Ledecká do závodu vystartuje s číslem osm, po ní se předvedou ještě další tři Češky. Závod absolvují také Barbora Nováková (31), Elisa Negri (33) a Alena Labaštová (38). Všechny tři na rozdíl od Ledecké jely nedělní sjezd, ve kterém nejlépe dopadla 25. Nováková.
ONLINE: Super-G žen na olympijských hrách
Výkony lyžařek sledujeme v podrobné reportáži.
Nejzkušenější Češka dala přednost své úspěšnější disciplíně paralelnímu obřímu slalomu na snowboardu, který se konal ve stejný den. Ovšem zlatou medaili na prkně na třetích olympijských hrách po sobě nezískala, protože překvapivě vypadla už ve čtvrtfinále.
Z vítězství se radovala její krajanka Zuzana Maděrová.
„Tlak je na olympiádě obrovský, výraznější od médií a výrazně větší i od veřejnosti. Mrzí mě, že jsem tu chybu udělala, ale to se prostě občas ve sportu stane,“ litovala Ledecká. „Mrzí mě to kvůli fanouškům, kteří sem dorazili a fandili, protože atmosféra byla nádherná. A mrzí mě to i za celý tým, který si zasloužil víc.“
Jestli si pocit z letošní olympiády vylepší na lyžích, můžete sledovat v podrobné reportáži.