POHLED: Smutnit netřeba. I výjimečná dívka bez nervů přece může chybovat

Matěj Tomíček
  9:20
Od našeho zpravodaje v Itálii - Těžko si představit, pod jak obřím tlakem musela Ester Ledecká být. Ocitla se v situaci, kdy od ní fanoušci nečekali nic jiného než zlato z obřího paralelního slalomu. Kdy kurzy na její olympijský triumf byly tak nízké, že se na ni nevyplatilo sázet. Kdy jí najednou psali lidé, kteří se jí ozvali naposledy před čtyřmi lety.
Česká univerzálka Ester Ledecká.

Česká univerzálka Ester Ledecká. | foto: Reuters

Na minulých hrách na druhém konci světa v Pekingu nezklamala a zlatou obhajobu zvládla, v neděli ve Snow Parku v Livignu nikoliv. Kvůli jedné jediné chybě ve čtvrtfinále, protože jinak byla na trati znovu nejrychlejší, o čemž svědčí i vyhraná kvalifikace.

Přesto byl o ni enormní zájem.

Žádná další snowboardistka taky netrávila v novinářské mixzóně tolik času co ona. I přes možná největší prohru kariéry.

Až si sama v jednu chvíli posteskla, že kdyby všechna média stála na jednom místě, nemusela by své myšlenky říkat pořád dokola. Ale i to k životu superhvězdy patří.

Příště se musím připravit líp, uznala Ledecká. A omluvila se prezidentovi

Každopádně jedno vypadnutí ve čtvrtfinále by rozhodně nemělo zastínit všechno, co v kariéře dokázala. Je naprosto výjimečná i v celosvětovém měřítku, což rozhodně není pro každého.

Přitom ona sama není dívkou velkých slov a gest. Když to jen jde, schová se do své týmové bubliny, ze které se nenechá vytáhnout, ať to žádá kdokoliv.

Smysl konání totiž nachází v něčem jiném – v každé chvíli, v níž se může zlepšovat a u toho se sportem bavit. Ano, stále.

Obojí totiž skloubila do čiré radosti z triumfů, kterých má požehnaně.

A věřte, že jich ještě spoustu přidá.

Tradiční berlička, že „už nemá komu co dokazovat“ u ní neplatí, možná ji dokonce uráží. Vsaďte se, že dokud jí to zdraví dovolí, bude pelášit ze svahů dolů po jednom či dvou prknech a nějaké dokazování vlastní výjimečnosti jí bude putna.

I proto se vždycky odmítala podvolit názoru, že by si měla vybrat jeden sport. Nesdílela tenhle pohled na svět, nedržela se konvenčních mouder.

Ester Ledecká se chystá na vyřazovací boje v olympijském paralelním obřím slalomu snowboardistek.

Místo toho přepsala představy o tom, co je ve sportu možné.

I teď je pouze v polovině své šichty. Už v neděli odpoledne vyrazila do 270 kilometrů vzdálené Cortiny, kde její olympijská mise pokračuje. V lyžařském super-G může klidně napsat další zlatý příběh a se čtyřmi zlaty vyrovnat Emila Zátopka.

Předpovídat budoucnost pochopitelně nemá smysl, vždyť je ze své podstaty nejistá.

Jednu jistotu Ester Ledecká přesto má. Ať se v dalších dnech a letech přihodí cokoliv, její podpis v kronice sportovní historie už je teď vyryt nesmazatelně.

V české i světové.

Jedné chybě navzdory.

POHLED: Smutnit netřeba. I výjimečná dívka bez nervů přece může chybovat

