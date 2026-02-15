Eva Adamczyková na ZOH 2026: kdy jede týmový závod ve snowboardcrossu

Další velmi očekávanou disciplínou na olympiádě v Miláně a Cortině je snowboardcross. V něm česká hvězda Eva Adamczyková (dříve Samková) zkompletovala svou olympijskou sbírku medailí. V Livignu ji ale čeká ještě i týmový závod, do kterého nastoupí s Kryštofem Chourou.
Eva Adamczyková (vlevo) vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února 2026)

  • Eva Adamczyková pojede v Livignu týmový olympijský závod ve snowboardcrossu v neděli 15. února. Čtvrtfinále odstartuje ve 13:45.
  • Týmový závod můžete živě sledovat na platformě HBO Max. Finále má v programu i kanál ČT sport.
  • České dvojice na startu: Eva Adamczyková / Kryštof Choura, Karolína Hrůšová / Radek Houser.

Eva Adamczyková

  • Lyžuje od dvou let, snowboardingu se věnuje od sedmi let. Začínala s disciplínami ve freestyle snowboardingu, ale po zlomeninách nohy a ruky přešla v roce 2008 na snowboardcross.
  • V něm získala tři zlata na juniorských MS (2010,2011, 2013), dvě zlaté medaile na seniorských MS (2019, 2023), olympijský bronz v Pchjongčchangu 2018, zlato z olympiády v Soči 2014 a stříbro v Livignu 2026.
  • V červnu 2024 přerušila kariéru kvůli těhotenství a na konci roku 2024 porodila syna Kryštofa. V říjnu 2025 oznámila návrat k aktivnímu tréninku a závodění.

Jak si vedla Eva Adamczyková na minulých ZOH?

Adamczyková při obou olympijských účastech získala medaili. V Soči slavila překvapivé zlato, v Pchjončchangu si dojela pro bronz. V Pekingu kvůli zranění nestartovala.

Datum a časMístoDisciplínaVýsledek
16.2.2018 Pchjongčchang 2018snowboardcrossbronz
16.2.2014 Soči 2014snowboardcrosszlato
