- Ester Ledecká se pokoušela o zlatý hattrick v paralelním obřím slalomu. V této disciplíně byla hlavní favoritkou na triumf, ale ve čtvrtfinále nestačila na Rakušanku Payerovou.
Ester Ledecká ve snowboardingu na ZOH 2026
|Den
|Čas
|Disciplína
|fáze
|Výsledek
|NE 08.02.
|09:00
|Paralelní obří slalom
|kvalifikace
|1. místo
|NE 08.02.
|13:00
|Paralelní obří slalom
|finále
|konec ve čtvrtfinále
Ledecká je jedinou ženou v historii, která získala zlatou medaili na zimních olympijských hrách současně ve dvou různých sportech. Nejprve na ZOH 2018 v Pchjončchangu senzačně ovládla superobří slalom na lyžích a pak vyhrála i paralelní obří slalom na snowboardu.
Zlato z paralelního obřího slalomu na snowboardu o čtyři roky později na olympiádě v Pekingu obhájila.
Ledecká ve snowboardingu na minulých ZOH
|Rok / OH
|Disciplína
|Výsledek / umístění
|2022 Peking
|Paralelní obří slalom
|🥇 1. místo – ZLATÁ medaile
|2018 Pchjongčchang
|Paralelní obří slalom
|🥇 1. místo – ZLATÁ medaile
|2014 Soči
|Paralelní obří slalom
|7. místo
|2014 Soči
|Paralelní slalom
|6. místo
Ester Ledecká měla na zimní olympiádě v roce 2026 v plánu i sjezd v alpském lyžování, ale kvůli termínové kolizi se snowboardovým paralelním obřím slalomem se ho vzdala.
Ester Ledecká v alpském lyžování na ZOH 2026
|Den
|Čas
|Disciplína
|fáze
|Výsledek
|ČT 12.02.
|11:30
|super-G
|finále
Na lyžích tak pojede pouze superobří slalom, ve kterém šokovala zlatou medailí z olympiády v Pchjongčchangu v roce 2018.
Ledecká v alpském lyžování na minulých ZOH
|Rok/OH
|Disciplína
|Výsledek
|2022 ZOH Peking
|Super-G
|5. místo
|2022 ZOH Peking
|Sjezd
|27. místo
|2022 ZOH Peking
|Alpská kombinace
|4. místo
|2018 ZOH Pchjongčchang
|Super-G
|🥇 1. místo – ZLATÁ medaile