Byť původně se zajetý scénář opakoval.
Chlapík odehrál oba reprezentační turnaje v první polovině sezony parádně, se šesti body se stal suverénně nejproduktivnějším hráčem týmu.
Exceloval v koncovce, do hry přidal také tvrdost a větší zodpovědnost. Tak nějak se ale tušilo, že v olympijské konkurenci hráčů z NHL trenér Rulík upřednostní jiné.
A tak se také stalo.
Takže ačkoliv se Chlapíkovi ve Spartě dařilo, táhl ji, byl jejím nejlepším hráčem, vyslance ze zámoří doplnili osvědčení Červenka, Sedlák, Kaše, Flek, Stránský, Kubalík a Tomášek.
Těžko šlo Rulíkovi a jeho pomocníkům rozhodnutí rozporovat, všichni vybraní patří mezi reprezentační stálice, navíc mnoho z nich se do třetí či čtvrté lajny hodilo víc než Chlapík.
Dopadlo to jako již mnohokrát.
Před čtyřmi lety ho kouč Filip Pešán nevzal na olympiádu, kde chyběli hráči z NHL, přestože v extraligové konkurenci dominoval a vedl bodování.
Fanoušci se nad opomenutím jeho i Milana Gulaše podivovali. „Soupiska není nafukovací. Věřím, že jsme vybrali správnou chemii. Oba jsou součástí širší nominace. Pokud k něčemu dojde, jsou připraveni,“ říkal tehdy generální manažer Petr Nedvěd.
Chlapík pokračoval i po covidových hrách v mimořádné formě, produktivitu ovládl i v play off. Ale že by se něco u reprezentace změnilo?
Složení realizačního týmu ano, názor na sparťanského útočníka nikoliv.
„Viděl jsem spoustu zápasů Sparty, v extralize dominoval, v play off pomohl týmu do finále. Nakonec rozhodlo to, že bychom mu nenašli místo v přesilovce,“ pravil nový trenér Kari Jalonen.
O rok později ho už do Rigy vzal, ale že by s turnajem mohl být Chlapík spokojený?
V prvním duelu ho ostře srazil Slovák Patrik Koch, z tvrdého nárazu se dlouho vzpamatovával. Znovu naskočil do zápasu až o šest dní později proti Slovinsku, jenže místo ve čtvrté lajně mu nesedělo.
Proti Norům odehrál z pozice třináctého útočníka jen necelé dvě minuty, duel s Kanadou sledoval jenom ze střídačky. A čtvrtfinále se Spojenými státy dokonce pouze z tribuny.
Pak z vrcholné mezinárodní scény zmizel. Objížděl pouze turnaje Euro Hockey Tour, na šampionáty ho Rulík nebral. Do Prahy ani do Herningu.
„Tohle všechno se dá vzít dvěma způsoby. Buď se člověk urazí na svět, na všechny, na sebe a přestane makat, nebo si to vezme jako motivaci,“ přemítal Chlapík.
I Milán se pro něj zdál být zakletý. Dokud se nezranil Pavel Zacha, jenž o olympiádu den po slavnostním zahájení definitivně přišel.
„Všechny neúspěchy mě vedly k tomu, kým jsem dneska. Byl jsem na sebe pyšný, čím vším jsem si musel projít, abych tady mohl být. Jsou tu nejlepší hráči planety. Beru to jako obrovskou satisfakci,“ neskrýval Chlapík nadšení.
„Věděl jsem od středy od večera, jak se situace má. V pátek večer jsem se to dozvěděl naplno. Bohužel je to za takových okolností, že se někdo musel zranit. Nikomu to nepřeju. Ale snažím se to brát pozitivně, že jsem tady. Chci co nejvíc pomoct týmu,“ říkal upřímně.
Ať už to bude v jakékoliv roli, chce si celou akci hlavně užít. První trénink absolvoval mimo čtyři formace, stejně jako Flek z Komety, s nímž se pravděpodobně popere o post třináctého forvarda do duelu s Kanadou.
Ale třeba časem Rulík s asistenty do složení lajn sáhnou a Chlapík dostane šanci i přímo v utkání.
„Teď se soustředím na to, abych týmu pomáhal. I když nejsem v sestavě. Ať už je to dělat dobrou náladu, nebo pomáhat, s čím bude potřeba. Chci být prospěšný, co nejvíc to jde. A když naskočím, budu připravený,“ hlásil.
Málokterý hokejista musel v posledních letech zpracovávat tolik těžkých ran. Vyslechl si spoustu soudů, pro něj bohužel velmi často s negativním koncem.
Že pro něj nemá kouč místo. Že se do nominace těsně nevejde. Ale ať je připravený „kdyby něco“...
Tentokrát však ono „něco“ nastalo.
„Když jsem se to dozvěděl, problesklo mi hlavou, co všechno jsem zmeškal, co všechno mi těsně uteklo. Musím říct, že jsem rád i za sebe, co jsem tomu všechno obětoval a co jsem musel změnit, abych se sem dostal. Jsem strašně vděčný, že se přístup k nároďáku vyplatil tímhle stylem,“ povídal spokojeně.
Hned v neděli žil úspěchem zlaté snowboardistky Zuzany Maděrové. Poznává pravou atmosféru olympiády. Zatím ještě bez manželky, kterou poslal na dovolenou s tchyní.
A v koutku duše určitě doufá, že by se za dva týdny mohl radovat podobně jako o víkendu Maděrová s Metodějem Jílkem.
Tím by se Chlapíkův příběh nadobro otočil ke zdárnému konci.