- Eva Adamczyková pojede v Livignu týmový olympijský závod ve snowboardcrossu v neděli 15. února. Čtvrtfinále odstartuje ve 13:45.
- Týmový závod můžete živě sledovat na platformě HBO Max. Finále má v programu i kanál ČT sport.
- České dvojice na startu: Eva Adamczyková / Kryštof Choura, Karolína Hrůšová / Radek Houser.
💡 Tip: HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok. Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.
Eva Adamczyková
- Lyžuje od dvou let, snowboardingu se věnuje od sedmi let. Začínala s disciplínami ve freestyle snowboardingu, ale po zlomeninách nohy a ruky přešla v roce 2008 na snowboardcross.
- V něm získala tři zlata na juniorských MS (2010,2011, 2013), dvě zlaté medaile na seniorských MS (2019, 2023), olympijský bronz v Pchjongčchangu 2018, zlato z olympiády v Soči 2014 a stříbro v Livignu 2026.
- V červnu 2024 přerušila kariéru kvůli těhotenství a na konci roku 2024 porodila syna Kryštofa. V říjnu 2025 oznámila návrat k aktivnímu tréninku a závodění.
Jak si vedla Eva Adamczyková na minulých ZOH?
Adamczyková při obou olympijských účastech získala medaili. V Soči slavila překvapivé zlato, v Pchjončchangu si dojela pro bronz. V Pekingu kvůli zranění nestartovala.
|Datum a čas
|Místo
|Disciplína
|Výsledek
|16.2.2018
|Pchjongčchang 2018
|snowboardcross
|bronz
|16.2.2014
|Soči 2014
|snowboardcross
|zlato