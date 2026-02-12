Eva Adamczyková na ZOH 2026: kdy jede závod ve snowboardcrossu a kde ho sledovat

  8:00
Další velmi očekávanou disciplínou na olympiádě v Miláně a Cortině je snowboardcross. V něm je českou hvězdou Eva Adamczyková (dříve Samková). Ve sbírce má dvě medaile z předchozích her a ráda by přidala další. Kdy půjde v Livignu do akce, kde její závod můžete sledovat i další informace najdete v našem přehledu.

Eva Adamczyková během snowboardcrossového tréninku v italském Livignu. (6. února 2026) | foto: Reuters

  • Eva Adamczyková pojede v Livignu olympijský závod ve snowboardcrossu v pátek 13. února. Kvalifikace odstartuje od 10:00, finále ve 13:30.
  • Závod Evy Adamczkové můžete živě sledovat na stanici Eurosport nebo na platformě HBO Max. Finále má v programu i kanál ČT sport.

Eva Adamczyková

  • Lyžuje od dvou let, snowboardingu se věnuje od sedmi let. Začínala s disciplínami ve freestyle snowboardingu, ale po zlomeninách nohy a ruky přešla v roce 2008 na snowboardcross.
  • V něm získala tři zlata na juniorských MS (2010,2011, 2013), dvě zlaté medaile na seniorských MS (2019, 2023), olympijský bronz v Pchjongčchangu 2018 a zlato z olympiády v Soči 2014.
  • V červnu 2024 přerušila kariéru kvůli těhotenství a na konci roku 2024 porodila syna Kryštofa. V říjnu 2025 oznámila návrat k aktivnímu tréninku a závodění.

Jak si vedla Eva Adamczyková na munulých ZOH?

Adamczyková při obou olympijských účastech získala medaili. V Soči slavila překvapivé zlato, v Pchjončchangu si dojela pro bronz. V Pekingu kvůli zranění nestartovala.

Datum a časMístoDisciplínaVýsledek
16.2.2018 Pchjongčchang 2018snowboardcrossbronz
16.2.2014 Soči 2014snowboardcrosszlato
Výsledky

