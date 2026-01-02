Při návratu hokejistů z NHL na olympiádu poprvé od Soči 2014 je kádr z velké části podobný jako loni na únorovém Turnaji čtyř zemí v Montrealu a Bostonu. Z třiadvacetičlenného výběru chybí jen zranění útočníci Aleksander Barkov z Floridy s Patrikem Lainem z Montrealu a také obránci Juuso Välimäki z Utahu a Urho Vaakanainen z New York Rangers.
Naopak v týmu jsou vedle Lehtonena také obránci Miro Heiskanen a Rasmus Ristolainen, kteří o loňský turnaj výhradně pro hráče z NHL přišli kvůli zranění. Přibyli také útočníci Oliver Kapanen z Montrealu, Joel Kiviranta z Colorada a Eeli Tolvanen ze Seattlu.
Barkova musel Pennanen nahradit z původní šestice, nominované už v polovině června. V ní byli také brankář Juuse Saros, obránci Heiskanen, Esa Lindell a útočníci Sebastian Aho a Mikko Rantanen.
Finové začnou v Miláně cestu za obhajobou zlata ve středu 11. února proti Slovensku, o dva dny později je čeká ve skupině B severské derby se Švédskem a v sobotu 14. února duel s domácí Itálií.
Nominace hokejistů Finska
Olympijské hry v Miláně (11.-22- února)
Brankáři: Kevin Lankinen (Vancouver/NHL), Ukko-Pekka Luukkonen (Buffalo/NHL), Juuse Saros (Nashville/NHL).
Obránci: Miro Heiskanen, Esa Lindell (oba Dallas/NHL), Henri Jokiharju (Boston/NHL), Mikko Lehtonen (Curych/Švýc.), Olli Määttä (Utah/NHL), Matinpalo Nikolas (Ottawa/NHL), Niko Mikkola (Florida/NHL), Rasmus Ristolainen (Philadelphia/NHL).
Útočníci: Anton Lundell, Eetu Luostarinen (oba Florida/NHL), Joel Armia (Los Angeles/NHL), Joel Kiviranta Artturi Lehkonen (oba Colorado/NHL), Sebastian Aho (Carolina/NHL), Mikael Granlund (Anaheim/NHL), Erik Haula (Nashville/NHL), Roope Hintz, Mikko Rantanen (Dallas/NHL), Kaapo Kakko (Seattle/NHL), Oliver Kapanen (Montreal/NHL), Teuvo Teräväinen (Chicago/NHL), Eeli Tolvanen (Seattle/NHL).