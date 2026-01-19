„Chtěl jsem na olympiádu jet, byl bych hrdý. Ale hlavní trenér (Radim Rulík) reprezentace na tiskové konferenci řekl nějaké věci, které nebyly pravdivé, spíše trochu vymyšlené,“ uvedl Chytil, který se právě vrací po dlouhé léčbě otřesu mozku.
Co mohl myslet? Rulík začátkem ledna vysvětloval, že útočníka Vancouveru nenominuje na únorové olympijské hry, protože oproti předpokladům ještě nenastoupil do zápasů v NHL a stále léčí otřes mozku, který mu způsobil Tom Wilson z Washingtonu na konci října.
„U Filipa nemáme jistotu, že vůbec naskočí. Patří do seznamu připravených hráčů, ale jen pro případ, že někdo vypadne. Nemá odehráno,“ prohlásil Rulík.
Chytil ale situaci vidí jinak: „Nikdy mi nezavolal a řekl věci, které ublížily mně i mé rodině, protože nejsou ani trochu pravdivé. Staví mě to psychicky do špatné situace. Nejsem z toho šťastný. Ale soustředím se na návrat do sestavy Canucks, když olympijské hry nepřipadají v úvahu.“
Redakce iDNES.cz oslovila generálního manažera reprezentace Šlégra, zda byl národní tým s hráčem v kontaktu a co si o vyjádření myslí.
„Trenér kontaktuje hráče, které chce nominovat a kteří jsou zdraví. Filip zdravý nebyl a Radim Rulík komunikoval s jeho agentem, od kterého měl informace. Otřes mozku je komplikovaná záležitost, sami hráči většinou nevědí, kdy budou ready,“ řekl Šlégr.
„Pokud bychom byli v situaci, kdy Filip týden nebo dva hraje a zlepšuje se, dává mi smysl mu zavolat a zeptat se, jak se cítí. Do té doby mi to nepřijde smysluplné. Nemyslím to zle. Neměli bychom se pouštět do takových veřejných vyjádření. Myslím, že až to Radim uvidí, zvedne telefon a zeptá se Filipa, o co jde. My žádnému hráči ubližovat určitě nechceme. Ani jeho rodině. V žádném případě. Přijde mi to hrozně nešťastné, protože jsme o něm opravdu uvažovali.“
Podívejte se na celé vyjádření Filipa Chytila v angličtině:
Chytil nehraje od konce října, kdy ho v zápase proti Washingtonu tvrdě, ale čistě srazil Wilson. Českému útočníkovi museli pomáhat z ledu spoluhráči. Jeden z mnoha otřesů mozku mu loni v březnu ukončil předčasně už minulou sezonu.
Současný ročník přitom načal báječně. Z pozice druhého centra nastřílel za Canucks v pěti zápasech tři góly. Působil svěže, ve formě a pohodově.
Pak ho ale srazil Wilson v poslední minutě první třetiny. Chytil odehrál puk směrem do útočného pásma a pelášil středem hřiště dál. Jenže místo toho, aby se rozhlédl kolem sebe a aby si zkontroloval, že má volný průjezd, sledoval svou nahrávku.
Zhruba sekundu po odehrání puku ho v rychlosti srazil Wilson. Chytil odlétl a padl na led. K odchodu do kabin potřeboval pomoc spoluhráčů a do zápasu se už nevrátil.
Rozhodčí šli situaci dokonce kontrolovat u videa, zda není na místě udělit Wilsonovi vyšší trest. Verdikt zněl: bez trestu.
„Diskutabilní zákrok. Rozhodně přišel pozdě, ale Chytil se nedíval,“ napsal na sociální síť X reportér serverů DailyFaceoff a Bleacher Report Jonny Lazarus.
„Dvě trestné minuty by byly fér,“ přidal komentátor Nova Sport Roman Jedlička. Wilsona od vyššího trestu (či vůbec nějakého) zřejmě ochránil fakt, že primárně trefil Chytila do těla, při zákroku nevyskočil ani nevystrčil loket.
Podívejte se na Wilsonův zákrok na Chytila: