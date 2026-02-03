Letí to. Zvlášť nejrychlejší holce ve vesmíru, jak se o ní často říká.
Zvládla toho tolik! Od Soči se stala dvakrát mistryní světa, v Pchjongčchangu brala olympijský bronz, taky kvůli zlomeným nohám přišla o hry v Pekingu (kdy podle mnohých jezdila v nejlepší formě), zatančila si ve StarDance a porodila syna Kryštofa. Před pouhým rokem…
„Nemyslela jsem si, že se ještě někdy vrátím,“ přiznává otevřeně Eva Adamczyková v seriálu iDNES Premium Naděje pro olympiádu. „Když jsem byla mladší, měla jsem pocit, že nechci tyhle dva světy kombinovat. Že se vyzávodím, dostatečně si naplním svoje ego, užiju si, a když budu mít dítě, budu se mu naplno věnovat. Brala jsem to tak, že ho nechci ochuzovat svým návratem.“
Jenže to se změnilo.
Kryštof je miláčkem celého reprezentačního týmu. S partou kolem Adamczykové objel všechna letní a podzimní soustředění, taky závody Světového poháru v Cervinii a bude i na olympijských hrách v italském Livignu.
Cítím nejistotu, protože někdy nevím, co s dítětem dělat, a příručky jsou často k ničemu. Ježdění na prkně je v tomhle uklidňující, protože tam si jsem sebou jistá – vím, co dělám a že jsem dobrá.