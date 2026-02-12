„Dnešek dopadl bohužel tak, jak dopadl,“ líčila třicetiletá Ledecká v nahrávce pro média. „Ale jsem moc ráda, že jsem zase mohla startovat na olympiádě ve dvou sportech. Bylo to pro mě krásné a důležité to znova dokázat. Jsem pyšná, že jsem se nominovala.“
Už od rána se den pro českou obojživelnici nevyvíjel vůbec dobře. Na předzávodním tréninku si totiž hnula se zády.
Stalo se to při jízdě, po níž se už měla oblékat. Do startu zbývalo zhruba 40 minut.
„Po dojezdu jsme se na to dívali, vyšetřil jsem ji,“ říkal lékař Vladislav Hospodár. „Bylo to: jo, ne, zvažovali jsme všechny možné alternativy. Nakonec jsme zvolili tabletu proti bolesti. Přemýšleli jsme i o injekci, k té ale nakonec nedošlo.“
Ledecká se tak postavila na start. V dobrém rozpoložení ale nebyla.
„Přes veškerou snahu doktora Hospodára a mého fyzioterapeuta Ládi Poláška bylo toho času strašně málo,“ povídala. „Nejenom, že jsem jela ve velkých bolestech. Ale taky mi ta bolest dost omezovala pohyb. Naštěstí pomohl adrenalin a mohla jsem se vůbec postavit na start a tu jízdu si dát. Ale i tak to prostě nebylo ono.“
Ještě než vyrazila ze startovní budky, kamery ji zabíraly, jak si v duchu projíždí trať.
Na svah se pustila jako osmá v pořadí. V úvodní pasáži nabírala ztrátu, poté ale přidala. Jela s typickou agresivitou, nebojácností. Na to, v jakém stavu se pustila dolů, vážně dobrý výkon.
Na třetím mezičase se držela v elitní desítce a do závěrečné pasáže vletěla dokonce rychleji než vítězná Italka Federica Brignoneová.
|
Ledecká jela super-G zraněná a spadla, Nováková obsadila senzační 14. místo
Jenže pak se to stalo.
Na trojité vlně v traverzu před cílem se dostala do záklonu, upadla a klouzala se po boku. DNF, rozsvítila se u jejího jména tři písmena.
Ledecká se ale rychle zvedla a zkontrolovala svoje tělo. V obličeji měla zcela pochopitelně smutný výraz, nicméně dávala najevo, že je v pořádku.
Do cíle mířila pomalu po hranách, když v prostoru zastavila, z tribun, na nichž byla k vidění řada českých vlajek, se ozýval potlesk.
Posléze se neodebrala do novinářské mixzóny a mířila odpočívat.
„Šla si lehnout. Uvidíme, jak bude vypadat,“ říkal lékař Hospodár. „Je trochu otřesená, ale myslím, že bude v pořádku. Samozřejmě je obouchaná a bolí ji celý svět, čemuž všichni rozumíme.“
Ledecká posléze upřesnila, že se vydá do Milána za profesorem Kolářem. „Až se budu moct hýbnout. Ten se na mě podívá, budu s ním mít pár terapií a uvidíme, jak rychle se dám do pořádku,“ říká.
Co dalšího ji čeká, samozřejmě nevěděla.
„Další plán bude navazovat na to, jak se budu cítit, jestli se budu moct nějak líp hýbat. Potom vyrazíme do Andorry na další svěťák (od 25. února) a budu se připravovat,“ uzavřela.