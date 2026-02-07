Ester Ledecká v TV: kde a kdy sledovat paralelní obří slalom na ZOH 2026 živě?

  13:00
Hned druhý den po oficiálním zahájení olympijských her v Miláně a Cortině přijde jeden z českých nejočekávanějších momentů. Ester Ledecká pojede paralelní obří slalom na snowboardu a zaútočí na třetí zlato v této disciplíně za sebou. Kde můžete její jízdu sledovat živě najdete v našem textu.

Ester Ledecká v akci při snowboardovém paralelním slalomu na mistrovství světa ve Svatém Mořici | foto: Reuters

Kdy a kde sledovat paralelní obří slalom žen na ZOH 2026 v TV?

Excelentní disciplínu Ester Ledecké můžete živě sledovat na stanicích ČT sport a Eurosport 1 nebo na platformě HBO Max.

Datum:neděle 8. února 2026 od 9:00 (kvalifikace) a od 13:00 (finále)
Dějiště:Snowpark Livigno
TV přenosČT sport, Eurosport 1, HBO Max

Ledecká je jedinou ženou v historii, která získala zlatou medaili na zimních olympijských hrách současně ve dvou různých sportech. Nejprve na ZOH 2018 v Pchjončchangu senzačně ovládla superobří slalom na lyžích a pak vyhrála i paralelní obří slalom na snowboardu.

Zlato z paralelního obřího slalomu na snowboardu o čtyři roky později na olympiádě v Pekingu obhájila.

Na ZOH 2026 si kvůli termínové kolizi musela vybrat mezi lyžařským sjezdem v Cortině a snowboardovým paralelním obřím slalomem v Livignu. Zvolila snowboard a ve své silné disciplíně zaútočí na třetí olympijské zlato za sebou.

Výsledky: Ester Ledecká ve snowboardingu na ZOH

Rok / OHDisciplínaVýsledek / umístění
2022 PekingParalelní obří slalom🥇 1. místo – ZLATÁ medaile
2018 PchjongčchangParalelní obří slalom🥇 1. místo – ZLATÁ medaile
2014 SočiParalelní obří slalom7. místo
2014 SočiParalelní slalom6. místo

Jak sledovat ZOH 2026 ze zahraničí

Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanice ČT sport i Eurosport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.

Program a výsledky
Nejodvážnější, nejvýraznější i nejlepší. Česká kolekce v zahraničí obstála

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Tým a sportovci Česka. (6....

Stejně jako předloňská kolekce od návrháře Jana Černého vyvolala i ta letošní pro zimní olympijské hry v Itálii řadu kontroverzí. V zahraničí ale oděvy českých sportovců na pátečním slavnostním...

7. února 2026  10:40

Sesuvy půdy, stížnosti. Další bolestivé téma her, nová lanovka v Cortině nejezdí

Lanovka Apollonio-Socrepes v Cortině není krátce před startem olympijských her...

Od našeho zpravodaje v Itálii Když se chcete jako novináři dostat do cíle pod sjezdovku Olimpia delle Tofane, musíte dole v Cortině d’Ampezzo nejprve usednout do mikrobusu a jím se po ostrých serpentinách vyškrábat vzhůru....

7. února 2026  10:15

