě uviděla po projetí cílem na světelné tabuli u svého jména jedničku. Tentokrát tam byly dvě. Na své poslední olympijské pětce v Miláně obsadila Martina Sáblíková 11. místo. Už těsně...

13. února 2026

ONLINE: Severské derby, Finové bojují proti Švédsku. Slováci hrají s domácí Itálií

Sledujeme online
Slovenští hokejisté se radují z gólu v zápase v Finskem. (11. února 2026)

Hokejový turnaj na olympijských hrách v Miláně pokračuje, páteční program zahajují dva zápasy od 12.10. V rámci skupiny B jdou do akce opět Slováci, kteří hrají s domácí Itálií. Současně se...

13. února 2026

Dva zápasy, dvě prohry. Čeští curleři podlehli po Američanech i Švýcarům

Češi Lukáš Klípa, Martin Jurík a Marek Černovský během curlingového zápasu...

Čeští curleři při premiéře na olympijských hrách v soutěži mužů prohráli i druhý zápas. Po Spojených státech, kterým ve středu podlehli těsně 7:8, padl tým skipa Lukáše Klímy v Cortině d’Ampezzo se...

13. února 2026  11:50

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Curler Marek Černovský v souboji s USA. (11. února 2026)

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. S kým si čeští reprezentanti zahrají, program zápasů, výsledky i další užitečné informace...

10. února 2026  21:36,  aktualizováno  13. 2. 11:37

7. den ZOH 2026 ONLINE: Adamczyková ovládla kvalifikaci, Jílka čeká další závod

Sledujeme online
Metoděj Jílek při tréninku na olympijských hrách.

Velmi pestrý program má český tým v pátečním programu zimních olympijských her. Představí se curleři, běžci na lyžích, skeletonistka Anna Fernstädtová i rychlobruslař Metoděj Jílek. Vyřazovací jízdy...

13. února 2026  11:35

Adamczyková jasně ovládla kvalifikaci snowboardcrossu, zaútočí na třetí medaili

Aktualizujeme
Česká reprezentantka Eva Adamczyková během kvalifikace žen ve snowboardcrossu....

V rámci pátečního programu zimních olympijských her absolvují svůj závod snowboardcrossařky. A po kvalifikaci jim vévodí Eva Adamczyková. Česká reprezentantka zvládla první jízdu v Livignu v čase...

13. února 2026  8:30,  aktualizováno  11:25

Bez gólu, bez radosti. České vlajky v Miláně brzy zplihly, hokejisté Kanadě nestačili

Zklamaný Michal Kempný po prohraném zápase s Kanadou. (12. února 2026)

Od našich zpravodajů v Itálii Sedíme vůbec v Miláně? Neocitli jsme se v Praze zpátky v roce 2024? Tak moc českým dojmem ve čtvrtek působila italská olympijská aréna. Vlajek byste se nedopočítali, dlouho před zápasem červenobílá...

13. února 2026  10:52

A kde je politika? Lotyši a Litevci se zastali vyloučeného Ukrajince. Chtějí vysvětlení

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině...

Kauza okolo ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče, jehož Mezinárodní olympijský výbor (MOV) diskvalifikoval ze závodu kvůli „politickým motivům na helmě“, nekončí. Naopak. Už během čtvrtka...

13. února 2026  10:28

ONLINE: Česko - Švédsko. Hokejistky čeká čtvrtfinále proti nepříjemným soupeřkám

České hokejistky se připravují na zápas proti Švýcarsku.

Klíčový zápas turnaje je tu. České hokejistky se chystají na olympijské čtvrtfinále, zabojují o historicky první postup mezi nejlepší čtyři týmy pod pěti kruhy. Do cesty se jim postaví Švédky,...

13. února 2026

Ruský novinář zkoušel McDavida: Nemáme právo tu taky být? Slováků se ptali na KHL

Kanadský útočník Connor McDavid v akci proti českým hokejistům.

Od našeho zpravodaje v Itálii Connor McDavid povídal o vítězství Kanady 5:0 nad Českem, když dostal sebevědomý dotaz. Anglicky, ale se silným ruským přízvukem zaznělo: „Neměli by Rusové mít právo hrát taky na olympiádě? Co si o...

13. února 2026  9:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Renesanční bytost krok od nesmrtelnosti. Jak ani Kimová nedotáhla zlatý hattrick

Stříbrná medailistka Chloe Kimová ze Spojených států slaví druhé místo během...

Od našeho zpravodaje v Itálii Před startem her byly tři. Tři ženy, které mohly jako první na třech olympijských hrách za sebou získat v jedné z disciplín zlato. Ani bůh Shaun White tohle nedokázal. Ester Ledecké to v paralelním...

13. února 2026  9:30

Slovensko na ZOH 2026: nominace a koho sledovat v Miláně a Cortině

Petra Vlhová během slalomu v Kranjské Goře.

Slovenský tým pro zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině (6.–22. února) zahrnuje 52 sportovců – 36 mužů a 16 žen v 11 disciplínách. V článku najdete kompletní seznam účastníků a přehled...

13. února 2026  9:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.