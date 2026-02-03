Třetí olympiáda? Osobní výhra, návrat nebyl v plánu, svěřuje se Adamczyková

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková si vyzvedla oblečení a vybavení pro sportovce nominované na zimní olympijské hry. | foto: ČTK

Matěj Tomíček
Když si v Soči spolu s celým týmem obrátila bundu naruby a celá ve zlatě vystoupala na nejvyšší stupínek, bylo jí pouhých 20 let. Stala se olympijskou vítězkou, život se jí změnil naruby a Češi začali poznávat a milovat snowboardcross.

Letí to. Zvlášť nejrychlejší holce ve vesmíru, jak se o ní často říká.

Zvládla toho tolik! Od Soči se stala dvakrát mistryní světa, v Pchjongčchangu brala olympijský bronz, taky kvůli zlomeným nohám přišla o hry v Pekingu (kdy podle mnohých jezdila v nejlepší formě), zatančila si ve StarDance a porodila syna Kryštofa. Před pouhým rokem…

„Nemyslela jsem si, že se ještě někdy vrátím,“ přiznává otevřeně Eva Adamczyková v seriálu iDNES Premium Naděje pro olympiádu. „Když jsem byla mladší, měla jsem pocit, že nechci tyhle dva světy kombinovat. Že se vyzávodím, dostatečně si naplním svoje ego, užiju si, a když budu mít dítě, budu se mu naplno věnovat. Brala jsem to tak, že ho nechci ochuzovat svým návratem.“

Jenže to se změnilo.

Kryštof je miláčkem celého reprezentačního týmu. S partou kolem Adamczykové objel všechna letní a podzimní soustředění, taky závody Světového poháru v Cervinii a bude i na olympijských hrách v italském Livignu.

Cítím nejistotu, protože někdy nevím, co s dítětem dělat, a příručky jsou často k ničemu. Ježdění na prkně je v tomhle uklidňující, protože tam si jsem sebou jistá – vím, co dělám a že jsem dobrá.

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Hokej na ZOH

Olympijské sporty

Třetí olympiáda? Osobní výhra, návrat nebyl v plánu, svěřuje se Adamczyková

