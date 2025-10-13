Změna programu kvůli Ledecké? Už nereálné, míní sportovní ředitel Fiedler

  15:51
Ester Ledecká má už jen minimální šanci, že by dosáhla změny programu, aby mohla na olympijských hrách v únoru příštího roku v Miláně a Cortině d’Ampezzo startovat ve sjezdu na lyžích i paralelním obřím slalomu na snowboardu, řekl novinářům Jan Fiedler, sportovní ředitel úseku alpských disciplín Svazu lyžařů ČR.
Ester Ledecká v cíli super-G na mistrovství světa v Saalbachu

Ester Ledecká v cíli super-G na mistrovství světa v Saalbachu | foto: Reuters

Ester Ledecká (vlevo) a Cubaki Mikiová během finálové jízdy paralelního slalomu...
Ester Ledecká v akci při snowboardovém paralelním slalomu na mistrovství světa...
Ester Ledecká se stříbrnou medailí ze snowboardového paralelního slalomu na...
Ester Ledecká slaví stříbrnou medaili ze snowboardového paralelního slalomu na...
„Myslím si, že změny v termínech jsou už naprosto nereálné. Prodávají se vstupenky, vše je v olympijském programu zafixované. Před dvěma lety bychom třeba mohli spekulovat, že třeba ta změna nastane, ale teď si myslím, že už je to naprosto nereálné. Může to změnit jedině počasí,“ řekl Fiedler.

V olympijském programu jsou oba závody naplánované na neděli 8. února. Sjezdařky navíc pojedou v Cortině a snowboardistky v Livignu, což je od sebe vzdálené zhruba šest hodin jízdy autem.

Ledecká dříve vyjednávala o změně termínu i s prezidentkou Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventryovou.

Nejdřív svěťáky, olympiáda pak. Zabystřan o přípravě a týdnech na sněhu v Chile

Program alpských disciplín po sjezdu pokračuje 10. února týmovou kombinací ve sjezdu, o dva dny později se uskuteční super-G. Podle Fiedlera by start Ledecké v kombinaci, pokud by předtím zvolila snowboard, byl možný.

„Trochu se to nabízí. Termínově by to bylo možné. Odjede snowboard, druhý den se jede trénink na kombinační sjezd a pak je týmová kombinace. O tom ale nechci v současné chvíli ani spekulovat. Bude to na ní. Bude to o tom, jakou taktiku zvolí s týmem,“ uvedl Fiedler.

Ester Ledecká v akci při snowboardovém paralelním slalomu na mistrovství světa...
Ester Ledecká bojuje ve sjezdu Světového poháru v Kvitfjellu.

„Kdybych si však mohl jednu spekulaci dovolit, tak je výhodné se na té sjezdovce svézt. Byť ji Ester dobře zná, protože tam každý rok jezdi ve Světovém poháru, tak si vyzkoušet, jak vypadá povrch, jaké jsou specifikace té preparace, je určitě výhoda,“ podotkl.

Třicetiletá Ledecká v současné době finišuje hlavní přípravu v Chile. V nejbližších dnech by se měla vrátit do Česka.

„Vím, že Ester končí momentálně svůj nejdůležitější tréninkový blok v Chile. Z dostupných informací, co mám, vím, že trénink se povedl. Většinu dní odlyžovala, jak měli naplánováno. Věřím, že bude na sezonu velmi dobře připravená,“ doplnil Fiedler.

