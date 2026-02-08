V kvalifikaci naprosto koncentrovaný výkon.
Druhou Zuzanu Maděrovou, která se nakonec stala olympijskou šampionkou, porazila v součtu dvou jízd o 69 setin. Třetí Japonka Cubaki Mikiová měla manko 2,08 sekundy!
Potvrdila, že je znovu v parádní formě, že je právem brána za největší favoritku olympijského závodu. I osmifinále bez problémů prolétla, jenže pak to přišlo.
Chyba krátce po startu ve čtvrtfinále ji zpomalila natolik, že ztrátu na Sabine Payerovou i přes velké dotahování smazat nestihla. Třetí zlato za sebou Ledecká ve Snow Parku v Livignu nepřidala.
Jak moc to mrzí?
Jsem smutná, zklamaná sama ze sebe. Musím si zanalyzovat, co se stalo, abych se z toho mohla poučit. A teď se zaměřit na lyže, protože mě čeká další závod.
Že vypadla Ester? Nevěřila jsem. A slavit se budu muset naučit, směje se Maděrová
Před čtvrtfinálovou jízdou vypadalo všechno v pohodě.
Jojo, cítila jsem se fajn. Sjezdovka byla krásně připravená, obě tratě na tom byly podobně, takže byl závod napínavý od začátku do konce. Já se snažila jen opakovat to nejlepší, co v sobě mám. Bohužel jsem udělala chybu.
Co se stalo?
Odskočilo mi to na toesidu (strana prkna blíže prstům) v půlce prudkého svahu, pak už jsem to bohužel nedohnala. Snažila jsem ji chytit, ale Sabine byla taky rychlá. Mrzí mě, že jsem tu chybu udělala, ale to se prostě občas ve sportu stane. Mrzí mě to kvůli fanouškům, kteří sem dorazili a fandili, protože atmosféra byla nádherná. A mrzí mě to i za celý tým, který si zasloužil víc.
V minulosti jste všem rozdala spoustu radosti. Spoustu závodů jste zvládla bez jediné chyby.
No jo, mělo to vydržet ještě dýl.
Váš tým vás povzbudil?
Já se jim omluvila, protože si zasloužili, abych to dneska zvládla líp. Ale oni to tak neberou, stojí při mně, ať se děje cokoliv.
Hodně fanoušků bralo vaši zlatou medaili jako hotovou věc. Jak těžké bylo vyrovnat se s enormním tlakem, pod kterým jste byla?
Je to sport, což si spousta lidí neuvědomuje. Tlak je na olympiádě obrovský, výraznější od médií a výrazně větší i od veřejnosti. Přijel se na mě podívat pan prezident, kterému se taky omlouvám, že jsem to nezvládla líp. Snad mu aspoň Zuzka udělala radost. Ale je to jiné. Pokud budu chtít ještě nějakou olympiádu odjet, budu se na tohle muset připravit ještě líp.
Co vás čeká v dalších dnech před super-G na lyžích v Cortině?
Plánujeme odjet ještě dneska k večeru a uvidíme, co půjde. Když budu moct v pondělí trénovat na sjezdové trati, bude to fajn. Pokud ne, udělám si aspoň inspekci.