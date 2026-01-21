„Každý den je jiný. Po závodech ve Svatém Mořici jsem několik nocí nespala, šly mi alarmy na cukr,“ popisovala bronzová medailistka z posledního mistrovství světa.
Všechny předolympijské závody má za sebou, teď už ladí na únorové hry pod pěti kruhy. Světový pohár zakončila sedmým místem v Altenbergu a celkově čtvrtou příčkou, její nejlepší v kariéře.
Ale že je adeptkou na medaili? Devětadvacetiletá reprezentantka kolem toho tančí asi jako Michael Jackson při moonwalku.
OBRAZEM: Ledové království Fernstädtové. Fandila jí i parta ve vlajkových overalech
„Že jsem v širším okruhu favoritek? Nevím. Zajedu si prostě čtyři jízdy a uvidím.“
„Že by mě fanoušci rádi viděli na stupních? Já to nečtu, jedu si svoje, takovým otázkám se vyhýbám.“
„Že Kanaďanky vyšachovaly hvězdnou Američanku Uhlaenderovou ze startu v Itálii? Drama nechám jiným lidem! Říkají mi: Slyšela jsi to? Ne, neslyšela, čau, nechci. Něco mi o tom řekli, ale je mi to jedno.“
Startovat bude na třetích olympijských hrách, podruhé za Česko, debutovala ještě za Německo. Závodila v Pchjongčchangu a Pekingu.
„Těším se na pořádnou olympiádu, ta v Číně s covidem moc super nebyla. V Itálii budeme bohužel po hodně vesnicích, ne jako v Koreji, kde jsme byli rozdělení jen napůl. Teď nás bude míň, i tak si to užijeme,“ těší se sympaťačka, která žije v Šumperku. „S cukrovkou lehce přibírám, na začátku sezony jsem musela saně odlehčit. Teď jsem na tom váhově jako v Pekingu před čtyřmi lety.“
S trenérem Josefem Andrlem pracovali na mentální stránce. Věří si, i když najevo to nedává. „Nechci řešit, že olympiáda je vrchol čtyřletého cyklu, to se dostaneš pod tlak. Beru to tak, že jde prostě o další závod.“
Nastavení hlavy bude klíčové, protože Fernstädtová cítí, že „čím jsem klidnější, tím líp mi to jede“.
Cukrovku hlídá software, s myslí bojuje Fernstädtová sama. Pak zpomaluju, líčí
Po Altenbergu se na chvíli zastavila doma, odtud vyrazí pilovat starty na trenažér do Königsee. „Dva týdny nebudu jezdit, jsem ráda za pauzu, protože každý týden od začátku listopadu jsem měla napěchovaný. Pak začne olympijský trénink.“
Ledové koryto v Cortině d’Ampezzo je pro ni oblíbeností někde uprostřed. „Mám ráda těžké dráhy, kde se musí pracovat a ne jen ležet a dělat co nejmíň. Itálie je takový mix. Dvě tři těžké zatáčky, dole tlak, jinak je to hodně rytmické.“
Pokud to Fernstädtové cinkne, užije si exotiku. Andrle prozradil: „Už si vybrala Seychely, dovolená je předbukovaná.“
Kouč: Medaile musí být! Dráha je lehčí a regulérní
Když se stočí řeč na medailové naděje skeletonistky Anny Fernstädtové na olympiádě v Itálii, její trenér Josef Andrle se neschovává za obvyklé fráze.„Ne mohla by mít, ale musí mít medaili!“ zavelel kouč po závěrečném závodě Světového poháru v Altenbergu. „Děláme spolu už déle než šest let, od její první olympiády, kdy ještě závodila za Německo. Cíl je jasný, bojovat o medaile, s tím do toho jdeme.“
V Altenbergu skončila Fernstädtová sedmá, celkově ve Světovém poháru čtvrtá. „Je to dobrý odrazový můstek, od loňského mistrovství světa je Anička trvale ve špičce, to je perfektní. Ví, že tam patří a může pokaždé zajet dobře. Olympiáda je o čtyřech vyrovnaných kolech, to se málokomu podaří,“ zamýšlí se Andrle.
Dějištěm olympijského skeletonu bude trať v Cortině d’Ampezzo. „Je lehčí, než jsme čekali, jsou tam dvě místa, která mohou rozhodovat. Je to regulérnější než některé jiné dráhy, protože tam je to celé schované a povětrnostní podmínky nehrají takovou roli. Kvalita ledu se tolik nemění s časem a startovním číslem,“ oceňuje trenér bronzové medailistky z loňského mistrovství světa v Lake Placid.
Horší je, že na trati před olympijskými hrami si moc nezatrénuje. „Nějaké jízdy mít budeme, ale minimum. To je specifikum tohoto sportu. Když uděláte chybu, nemůžete zastavit a znovu si zopakovat figuru nebo zatáčku. Je to o umění a citu závodníka. A v tom je Anička dobrá,“ vyzdvihuje kouč silné stránky své svěřenkyně.
Ještě před přesunem na olympijské hry bude 29letá závodnice trénovat na ledovém trenažeru v Königsee poblíž Berchtesgadenu, kde jako dítě žila. „Načerpá tam domácí atmosféru, pak už se přesouváme do Itálie,“ naplánoval trenér.
Věří, že trojnásobná juniorská mistryně světa tlak spojený s velkými očekáváními ustojí. „Každé kolo si vyhodnocujeme zvlášť jako sólo závod, to je jediná možnost, jak to psychicky unést. Tlak ji už nebrzdí, v Cortině je trať, kde se může cokoliv. A vícedenní vícekolový závod je pro ni spíš pozitivní,“ zůstává optimistou Andrle.