Zlatá, potom bronzová... A teď? Stříbrná! Bohyně Eva, co se nikdy nevzdala

Zlatá žena ze Soči, bronzová z Pchjongčchangu a teď stříbrná z Livigna.
„Je to super, stříbro mi ve sbírce chybělo a vlastně si za to můžu sama, protože jsem si pořád dělala srandu, že bych chtěla stříbro, protože ho ještě nemám. Tak jsem si to zasloužila,“ vyprávěla ve Snow Parku s českou vlajkou kolem ramen.
Bylo až dojemné, jak Adamczykovi celý závod prožívali.
Třeba Barbora Špotáková. Před olympiádou v Riu se vrátila po porodu prvního syna Janka. Na jaře si navíc v přípravě zlomila zánártní kost. I tak se dala dohromady a po dvou zlatých brala bronz.