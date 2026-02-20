„Myslím, že Pasta říkal, že kanadský tým je pravděpodobně nejlepší všech dob. A když se podíváte, kdo za ně hraje, musím s ním souhlasit,“ říkal útočník Mikko Rantanen pro kanadskou televizi TSN.
„Jejich hvězdná síla je obrovská. Rozhodně nás čeká nejtěžší soupeř na turnaji,“ prohodil zase gólman Juuse Saros.
Kanada je největším favoritem na zlato. Nic se nezměnilo ani po posledním utkání, kdy se na postup pořádně natrápila. Její fanoušci nepochybují o tom, že i dalšího soupeře zdolají.
„Nemají moc slabin. Musíme je trochu zpomalit,“ hlásil trenér Antti Pennanen.
Finové rozhodně s poraženeckou náladou do semifinále nenastoupí.
„Určitě budeme potřebovat hrát nejlépe, jak dokážeme, abychom se s touhle výzvou dokázali vypořádat. Dáme do toho všechno. Vítězství je to jediné, na čem záleží,“ pravil sebevědomě jeden z lídrů Sebastian Aho.
Jistě si projeli čtvrtfinálový souboj s Českem, který může posloužit jako perfektní studijní materiál. Svěřenci Radima Rulíka na giganta málem vyzráli, nejlepší hráče světa se jim povedlo utlumit. K senzačnímu postupu se přiblížili na milimetry.
|
Chtěli jsme medaili, hodnocení nemůže být pozitivní, říká Šlégr. Co bude s Rulíkem?
Podobně jako Švýcaři, ovšem jejich případný průnik do nejlepší čtyřky by zase tak obrovským překvapením nebyl. Už dlouho patří do širší světové špičky, navíc nečelili tak odskočenému mančaftu.
Nad Finy dlouho vedli, ještě téměř šest minut před koncem základní hrací doby dokonce o dva góly. Pak ale snížil Aho a minutu a 12 vteřin před koncem vyrovnal Heiskanen.
A v prodloužení našli nabuzení Seveřané skulinku v obraně a Lehkonen v samostatném úniku nezaváhal.
Kdyby se Finové nevzepřeli a z Milána odlétali už po čtvrtfinále, pravděpodobně by se řešila budoucnost kouče Pennanena.
Už na startu her do tamních médií pronikla informace, že mu hráči nevěří. Konkrétně ti z NHL, kteří ovšem až na jedinou výjimku v Mikkovi Lehtonenovi tvoří kompletní tým.
Finsku se zatím pod Pennanenem moc nedaří. Dřív trénoval reprezentaci do 20 let, od roku 2024 vede tu seniorskou.
|
Tombola, chaos, rána ještě před zápasem. Švédové po vyřazení opět viní trenéra
Začal na turnaji Four Nations, kde sice jeho svěřenci zdolali Švédy, ovšem se dvěma body skončili poslední. Třeba od Američanů schytali debakl 1:6.
Se stejným protivníkem poté vypadli i na loňském mistrovství světa (2:5) už ve čtvrtfinále.
Podle serveru Ilta Sanomat byli hráči z NHL s jeho vedením tak moc nespokojení, že se mezi nimi měla rozpoutat diskuze, kým by ho měl svaz nahradit.
A přáli si – ideálně už hned na olympiádě – trenéra Paula Maurice, uznávaného kanadského kouče, který dovedl Floridu ke dvěma Stanley Cupům. Právě za Panthers nastupují reprezentanti Aleksander Barkov, Anton Lundell, Eetu Luostarinen nebo Niko Mikkola.
Generální manažer národního týmu Jere Lehtonen o diskuzích mezi hráči věděl, poté k tomu sám přispěl: „Nemluvil jsem s ním, nic konkrétního nenásledovalo. Takže k tomu ani nemám víc co říct.“
Sám Maurice se návrhu prý nebránil, koneckonců na Floridě mu dělá asistenta Fin Tuomo Ruutu, jenž stojí také na lavičce v Miláně. Zámořský odborník se tak k reprezentaci připojit jako jeden z členů realizačního týmu, případně Pennanena nahradit úplně.
Svaz však před olympiádou oznámil, že Pennanen zůstane ve funkci minimálně do jara roku 2027.
Dál se tak může věnovat přípravě na Kanadu, kterou se, stejně jako Češi, pokusí zastavit už před branami finále.