Kdy a kde sledovat paralelní obří slalom žen na ZOH 2026 v TV?
Excelentní disciplínu Ester Ledecké můžete živě sledovat na stanicích ČT sport a Eurosport 1 nebo na platformě HBO Max.
|Datum:
|neděle 8. února 2026 od 9:00 (kvalifikace) a od 13:00 (finále)
|Dějiště:
|Snowpark Livigno
|TV přenos
|ČT sport, Eurosport 1, HBO Max
|
Ledecká je jedinou ženou v historii, která získala zlatou medaili na zimních olympijských hrách současně ve dvou různých sportech. Nejprve na ZOH 2018 v Pchjončchangu senzačně ovládla superobří slalom na lyžích a pak vyhrála i paralelní obří slalom na snowboardu.
Zlato z paralelního obřího slalomu na snowboardu o čtyři roky později na olympiádě v Pekingu obhájila.
Na ZOH 2026 si kvůli termínové kolizi musela vybrat mezi lyžařským sjezdem v Cortině a snowboardovým paralelním obřím slalomem v Livignu. Zvolila snowboard a ve své silné disciplíně zaútočí na třetí olympijské zlato za sebou.
Výsledky: Ester Ledecká ve snowboardingu na ZOH
|Rok / OH
|Disciplína
|Výsledek / umístění
|2022 Peking
|Paralelní obří slalom
|🥇 1. místo – ZLATÁ medaile
|2018 Pchjongčchang
|Paralelní obří slalom
|🥇 1. místo – ZLATÁ medaile
|2014 Soči
|Paralelní obří slalom
|7. místo
|2014 Soči
|Paralelní slalom
|6. místo
Jak sledovat ZOH 2026 ze zahraničí
Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanice ČT sport i Eurosport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.