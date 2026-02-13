Do turnaje vstoupili skvěle. Perfektní obranou, týmovým výkonem a precizní efektivitou si Slováci překvapivě poradili s Finskem, které zdolali 4:1.
ONLINE: Itálie – Slovensko
„Úžasný pocit! Jsem nadšený z toho, jak jsme hráli, jak chytal brankář a že jsme získali tak důležitou výhru. Dodává nám to velké sebevědomí. Ale musíme si odpočinout a zopakovat to i v pátek,“ upozorňoval útočník Juraj Slafkovský.
Tentokrát proti nim stojí zcela odlišný soupeř, proti kterému jsou jasným favoritem. Avšak i Italové v úvodním vystoupení proti Švédům ukázali, že dokážou silnější celek dlouho trápit, byť nakonec padli 2:5.
D. Fadani - T. Larkin, A. Trivellato - P. Pietroniro, L. Zanatta - G. DiTomaso, D. Glira - J. Seed, D. Di Perna - D. Gazley, M. Bradley, C. DiGiacinto - T. De Luca, M. Frycklund, N. Saracino - T. Purdeller, D. Mantenuto, L. Frigo - M. Zanetti, D. Kostner, G. Morini
S. Škorvánek - Š. Nemec, M. Fehérváry - E. Černák, M. Gernát - P. Čerešňák, M. Marinčin - P. Koch - T. Tatar, A. Ružička, J. Slafkovský - P. Regenda , M. Pospíšil, M. Kelemen - L. Hudáček, D. Dvorský, A. Liška - O. Okuliar, M. Sukeľ, S. Takáč - L. Cingel
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž
Mělo jít o souboj o první místo ve skupině, o jistotu postupu do čtvrtfinále. První zápas Finů ale situaci zkomplikoval. Pokud Švédové navážou na skalp Itálie a Slovensko proti outsiderovi nezaváhá, skončí Finsko nejlépe třetí.
ONLINE: Finsko – Švédsko
Tomu ale chce zabránit. A ideálně navázat na rok starý vzájemný zápas, kde mělo k dispozici všechny hráče z NHL. Na loňském turnaji Four Nations totiž na švédského rivala vyzrálo, uspělo 4:3 v prodloužení.
Takový výsledek by dění ve skupině B pořádně zamotal. Stejně jako před rokem jsou však i nyní papírovým favoritem Švédové.
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž